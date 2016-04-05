колись по ТСН на всю країну гриміла історія як фактично сільське ОЗУ в Затоці (не без впливових покровителів наверху) не пустило закордонного інвестора-мільярдера з багатомільйонними інвестиціями, попри публічні гарантії і підтримку з боку уряду і Президента(!!)
Ми прийшли в Україну з інвестиційним проєктом, який був оцінений як дуже важливий для країни. Однак замість підтримки ми зіткнулися з вимаганням та рейдерством. Нашого адвоката намагалися вбити, а нас підкупити або впливати через кримінальну справу, яка курується вищими чинами в ГПУ і СБУ. "Не дивлячись на те, що вищі особи держави демонстрували увагу до проблеми та прагнення розслідувати кримінальні справи проти ОЗГ, у лютому 2017 року справу було практично розвалено, а справу про замах на моє життя практично продано", - зазначив адвокат.
ЛАД написав:Лакшми Миттал купил "Криворожсталь" за 4,8 млрд, не испугавшись коррупции и я не слышал сожалений.
Ну это зря.Значит вы не в теме.Отчисления в гор казну, штрафы и обязательства по очистке отходов в окр среду.Повышение зарплат и содержание засвойсчётных на две трети оклада.Закрытие цехов, нарушение логистики.И т д и т п.Есть же интернет...
Это всё законные требования, частично прописанные даже в инвестусловиях. О нарушении логистики не слышал. Что Вы имеете ввиду?
hume
Туда даже СБУ с обысками приходило. Думаю второй раз он бы его не купил))
О способностях нашего СБУ того времени и говорить не хочу. Как бы не самая коррумпированная структура. Или одна из. А власти хватало.
Letusrock написав:колись по ТСН на всю країну гриміла історія як фактично сільське ОЗУ в Затоці (не без впливових покровителів наверху) не пустило закордонного інвестора-мільярдера з багатомільйонними інвестиціями, попри публічні гарантії і підтримку з боку уряду і Президента(!!)
не пустить могут. но если впустят то воевать с акулами станет сложно. я работал в крупном бизнесе, мы судились со всеми от налоговой до санстанции. и 80% дел выигрывали, деньгами в основном.