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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4598459946004601
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:32

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Сомневаюсь, что инвесторы с такими капиталами испугаются коррупции и кто-то у нас решится их "кошмарить".


  vitaliiangel написав:коррупция это гопник. в крупный бизнес она не лезет - кишка тонка. Затаскают по международным судам


https://www.ukrinform.ua/rubric-regions ... vladi.html

колись по ТСН на всю країну гриміла історія як фактично сільське ОЗУ в Затоці (не без впливових покровителів наверху) не пустило закордонного інвестора-мільярдера з багатомільйонними інвестиціями, попри публічні гарантії і підтримку з боку уряду і Президента(!!)

Ми прийшли в Україну з інвестиційним проєктом, який був оцінений як дуже важливий для країни. Однак замість підтримки ми зіткнулися з вимаганням та рейдерством. Нашого адвоката намагалися вбити, а нас підкупити або впливати через кримінальну справу, яка курується вищими чинами в ГПУ і СБУ.
"Не дивлячись на те, що вищі особи держави демонстрували увагу до проблеми та прагнення розслідувати кримінальні справи проти ОЗГ, у лютому 2017 року справу було практично розвалено, а справу про замах на моє життя практично продано", - зазначив адвокат.

Совсем другой уровень инвестиций и инвестора.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:35

  Кучинелли написав:
  ЛАД написав:Лакшми Миттал купил "Криворожсталь" за 4,8 млрд, не испугавшись коррупции и я не слышал сожалений.


Ну это зря.Значит вы не в теме.Отчисления в гор казну, штрафы и обязательства по очистке отходов в окр среду.Повышение зарплат и содержание засвойсчётных на две трети оклада.Закрытие цехов, нарушение логистики.И т д и т п.Есть же интернет...

Это всё законные требования, частично прописанные даже в инвестусловиях.
О нарушении логистики не слышал. Что Вы имеете ввиду?

hume
Туда даже СБУ с обысками приходило. Думаю второй раз он бы его не купил))

О способностях нашего СБУ того времени и говорить не хочу. Как бы не самая коррумпированная структура. Или одна из. А власти хватало.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:45

  Letusrock написав:колись по ТСН на всю країну гриміла історія як фактично сільське ОЗУ в Затоці (не без впливових покровителів наверху) не пустило закордонного інвестора-мільярдера з багатомільйонними інвестиціями, попри публічні гарантії і підтримку з боку уряду і Президента(!!)
не пустить могут. но если впустят то воевать с акулами станет сложно. я работал в крупном бизнесе, мы судились со всеми от налоговой до санстанции. и 80% дел выигрывали, деньгами в основном.
vitaliiangel
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  fler написав:У них за червень цього року торговельний баланс становив мінус 1,4 трлн. дол.

Вы
на финансовом форуме
себе
вообще
ЦИФРУ
1.4 триллиона долларов
представляете?
cohan
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