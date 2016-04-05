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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4594459545964597>
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:45

  Letusrock написав:колись по ТСН на всю країну гриміла історія як фактично сільське ОЗУ в Затоці (не без впливових покровителів наверху) не пустило закордонного інвестора-мільярдера з багатомільйонними інвестиціями, попри публічні гарантії і підтримку з боку уряду і Президента(!!)
не пустить могут. но если впустят то воевать с акулами станет сложно. я работал в крупном бизнесе, мы судились со всеми от налоговой до санстанции. и 80% дел выигрывали, деньгами в основном.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:51

  fler написав:У них за червень цього року торговельний баланс становив мінус 1,4 трлн. дол.

Вы
на финансовом форуме
себе
вообще
ЦИФРУ
1.4 триллиона долларов
представляете?
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 13:23

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Я правильно Вас понял, что те, кто голосовал за других кандидатов, могут не идти в армию и, тем более, не "служити до перемоги"?

Звісно, що ні. Але погодьтеся, дивно, що людина, яка топила за теперішню владу, всі претензії висловлює форумчанам, а не тому, за кого голосувала.
Є об'єктивні причини, чому Успіха не міняють: брак грошей, тещо форумчани(і не тільки) ховаються від військоматів, проблеми з навчальними центрами.
Але є й купа інших причин, які напряму пов'язані з владою: корупція, відсутність військових центрів, небажання хоч якихось рухів у цьому напрямку, відсутність комунікації з суспільством на цю тему. Чомусь клоун жодного разу в своїх роліках це не озвучив. Що там з яйцями по 17 гривень? Що там з весільними дронами? Тільки кричить: Байден, чому ми не в НАТО. Чомусь Успіх тактично обходить, що в тому числі і його помилка призвела до того, що він 16 місяць на фронті.

Вы правильно отметили объективные причины, о которых я давно говорил Успіху и Bobua. И главная из них - брак грошей. Для того, чтобы проводить ротацию, нужно хотя бы на 30% увеличить армию, а на это денег нет. Для того, чтобы реализовать идеи Bobua, скорее, надо ещё больше.

Остальное у Вас - Ваши личные политические предпочтения и забаганки. Коррупция возникла при Зеленском? Он лично её насаждал и культивировал? Почти 30 лет до него коррупции не было?
Как Зеленский может/должен "комунікувати з суспільством на цю тему"? Он должен выйти и сказать солдатам: "Ребята до конца войны не рассчитывайте на ротацию и, тем более, на демобилизацию"? Откуда у Вас мнение, что наверху ничего не хотят сделать в этом направлении?

А о "весільних дронах". Вы, возможно, не читаете всё подряд из-за нехватки времени.
Но сколько меня здесь клеймили за то, что я написал, что не дело нам только ждать и выпрашивать оружие, надо делать и самим. Пусть даже с угрозами обстрелов. И доказывали, что мы не способны на это. И это высказывали не поклонники Зеленского.
Может, я чего-то не знаю, но я не слышал о странах с высокой безработицей во время войны, угрожающей самому существованию или независимости государства.

Проблема тільки в одному - ніхто ніяких гарантій нам не дасть. Нам моужть дати гроші, нам можуть дати навіть зброю. Точніше пообіцяти, але гарантій захисту нам ніхто не дасть.

Вообще-то, при окончании боевых действий и установлении хотя бы хилого мира могли бы и дать - принять в НАТО.

И да, критика власти допустима и во время войны. Возможно, даже необходима. Но критика.
"Клоун" - это не критика, а просто оскорбление, работающее против Украины.

Slon_Nosov
НІ. З власного оточення багато хто на фронті, але ті кого було 73% косять як можуть.
Важаю, ті кому не подобалась ідея "Армія, Мова, Віра", повини бути на першій смузі.

У меня нет статистики, сколько на фронте из "73%", а сколько из остальных. Уверен, у Вас тоже. Поэтому я не делал бы такие заявления.
Кроме того, "ті кому не подобалась ідея "Армія, Мова, Віра", надеялись, что Зеленскому удастся добиться мира. Возможно, даже ценой признания независимости Л/ДНР. Сегодня такие мысли проскакивают здесь на форуме уже и сторонников "27%". Эти надежды не оправдались. В основном, конечно, из-за позиции Путина. Но, по крайней мере отчасти, и из-за нашей позиции, объяснявшейся, возможно, боязнью Зеленского уступок, которые могли вызвать резкую реакцию "активистов", готовых и на крайние меры. В отличие от "73%", настроенных на демократические методы.
Или надо было действовать, как мне написали на другой ветке:
проблема не в том что совок, а в том что слабак
даже негры могут сжечь полгорода за то что они считает несправедливым отношением к другому негру, пусть и преступнику
а сколько сожгли Вы? почему тогда с Вами нужно считаться?






Це якось аж і образливо -- на фін.форумі зустрічати необгрунтовані припущення про фін.витрати.

Війна дорога -- ми всі й звідусіль про це чули.
Знаємо, що Захід дає якісь неальні мільярди (за один рік вже більше аніж наші ЗВР і десь аж на рівні держборгу, що ми його накопичували понад три десятиліття...)

Але.
Скільки насправді коштуватиме замінити нинішних солдатів? (демобілізація -- мобілізація).
От уявімо, що проводимо мобілізацію як я давно вже пропонував: даємо вказівку банкам арештовати рахунки ухилянтів і вводимо для них заборону платити навіть готівкою, аж поки не сходять таки у військомат і не роблять відмітку у військ.квитку. І так кожен місяць. І щоразу в інший військомат, аби нецікаво стало платити хабарі.

Набрали потрібних 200тис.осіб (нехай по 7тис/день без вихідних) на 3міс у війську (1міс тил +1міс пасив.фронт +1міс актив.фронт). І продовжуємо набір.
Тренуємо місяць. І платимо по 21тис/міс. Це буде 21тис.грв*200тис.осіб = 4.2млрд.грв/міс.
А ще вони перший міс. можуть бути прикріплені до якихось тилових частин (та хоч би і військоматів) і виконувати корисну працю. Замість тих, хто з тилу пішов на фронт. А розбирання автоматів і тир -- взагалі матимуть за приємну розвагу. Тобто ці 4.2млрд навіть і не будуть витратою.
Але нехай це таки витрата грошей. І це аж 50.4млрд.грв/рік. Біда, біда... Але... Може і не біда? Може коли солдати не будуть виснажені і не будуть напиватись на передовій, на абс.нулі, то, мабуть, це врятує на фронті за рік 3360життів і не треба буде виплачувати по 15млн за кожного. А це, ой, це ж ті самі 50.4 мрлд! Ми раптом вийдем в нуль!! Яка дивовижна несподіванка. А... і ще як приємний бонус -- 3360 солдатів залишаться живі (9осіб/добу). А в рази більше -- непоранені.
Ні, я не знаю чи насправді тили зацікавлені аби ми були живі й цілі. Мертві психи з птср -- вони ж зусебіч зручніші аніж живі. Але думаю солдатам було би приємно ще пожити. Навіть в якомусь гето аби не лякати мирних людей своїм диким бажанням сидіти на найвищому балконі в опері чи філармонії, бо партер їм бачте видається небезпечним. От же ж психи!


Вертаємось до наших свіжих мобілізованих. Вони вже понарозбирались автоматів до оскоми. І наступного місяця їдуть (разом з частиною військоматного персоналу) на спокійний кордон (північн.)
Тренуються його охороняти, і справді суттєво допомагають тій частині попередників, що ще не виїхали на актив.фронт.
Заслужені 50тис.грв.

На актив.фронті демобілізовують по 7тис/день (FIFO, перші прийшли -- перші вийшли).
Виплати при звільненні (80тис?) можна і скасувати законом. Або демобілізовувати лише тих, хто за власним бажанням напише відмову від цих грошей. Бо чому такі виплати взагалі мають бути? А особливо якщо нові люди всього лише 3міс будуть у війську. УБД 3місячним теж не давати. Як хочуть -- хай подовжують строк в 5 разів. А кому лише трошки треба -- добирати місяці, фронт і тил, напр., і у військоматах.


Де, на якому етапі майже повна заміна військ щотримісяця коштує дорого-дуже-дорого? На якому етапі воно взагалі хоч щось коштує?? Де ж я помилився в розрахунках?
Лише не треба знову нудити, що “готувати треба довго...” Це просто гидко. Мені і тисячам інших які за 3тижні і після 57патронів вже були на фронті. Хай навіть і не дуже активному.

І у мене стійке враження, особливо після хвилинки в калькуляторі, що ідея “дорожнечі” створена переляканою колективною свідомістю ухилянтів та ін. хитродупенків, які чомусь вирішили вічно кататись на нашому горбу, пожирати і піддавати ризику наші життя...
А насправді ж -- ідея “дорожнечі” не має зв`язку з реальністю.

Хоча прикро, що потім всі отакі паскудні ідеї морочать голови і солдатам. І вони теж починають марити ніби замінити їх “дорого” і навіть дати довгі відпустки “неможливо”.
До речі про відпустки. Аби дати ті жалюгідні +20діб -- потрібно всього на (365-14)/(365-14-20) = +6% більше солдатів у країні. 6 (шість) осіб додати до кожної сотні. Перевірка: 106*(365-34)==100*(365-14).
Якщо зараз є ~400тис по всіх кордонах, то треба ще всього лиш +24тис.осіб.
А для того аби не потрібні були додаткові витрати грошей -- давати ті +20днів як “відпустка без збереження зарплати”. Завжди готові так піти. Хоч на рік, хоч на два, хоч на десятиліття...


Ще одне джерело прикрощів -- надто бідна фантазія в ухилянтів навіть на фін.форумі...
Вона таки краща аніж у тих нещасних кретинів всюди у дебілнеті, які вже півтора року як повискують “а хай синки депутатів перші йдуть!” (і, здогадно, втисячне сміються своєму, “народному”, і аж настільки “вдалому жартові”).
Але все одно, на фінфорумі мало би бути на порядки краще. Це ж еліта країни, чи як?? Де політ фантазії, де вражаючі за суттю і формою пояснення чому ідейним тиловикам аж ніяк не можна воювати... Півтора роки було -- а і досі таке враження ніби “кінь не валявся”.

Знову все робити за вас...

Коротенька альт.історія.
От я вже давно відчув, що відгукуватись на телеф.дзвінок з військомату (від якого я вже давно виїхав за пів країни) -- було помилкою. А місцевий військомат сам винен -- не схотів мене приписувати до війни, а відправив “виписуватись”.
Отже, треба було ще почекати у березні 2022 неповний міс., побачити як затихає півн.кордон, а далі можна було би вибудовувати гарну, прекрасну, стійку філософ.конструкцію на тему “чому мені не треба воювати”. І краще не ставлячи в її центр себе, оту “дивовижну, цінну, незамінну квіточку”, як то нині часто роблять. Бо збоку то ж виглядає убожеськи...
Напр., можна було би піти двома шляхами:
1) систематично показувати скільки шкоди завдало Україні “насєлєніє” сходу й півдня, з його скаженою україноненависницькою позицією за останні три десятиліття, і радіти, що їх ампутація (“насілєнія” разом з територіями, бо як інакше?) почалась у 2014 і посилилась у 2022.
2) трохи заважали би філософ.конструюванню ракет.обстріли міст заходу, центру, півночі... але й тут можна було би щось придумати, напр., що це заохотить справжню децентралізацію житла, економіки, фінансів, енергетики... і допоможе зупинити вимирання сіл. Вдихне у них нове життя. Допоможе людям злитись з Природою. Збудувати підземне житло і на порядки зменшити його енерговтрати...

Якби так робили мільйони, то це все було не лише гарним виправданням, а ще й реальною допомогою для ЗСУ. На них і далі лежав би тягар захисту кордонів, але були би зняті тягарі “контрнаступів та відвойовувань”, а також не було би вересків “чого це небо не закрили”.
Невже це так складно -- якщо вже не хочете замінити солдатів, то хоч не вимагати від них зайвого? А просити лише про мінімум -- не пропускати бандитів в бучі, або хоча би попереджати заздалегідь, аби люди мали час спокійно зібратись і виїхати. І все. Це все про що може, про що має право просити тил, який не має наміру мобілізовуватись і замінювати солдатів.

Трясця... Отак-от просто десятки млн ухилянтів в тилах могли майже досконало виправдати своє ухиляння і стати мало чи не героями. А солдати інколи би в замилуванні читали або дивились то все. І приказували -- А вони круті... Молодці!
А так... :(
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 14:07

2 Фриз:
«Буде й додаткове інженерне обладнання для розмінування»:
Зеленський про зустріч з Макроном.

«Обговорили подальшу оборонну підтримку. Ще раз вдячний за кожну одиницю зброї, а особливо – за далекобійну зброю».

🇺🇦Реальна Війна



Ясно що з запізненням. Воно треба вчора було.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 14:20

Bobua в мене тільки одне запитання ДО СЕБЕ - навіщо я це все прочитав :oops:
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 14:40

  yama написав:Bobua в мене тільки одне запитання ДО СЕБЕ - навіщо я це все прочитав :oops:

Та ні.
Прочитати це повинен кожен.
Питання ж одне тільки у тому, як тепер з цього виходити?

Бо зрозуміло, що ніхто не зробить - *Іноді треба просто встати й зробити. Встати і піти вбивати ворогів" - Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі".

Герої вважають і бажають, щоб й і усі інші відповідали таким критеріям. Героїв. Теоретично так і повинно бути.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 14:45

  detroytred написав:
  yama написав:Bobua в мене тільки одне запитання ДО СЕБЕ - навіщо я це все прочитав :oops:

Та ні.
Прочитати це повинен кожен.
Питання ж одне тільки у тому, як тепер з цього виходити?

Бо зрозуміло, що ніхто не зробить - *Іноді треба просто встати й зробити. Встати і піти вбивати ворогів" - Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі".

Герої вважають і бажають, щоб й і усі інші відповідали таким критеріям. Героїв. Теоретично так і повинно бути.

для того щоб щось зробити на рівні вище ніж своя голова треба мати на те повноваження і важелі впливу. Я так і не зрозумів що я маю робити - крім як не брати трубку від воєнкомата :|
Востаннє редагувалось yama в Сер 12 лип, 2023 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 14:49

  yama написав:
  detroytred написав:
  yama написав:Bobua в мене тільки одне запитання ДО СЕБЕ - навіщо я це все прочитав :oops:

Та ні.
Прочитати це повинен кожен.
Питання ж одне тільки у тому, як тепер з цього виходити?

Бо зрозуміло, що ніхто не зробить - *Іноді треба просто встати й зробити. Встати і піти вбивати ворогів" - Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі".

Герої вважають і бажають, щоб й і усі інші відповідали таким критеріям. Героїв. Теоретично так і повинно бути.

для того щоб щось зробити на рівні вище ніж своя голова треба мати на те повноваження і важелі впливу

30+ років, народ хоче, влада не хоче... хіба зовнішнє управління щось змінить
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 14:50

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  hume написав:Там Маркус рапорт интересный написал.

уже и ответ выложили
https://glavcom.ua/img/forall/u/187/59/ ... D8975.jpeg

Воно може й так. Спец у спеца завжди знайде купу недоліків. Один в другого. Самі найгарячіші спори між фахівцями. Від сантехніків (починайте як один другого переконує, що фігня повна, хоча той запевняє, що 40 років так робить і все відмінно працює) і до докторів наук (ті ще й пики лізуть бити один одному. Мабуть для доказу своєї правоти)).
Але рапорт-то пов'язаний з зовсім іншим.

Здивував Маркус, так здивував. Пипець...

І ця відповідь може сама по собі? Бо вона від 3 липня. А коли рапорт Маркуса хто зна. Може учора або сьогодні.

Не буду обсуждать противоречия между Маркусом и Шаламагой - не знаю, в чём они заключаются, а Маркус в коротком рапорте об этом, естественно, не пишет.
Но очень удивили слова военного о "міфології бригади".
Единственная "міфологія бригади", которую я понимаю, это описание боевого пути, кот. может быть немного приукрашена. У бригады, как понимаю, пока нет особого боевого пути, так какая ещё мифология?
Точно так же не понимаю разговор о "традициях бригады", кот. только месяц назад начала свой боевой путь да и с создания бригады прошло чуть больше полугода.
"Аморальный дегенерат" даже не хочу комментировать. Здесь ругают Успиха за срывы и оскорбления. Но Успих - рядовой и срывается на форуме. Маркус то ли главный сержант, то ли главный мастер-сержант, весьма известная в Украине фигура и написал официальный рапорт.
Ну и несколько мнений - https://glavcom.ua/country/society/nekorektna-povedinka-defitsit-uvahi-reaktsija-ukrajintsiv-na-skandalnij-raport-markusa-941296.html
Не берусь судить, но, по-моему, звёздная болезнь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 14:58

  yama написав:для того щоб щось зробити на рівні вище ніж своя голова треба мати на те повноваження і важелі впливу. Я так і не зрозумів що я маю робити - крім як не брати трубку від воєнкомата :|

Імхо.
В першому реченні не про те, про що була мова.
В другому - тролінг.

Не треба так...
detroytred
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