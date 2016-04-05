ЛАД написав:Но очень удивили слова военного о "міфології бригади". Единственная "міфологія бригади", которую я понимаю, это описание боевого пути, кот. может быть немного приукрашена. У бригады, как понимаю, пока нет особого боевого пути, так какая ещё мифология?.
Маркус типу цю бригаду створив, і назвав Маґура, і вигадав їй "міфологію" - типу, Маґура це символічна вершина, яку треба покорити, як ініціацію, кожен боєць має бути в змозі назвати, чого він навчився за цей день, особливості звертання між собою (здається, "друже", щоб без "товаришів" (товариш від слова товар, так називали худобу, товариш це той хто пасе худобу), відмова від термінів 200-й,300-й, а типу "на щиті" і мабуть ще багато чого вигадав. Почитайте вікі, там є стаття про Маґуру
Воно може й так. Спец у спеца завжди знайде купу недоліків. Один в другого. Самі найгарячіші спори між фахівцями. Від сантехніків (починайте як один другого переконує, що фігня повна, хоча той запевняє, що 40 років так робить і все відмінно працює) і до докторів наук (ті ще й пики лізуть бити один одному. Мабуть для доказу своєї правоти)). Але рапорт-то пов'язаний з зовсім іншим.
Здивував Маркус, так здивував. Пипець...
І ця відповідь може сама по собі? Бо вона від 3 липня. А коли рапорт Маркуса хто зна. Може учора або сьогодні.
Не буду обсуждать противоречия между Маркусом и Шаламагой - не знаю, в чём они заключаются, а Маркус в коротком рапорте об этом, естественно, не пишет. Но очень удивили слова военного о "міфології бригади". Единственная "міфологія бригади", которую я понимаю, это описание боевого пути, кот. может быть немного приукрашена. У бригады, как понимаю, пока нет особого боевого пути, так какая ещё мифология? Точно так же не понимаю разговор о "традициях бригады", кот. только месяц назад начала свой боевой путь да и с создания бригады прошло чуть больше полугода. "Аморальный дегенерат" даже не хочу комментировать. Здесь ругают Успиха за срывы и оскорбления. Но Успих - рядовой и срывается на форуме. Маркус то ли главный сержант, то ли главный мастер-сержант, весьма известная в Украине фигура и написал официальный рапорт. Ну и несколько мнений - https://glavcom.ua/country/society/nekorektna-povedinka-defitsit-uvahi-reaktsija-ukrajintsiv-na-skandalnij-raport-markusa-941296.html Не берусь судить, но, по-моему, звёздная болезнь.
Декілька місяців тому я викладав тут лекцію Маркуса з сержантами бригади... І одразу звернув увагу, що без допомоги офіцерського складу, без спирання на нього оті всі його розповіді сержантам (на яких сам Маркус вказав - я розумію, що вас не відбирали, а просто призначили на сержпосади) в залі про *ви повинні стати лідерами...повинні (те й те)*, нічого не дадуть. Цим сержантам не лекція потрібна була, а офіцер за спиною. Щоб допомогав просувати волю.
Імхо. Коли Маркус в цьому запевнився, то звернувся за допомогою до офскладу. Підтримку не отримав. (В них і своїх справ вище даху) Тому й отакий жест відчаю.
Це в сталій амерсистемі сержанти боги. А в нас для того, щоб вона стала на ноги ця система сержантів, треба її підтримати офіц. складу. Але в них своєї роботи ... За інші служби.
Система працює тільки коли вона відточена. А не один-два елементи змінили... Так і вони, ці пару елементів, самі забарахлять.
detroytred написав:Цим сержантам не лекція потрібна була, а офіцер за спиною. Щоб допомогав просувати волю.
Неправильна постановка питання приводить до хибних рішень 1 Чим в кращу сторону від сержанта який пройшов 5 років війни відрізняється молодий випускник академії сухопутних військ? чи навіть майор-викладач цієї академії? 2 Той кому потрібен костиль за спиною - ніколи не зможе прийняти рішення. А сержант який в бою чекає на рішення офіцера який за 50 метрів від нього - втратить і своє життя і життя свої підлеглих героїчно але бездарно.
От і виходить Совкові поради створюються на основі совкового досвіду а совковий досвід це как би чего не вишло...