Додано: Сер 12 лип, 2023 15:20

ЛАД написав: detroytred написав: vitaliiangel написав: уже и ответ выложили

https://glavcom.ua/img/forall/u/187/59/ ... D8975.jpeg

уже и ответ выложили

Воно може й так. Спец у спеца завжди знайде купу недоліків. Один в другого. Самі найгарячіші спори між фахівцями. Від сантехніків (починайте як один другого переконує, що фігня повна, хоча той запевняє, що 40 років так робить і все відмінно працює) і до докторів наук (ті ще й пики лізуть бити один одному. Мабуть для доказу своєї правоти)).

Але рапорт-то пов'язаний з зовсім іншим.



Здивував Маркус, так здивував. Пипець...



І ця відповідь може сама по собі? Бо вона від 3 липня. А коли рапорт Маркуса хто зна. Може учора або сьогодні. Воно може й так. Спец у спеца завжди знайде купу недоліків. Один в другого. Самі найгарячіші спори між фахівцями. Від сантехніків (починайте як один другого переконує, що фігня повна, хоча той запевняє, що 40 років так робить і все відмінно працює) і до докторів наук (ті ще й пики лізуть бити один одному. Мабуть для доказу своєї правоти)).Але рапорт-то пов'язаний з зовсім іншим.Здивував Маркус, так здивував. Пипець...І ця відповідь може сама по собі? Бо вона від 3 липня. А коли рапорт Маркуса хто зна. Може учора або сьогодні.

Не буду обсуждать противоречия между Маркусом и Шаламагой - не знаю, в чём они заключаются, а Маркус в коротком рапорте об этом, естественно, не пишет.

Но очень удивили слова военного о "міфології бригади".

Единственная "міфологія бригади", которую я понимаю, это описание боевого пути, кот. может быть немного приукрашена. У бригады, как понимаю, пока нет особого боевого пути, так какая ещё мифология?

Точно так же не понимаю разговор о "традициях бригады", кот. только месяц назад начала свой боевой путь да и с создания бригады прошло чуть больше полугода.

"Аморальный дегенерат" даже не хочу комментировать. Здесь ругают Успиха за срывы и оскорбления. Но Успих - рядовой и срывается на форуме . Маркус то ли главный сержант, то ли главный мастер-сержант, весьма известная в Украине фигура и написал официальный рапорт.

Ну и несколько мнений - https://glavcom.ua/country/society/nekorektna-povedinka-defitsit-uvahi-reaktsija-ukrajintsiv-na-skandalnij-raport-markusa-941296.html

Не берусь судить, но, по-моему, звёздная болезнь. Не буду обсуждать противоречия между Маркусом и Шаламагой - не знаю, в чём они заключаются, а Маркус в коротком рапорте об этом, естественно, не пишет.Но очень удивили слова военного о "міфології бригади".Единственная "міфологія бригади", которую я понимаю, это описание боевого пути, кот. может быть немного приукрашена. У бригады, как понимаю, пока нет особого боевого пути, так какая ещё мифология?Точно так же не понимаю разговор о "традициях бригады", кот. только месяц назад начала свой боевой путь да и с создания бригады прошло чуть больше полугода."Аморальный дегенерат" даже не хочу комментировать. Здесь ругают Успиха за срывы и оскорбления. Но Успих - рядовой и срывается. Маркус то ли главный сержант, то ли главный мастер-сержант, весьма известная в Украине фигура и написалрапорт.Ну и несколько мнений -Не берусь судить, но, по-моему, звёздная болезнь.

Декілька місяців тому я викладав тут лекцію Маркуса з сержантами бригади...І одразу звернув увагу, що без допомоги офіцерського складу, без спирання на нього оті всі його розповіді сержантам (на яких сам Маркус вказав - я розумію, що вас не відбирали, а просто призначили на сержпосади) в залі про *ви повинні стати лідерами...повинні (те й те)*, нічого не дадуть.Цим сержантам не лекція потрібна була, а офіцер за спиною. Щоб допомогав просувати волю.Імхо.Коли Маркус в цьому запевнився, тозвернувся за допомогою до офскладу. Підтримку не отримав. (В них і своїх справ вище даху)Тому й отакий жест відчаю.Це в сталій амерсистемі сержанти боги. А в нас для того, щоб вона стала на ноги ця система сержантів, треба її підтримати офіц. складу.Але в них своєї роботи ...За інші служби.Система працює тільки коли вона відточена. А не один-два елементи змінили... Так і вони, ці пару елементів, самі забарахлять.З.и. а тепер Маркуса ще в дурні пошиють.