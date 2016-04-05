ЛАД написав:Ещё нашёл о горе Жид Магура. Там же упоминается ещё о нескольких Магурах.
Гір з назвою Магура є декілька - на Прикарпатті, Львівщині, яка саме надихнула:
Бригада формується навколо своєї легенди, пов'язаної зі сходженням на символічну вершину — Ма́ґуру[33], що символізує розвиток бійців, як професіоналів своєї справи. Бригада має кілька правил та традицій, обов'язкових для всіх бійців[34][35]: «Сходження». Планується обрати маловідому вершину в Карпатах, де буде засновано табір. Сходження на гору з табором має стати свого роду ритуалом для бійців. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/47-%D0% ... 0%BD%D0%B0)
ЛАД написав:Ещё нашёл о горе Жид Магура. Там же упоминается ещё о нескольких Магурах.
Гір з назвою Магура є декілька - на Прикарпатті, Львівщині, яка саме надихнула:
Бригада формується навколо своєї легенди, пов'язаної зі сходженням на символічну вершину — Ма́ґуру[33], що символізує розвиток бійців, як професіоналів своєї справи. Бригада має кілька правил та традицій, обов'язкових для всіх бійців[34][35]: «Сходження». Планується обрати маловідому вершину в Карпатах, де буде засновано табір. Сходження на гору з табором має стати свого роду ритуалом для бійців. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/47-%D0% ... 0%BD%D0%B0)
Дуже прикро, що навіть не хочуть коментувати допис Bobua А було б цікаво почути думки різних форумчан... Тут все вже розжовано/розкладено по полицях... - тому і цікаво - "що ще їм не так?"
Bobua написав:Скільки насправді коштуватиме замінити нинішних солдатів? (демобілізація -- мобілізація). От уявімо, що проводимо мобілізацію як я давно вже пропонував: даємо вказівку банкам арештовати рахунки ухилянтів і вводимо для них заборону платити навіть готівкою, аж поки не сходять таки у військомат і не роблять відмітку у військ.квитку. І так кожен місяць. І щоразу в інший військомат, аби нецікаво стало платити хабарі.
Набрали потрібних 200тис.осіб (нехай по 7тис/день без вихідних) на 3міс у війську (1міс тил +1міс пасив.фронт +1міс актив.фронт). І продовжуємо набір. Тренуємо місяць. І платимо по 21тис/міс. Це буде 21тис.грв*200тис.осіб = 4.2млрд.грв/міс. А ще вони перший міс. можуть бути прикріплені до якихось тилових частин (та хоч би і військоматів) і виконувати корисну працю. Замість тих, хто з тилу пішов на фронт. А розбирання автоматів і тир -- взагалі матимуть за приємну розвагу. Тобто ці 4.2млрд навіть і не будуть витратою. Але нехай це таки витрата грошей. І це аж 50.4млрд.грв/рік. Біда, біда... Але... Може і не біда? Може коли солдати не будуть виснажені і не будуть напиватись на передовій, на абс.нулі, то, мабуть, це врятує на фронті за рік 3360життів і не треба буде виплачувати по 15млн за кожного. А це, ой, це ж ті самі 50.4 мрлд! Ми раптом вийдем в нуль!! Яка дивовижна несподіванка. А... і ще як приємний бонус -- 3360 солдатів залишаться живі (9осіб/добу). А в рази більше -- непоранені. Ні, я не знаю чи насправді тили зацікавлені аби ми були живі й цілі. Мертві психи з птср -- вони ж зусебіч зручніші аніж живі. Але думаю солдатам було би приємно ще пожити
Bobua написав:Вертаємось до наших свіжих мобілізованих. Вони вже понарозбирались автоматів до оскоми. І наступного місяця їдуть (разом з частиною військоматного персоналу) на спокійний кордон (північн.) Тренуються його охороняти, і справді суттєво допомагають тій частині попередників, що ще не виїхали на актив.фронт. Заслужені 50тис.грв.
На актив.фронті демобілізовують по 7тис/день (FIFO, перші прийшли -- перші вийшли). Виплати при звільненні (80тис?) можна і скасувати законом. Або демобілізовувати лише тих, хто за власним бажанням напише відмову від цих грошей. Бо чому такі виплати взагалі мають бути? А особливо якщо нові люди всього лише 3міс будуть у війську. УБД 3місячним теж не давати. Як хочуть -- хай подовжують строк в 5 разів. А кому лише трошки треба -- добирати місяці, фронт і тил, напр., і у військоматах.
Де, на якому етапі майже повна заміна військ щотримісяця коштує дорого-дуже-дорого? На якому етапі воно взагалі хоч щось коштує?? Де ж я помилився в розрахунках? Лише не треба знову нудити, що “готувати треба довго...” Це просто гидко. Мені і тисячам інших які за 3тижні і після 57патронів вже були на фронті. Хай навіть і не дуже активному.
І у мене стійке враження, особливо після хвилинки в калькуляторі, що ідея “дорожнечі” створена переляканою колективною свідомістю ухилянтів та ін. хитродупенків, які чомусь вирішили вічно кататись на нашому горбу, пожирати і піддавати ризику наші життя... А насправді ж -- ідея “дорожнечі” не має зв`язку з реальністю.
Хоча прикро, що потім всі отакі паскудні ідеї морочать голови і солдатам. І вони теж починають марити ніби замінити їх “дорого” і навіть дати довгі відпустки “неможливо”. До речі про відпустки. Аби дати ті жалюгідні +20діб -- потрібно всього на (365-14)/(365-14-20) = +6% більше солдатів у країні. 6 (шість) осіб додати до кожної сотні. Перевірка: 106*(365-34)==100*(365-14). Якщо зараз є ~400тис по всіх кордонах, то треба ще всього лиш +24тис.осіб. А для того аби не потрібні були додаткові витрати грошей -- давати ті +20днів як “відпустка без збереження зарплати”. Завжди готові так піти. Хоч на рік, хоч на два, хоч на десятиліття...
Ще одне джерело прикрощів -- надто бідна фантазія в ухилянтів навіть на фін.форумі... Вона таки краща аніж у тих нещасних кретинів всюди у дебілнеті, які вже півтора року як повискують “а хай синки депутатів перші йдуть!” (і, здогадно, втисячне сміються своєму, “народному”, і аж настільки “вдалому жартові”). Але все одно, на фінфорумі мало би бути на порядки краще. Це ж еліта країни, чи як?? Де політ фантазії, де вражаючі за суттю і формою пояснення чому ідейним тиловикам аж ніяк не можна воювати... Півтора роки було -- а і досі таке враження ніби “кінь не валявся”.
Знову все робити за вас...
Тобто, усього лиш 3міс.... І економія на виплатах 15лямів... І УБД значно менша половина б мали!(а хочете УБД - служіть довше) - тут теж економія...
(і ще від себе додам) Та і військові форми не треба наштамповувати значно більше, так як далеко не всі зношують, навіть штани, за 3міс.! Тобто, після 3х міс здали форму - її попрали і видали наступній партії призовникам.
Висновок - ВСЕ можна зробити - було б лише бажання! ... бажання у хитродупенків
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 12 лип, 2023 17:46, всього редагувалось 2 разів.
Знаете, мы не Amazon, - Уоллес просит Украину быть более тактичной с требованиями к союзникам.
На полях саммита НАТО в Вильнюсе министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине не помешает больше благодарить союзников за военную и другие виды помощи в войне против российских оккупантов. По словам министра обороны страны, когда он в 2022 году приехал в Киев, ему выдали список оружия, которое было нужно ВСУ.
«Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда проехал 11 часов, чтобы получить список», – сказал Уоллес..
Тактичней нужно быть, более дипломатичней, а то только ультиматумы всем ставит
Але ціна як штани)) Успіх, знов будеш ображатись коли хтось не втримається. Нема тут відповідей. І не буде. Або питай конкретно у кого хочеш «чому ти ні..» Але ж пошлють все одно.
Більшість країни живе мирним життям. Під Одесою всі номери до 2.5 тисяч за добу зайняті. Під Києвом всякі Грибовки котеджі зайняті, є лише бюджетні номери отельні , за 2.5 кгрн номер за добу. На кордонах черги з відпочивальників. Хто важко працює, той важко відпочиває.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 12 лип, 2023 17:56, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Імхо: підвело здоровʼя, не пройшов чергову річну медицину на підводника. Відправили на жирну роботу в військкомат. Бігав - не означає, що мав необхідне здоровʼя. Може навпаки пробував поновитись. Ну а за що вбили? Думаю таки за ракетні удари. Просто діючих командирів судна охороняють , а цей вже був непотрібний і легкодоступний.
На этом основании можно предположить, что фсб этим убийством и распространением темы в сми пытается осуществить пропаганду среди своих вооруженных сил - типа русских военных убивают террористы из Украины прямо в росии поэтому всем русским надо призываться в армию, чвк чтобы мстить всем жителям Украины (хохлам).
Это первая мысль как только увидел раскручивание темы с убийством военного подводника, который как раз сейчас занимался вопросом мобилизации в росии.
Не верь. Сейчас война. СМИ брешут на 99%. Это в мирное время ложь была только на 80%.