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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 45964597459845994600>
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 17:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ещё нашёл о горе Жид Магура. Там же упоминается ещё о нескольких Магурах.

Гір з назвою Магура є декілька - на Прикарпатті, Львівщині, яка саме надихнула:
Бригада формується навколо своєї легенди, пов'язаної зі сходженням на символічну вершину — Ма́ґуру[33], що символізує розвиток бійців, як професіоналів своєї справи. Бригада має кілька правил та традицій, обов'язкових для всіх бійців[34][35]:
«Сходження». Планується обрати маловідому вершину в Карпатах, де буде засновано табір. Сходження на гору з табором має стати свого роду ритуалом для бійців. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/47-%D0% ... 0%BD%D0%B0)
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 17:25

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Ещё нашёл о горе Жид Магура. Там же упоминается ещё о нескольких Магурах.

Гір з назвою Магура є декілька - на Прикарпатті, Львівщині, яка саме надихнула:
Бригада формується навколо своєї легенди, пов'язаної зі сходженням на символічну вершину — Ма́ґуру[33], що символізує розвиток бійців, як професіоналів своєї справи. Бригада має кілька правил та традицій, обов'язкових для всіх бійців[34][35]:
«Сходження». Планується обрати маловідому вершину в Карпатах, де буде засновано табір. Сходження на гору з табором має стати свого роду ритуалом для бійців. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/47-%D0% ... 0%BD%D0%B0)

magyar - вєнгерський
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 17:33

  cohan написав:
  fler написав:У них за червень цього року торговельний баланс становив мінус 1,4 трлн. дол.

Вы
на финансовом форуме
себе
вообще
ЦИФРУ
1.4 триллиона долларов
представляете?

Бачу, до вас не дійшло, що означає "списала, не замислюючись"? Пояснюю. В моєму пості головне було те, що ви відкинули:
  fler написав: Пишуть, що такого не було з літа ковідного 2020.

Це означає, що витрати на війну + санкції відкинули рф у ковідний 2020 рік. Ось про це я і думала, а не про те, яка там цифра у кацапському торг.балансі.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 17:36

Диванним тиловикам, навіть немає що сказати у своє виправдан

Дуже прикро, що навіть не хочуть коментувати допис Bobua
А було б цікаво почути думки різних форумчан...
Тут все вже розжовано/розкладено по полицях... - тому і цікаво - "що ще їм не так?"
  Bobua написав:Скільки насправді коштуватиме замінити нинішних солдатів? (демобілізація -- мобілізація).
От уявімо, що проводимо мобілізацію як я давно вже пропонував: даємо вказівку банкам арештовати рахунки ухилянтів і вводимо для них заборону платити навіть готівкою, аж поки не сходять таки у військомат і не роблять відмітку у військ.квитку. І так кожен місяць. І щоразу в інший військомат, аби нецікаво стало платити хабарі.

Набрали потрібних 200тис.осіб (нехай по 7тис/день без вихідних) на 3міс у війську (1міс тил +1міс пасив.фронт +1міс актив.фронт). І продовжуємо набір.
Тренуємо місяць. І платимо по 21тис/міс. Це буде 21тис.грв*200тис.осіб = 4.2млрд.грв/міс.
А ще вони перший міс. можуть бути прикріплені до якихось тилових частин (та хоч би і військоматів) і виконувати корисну працю. Замість тих, хто з тилу пішов на фронт. А розбирання автоматів і тир -- взагалі матимуть за приємну розвагу. Тобто ці 4.2млрд навіть і не будуть витратою.
Але нехай це таки витрата грошей. І це аж 50.4млрд.грв/рік. Біда, біда... Але... Може і не біда? Може коли солдати не будуть виснажені і не будуть напиватись на передовій, на абс.нулі, то, мабуть, це врятує на фронті за рік 3360життів і не треба буде виплачувати по 15млн за кожного. А це, ой, це ж ті самі 50.4 мрлд! Ми раптом вийдем в нуль!! Яка дивовижна несподіванка. А... і ще як приємний бонус -- 3360 солдатів залишаться живі (9осіб/добу). А в рази більше -- непоранені.
Ні, я не знаю чи насправді тили зацікавлені аби ми були живі й цілі. Мертві психи з птср -- вони ж зусебіч зручніші аніж живі. Але думаю солдатам було би приємно ще пожити
  Bobua написав:Вертаємось до наших свіжих мобілізованих. Вони вже понарозбирались автоматів до оскоми. І наступного місяця їдуть (разом з частиною військоматного персоналу) на спокійний кордон (північн.)
Тренуються його охороняти, і справді суттєво допомагають тій частині попередників, що ще не виїхали на актив.фронт.
Заслужені 50тис.грв.

На актив.фронті демобілізовують по 7тис/день (FIFO, перші прийшли -- перші вийшли).
Виплати при звільненні (80тис?) можна і скасувати законом. Або демобілізовувати лише тих, хто за власним бажанням напише відмову від цих грошей. Бо чому такі виплати взагалі мають бути? А особливо якщо нові люди всього лише 3міс будуть у війську. УБД 3місячним теж не давати. Як хочуть -- хай подовжують строк в 5 разів. А кому лише трошки треба -- добирати місяці, фронт і тил, напр., і у військоматах.


Де, на якому етапі майже повна заміна військ щотримісяця коштує дорого-дуже-дорого? На якому етапі воно взагалі хоч щось коштує?? Де ж я помилився в розрахунках?
Лише не треба знову нудити, що “готувати треба довго...” Це просто гидко. Мені і тисячам інших які за 3тижні і після 57патронів вже були на фронті. Хай навіть і не дуже активному.

І у мене стійке враження, особливо після хвилинки в калькуляторі, що ідея “дорожнечі” створена переляканою колективною свідомістю ухилянтів та ін. хитродупенків, які чомусь вирішили вічно кататись на нашому горбу, пожирати і піддавати ризику наші життя...
А насправді ж -- ідея “дорожнечі” не має зв`язку з реальністю.

Хоча прикро, що потім всі отакі паскудні ідеї морочать голови і солдатам. І вони теж починають марити ніби замінити їх “дорого” і навіть дати довгі відпустки “неможливо”.
До речі про відпустки. Аби дати ті жалюгідні +20діб -- потрібно всього на (365-14)/(365-14-20) = +6% більше солдатів у країні. 6 (шість) осіб додати до кожної сотні. Перевірка: 106*(365-34)==100*(365-14).
Якщо зараз є ~400тис по всіх кордонах, то треба ще всього лиш +24тис.осіб.
А для того аби не потрібні були додаткові витрати грошей -- давати ті +20днів як “відпустка без збереження зарплати”. Завжди готові так піти. Хоч на рік, хоч на два, хоч на десятиліття...


Ще одне джерело прикрощів -- надто бідна фантазія в ухилянтів навіть на фін.форумі...
Вона таки краща аніж у тих нещасних кретинів всюди у дебілнеті, які вже півтора року як повискують “а хай синки депутатів перші йдуть!” (і, здогадно, втисячне сміються своєму, “народному”, і аж настільки “вдалому жартові”).
Але все одно, на фінфорумі мало би бути на порядки краще. Це ж еліта країни, чи як?? Де політ фантазії, де вражаючі за суттю і формою пояснення чому ідейним тиловикам аж ніяк не можна воювати... Півтора роки було -- а і досі таке враження ніби “кінь не валявся”.

Знову все робити за вас...

Тобто, усього лиш 3міс....
І економія на виплатах 15лямів...
І УБД значно менша половина б мали!(а хочете УБД - служіть довше) - тут теж економія...

(і ще від себе додам)
Та і військові форми не треба наштамповувати значно більше, так як далеко не всі зношують, навіть штани, за 3міс.! Тобто, після 3х міс здали форму - її попрали і видали наступній партії призовникам.

Висновок - ВСЕ можна зробити - було б лише бажання!
... бажання у хитродупенків ;)
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 12 лип, 2023 17:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 17:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Знаете, мы не Amazon, - Уоллес просит Украину быть более тактичной с требованиями к союзникам.

На полях саммита НАТО в Вильнюсе министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине не помешает больше благодарить союзников за военную и другие виды помощи в войне против российских оккупантов. По словам министра обороны страны, когда он в 2022 году приехал в Киев, ему выдали список оружия, которое было нужно ВСУ.

«Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда проехал 11 часов, чтобы получить список», – сказал Уоллес..


Тактичней нужно быть, более дипломатичней, а то только ультиматумы всем ставит
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 17:52

Але ціна як штани))
Успіх, знов будеш ображатись коли хтось не втримається. Нема тут відповідей. І не буде. Або питай конкретно у кого хочеш «чому ти ні..» Але ж пошлють все одно.

Більшість країни живе мирним життям. Під Одесою всі номери до 2.5 тисяч за добу зайняті. Під Києвом всякі Грибовки котеджі зайняті, є лише бюджетні номери отельні , за 2.5 кгрн номер за добу. На кордонах черги з відпочивальників.
Хто важко працює, той важко відпочиває.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 12 лип, 2023 17:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 17:54

  Hotab написав:Але ціна як штани))
Успіх, знов будеш ображатись коли хтось не втримається. Нема тут відповідей. Або питай конкретно у кого хочеш «чому ти ні..» Але ж пошлють все одно.

успіху писав ще минулого року, "вклепай 3го", а він "фігвами малює"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 17:58

Успіх
Аргументами ти вбив :)

Долярчик & Bobua, а скажіть будь-ласка, в отой схемі де кошт логістики ?

Скільки буде коштувати нагодувати нових ? Та хто буде готувати іжу. Бо поки нова партія доіде до фронту, хтось їх повинен годувати та чимось.

Скільки буде коштувати циклічні перевезення тил-фронт ? Та на чому ?

Мені щось так здається, що на фінансовому форумі рахувати лише ЗП військових, якось однобоко. Враховані далеко не всі витрати
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 17:59

успіху писав ще минулого року, "вклепай 3го", а він "фігвами малює"

Дочекається, що дружина сама це питання вирішить. :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:00

  Hotab написав:Імхо: підвело здоровʼя, не пройшов чергову річну медицину на підводника. Відправили на жирну роботу в військкомат. Бігав - не означає, що мав необхідне здоровʼя. Може навпаки пробував поновитись.
Ну а за що вбили? Думаю таки за ракетні удари. Просто діючих командирів судна охороняють , а цей вже був непотрібний і легкодоступний.


На этом основании можно предположить, что фсб этим убийством и распространением темы в сми пытается осуществить пропаганду среди своих вооруженных сил - типа русских военных убивают террористы из Украины прямо в росии поэтому всем русским надо призываться в армию, чвк чтобы мстить всем жителям Украины (хохлам).

Это первая мысль как только увидел раскручивание темы с убийством военного подводника, который как раз сейчас занимался вопросом мобилизации в росии.

Не верь. Сейчас война. СМИ брешут на 99%. Это в мирное время ложь была только на 80%.
buratinyo
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