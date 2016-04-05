Додано: Сер 12 лип, 2023 18:40

budivelnik написав: От і виходить

Совкові поради створюються на основі совкового досвіду

а совковий досвід це

как би чего не вишло... От і виходитьСовкові поради створюються на основі совкового досвідуа совковий досвід цекак би чего не вишло...

Оскільки виходить, що модератор прибрав значну частину відповіді (його право), то я поясню тобі ключове:ти сам же тицяєш мені, що я на когось посилаюсь. А тут забув?Коли мене щось цікавить, то я шукаю відповіді у фахівців. І часто не у одного, а у 2,3 і т.д. Обираю з них ту, яку я на підставі своїх загальних та інших знань, вважаю правильною.Якщо мене цікавило питання розвитку, реформ ринків країн, то я і вивчав думки тих, хто фахівець в цьому. Як це бачили Кейнс, Фрідман...Бальцерович.А ти як робиш?Отримав загальні знання та фах у деяких сферах, досяг в підпреємництві і ... тепер на цій базі, не прислухаючись ні до кого, ліпиш свої єралашики: від Ковіду і до оцього про сучасних сержантів. Тим паче на конкретний часний випадок (коли бригада тільки формується і сам Маркус вказує які оті щойно призначені сержанти) намагаєшся натягнути загальний підхід. Да ще й той, який ти пригадуєш з свого совка.Коротше: якби та особа, яка вже 20+ років ЗСУ займається постійно безпосередньо з особовим складом, з сержантами, почула твою оцю його оцінку про "совкові поради, совковий досвід" від с-та, прапора ГСВГ, то було б дуже смішно.Ти там поуважніше з оцінками))І совковою критикою (*будівельник завжди правий*), бо мій принцип ти знаєш: "краще з розумним загубити, ніж з тобою знайти".