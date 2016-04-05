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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4597459845994600>
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:02

"Ми не Amazon": Воллес попросив Україну бути тактовнішою із вимогами щодо зброї
Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Україні варто більше уваги приділяти вдячності за допомогу Заходу. Він розповів, що 2022 року особисто їздив до Києва, щоб отримати список зброї, необхідної українській армії.
Відповідну заяву Уоллес озвучив на полях саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє The Guardian. Главу британського міноборони запитали про скарги президента Володимира Зеленського на те, що не було встановлено чіткого графіку чи умов для вступу України до НАТО.

Уоллес заявив, що поспіх українців отримати всю можливу допомогу означав, що вони нібито не завжди висловлювали подяку за отриману допомогу.

"Хочемо ми цього чи ні, але люди хочуть бачити дещицю вдячності. Іноді ви просите країни відмовитися від своїх власних запасів зброї", – сказав міністр на брифінгу.
Уоллес розповів, що торік він їздив до України, щоб отримати список закупівель зброї.

"Знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм це минулого року, коли проїхав 11 годин, щоб отримати список", – заявив міністр.

Водночас, за словами Воллеса, він розуміє, що Зеленський звертався до своєї власної публіки, і що, незважаючи на його заяви, остаточний договір на саміті був вигідним для України – було визнання того, що "Україна належить НАТО".
https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... -zbroi.htm
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:03

buratinyo , я не особливо читав ЗМІ. Для мене факт, що цінний спеціаліст (а ком субмарини - це дорого і цінно) в військкомат служити просто так не відправлять. Там справиться будь який петрушка. Отже є вагомі причини. У відмову стріляти я не вірю. За таке не в військкомат півдня росіі відправляють, а на північний флот в якусь жопу паперову. Якщо ще не посадять. Тому таки здоровʼя, імхо.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 12 лип, 2023 18:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:12

  ЛАД написав:
  vt313 написав:
  ЛАД написав:Вот почему-то не уверен, что у нас будут такие. Хотя очень хотелось бы.


Це трохи не ті інвестиції. Не зрозуміло, що Украхні робити з такими інвестиціями.
Якщо в Польші знають, то добре.
В Україні потрібні інвестиції в велику кількість робочих місць.
В сферу послуг, в першу чергу.

В сферу послуг у нас, по-моему, достаточно.
Нам не хватает именно производства. Появятся производства с более-менее достойными зарплатами, потом сработает эффект мультипликации.
И к тому же при таких инвестициях у Запада будет больше желания защищать Украину.


Вы проведете довольно специфические инфраструктурные проекты. Потом Интел смонтирует дорогое оборудование и это будет те самые 10 млрд. инвестиций. И они не дадут никакого мультипликатора. Затем Интел наймет 500 работников с зарплатой выше среднего, в условной Жмеринке. И это тоже не даст мультипликатора.
Затем Интел будет производить продукции на 2 млрд. долл., которая вся будет экспортироваться. Это даст приличный макроэкономический результат. Но деньги в Украину пойдут на эту, чуть выше среднего, зарплату и коммуналку, не факт, что достаточно.

А если тот же Интел сформирует здесь софтверную компанию (это услуги), то это будет 1000 - 5000 чел. с зарплатой чуть выше средней по отрасли. А инвестиции будут мелкие. И прибавка к ВВП, тоже небольшой.
Но высокая зарплата большого числа людей может дать мультипликатор.

Если стратегически. Ставим задачу привлечь 50 млн. туристов, которые оставят в Украине по 1000 долл. Такая задача, в принципе, легко превращается в конкретику.
Тут самое сложное вступление в ЕС или что-то близкое к этому.

Если Вы попытаетесь оформить эти 50 млрд. чистых денег в качестве пром. производства, то вряд ли у Вас будет фантазия даже на начальной стадии, не говоря уже о бизнес планах.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:16

  Hotab написав:
успіху писав ще минулого року, "вклепай 3го", а він "фігвами малює"

Дочекається, що дружина сама це питання вирішить. :D

Мабуть її влаштовує, що він на фронті (з усіма можливими наслідками). :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:19

Давай на чистоту ©

  Hotab написав:Успіх, знов будеш ображатись коли хтось не втримається.
Не втримається і крикне мені(бо побратиму Бобюа - взагалі, соромляться щось казати/коментувати)- крикне - "я втомився від війни в тилу, а ти ще й хочеш, щоб я пішов на фронт???!" :D
  Hotab написав:Нема тут відповідей. І не буде
Як нема відповідей?
А сказати сміливо - "Я - не хочу!" - слабО?
А сказати - "Я - боюсь! І дивуюсь, як ти Успіх 16міс. на фронті???!" - слабО?
А сказати - "Так, я свого чоловіка різними способами не пускаю на фронт!" - слабо?
А сказати - "Я - втікла закордон, тому я - тряпка, а далеко не ти, Успіх! Ти 16міс. на фронті - то тобі за це лише честь і повага!" - слабО?
А сказати - "Я і мої сини стараємось волонтерити у всякий спосіб, лиш би нас не загребли на фронт - бо дуууууже боїмось!" - слабО?
  Hotab написав:Але ж пошлють все одно
Пошлють за що?
- за те, що я на фронті - обмежую ворогові доступ до їхніх домівок/до їхніх дуп???
  Hotab написав:Більшість країни живе мирним життям
Ну то от - є ж ким замінити Успіха, Бобюа і Фріза?!
І Бобюа, навіть, в нанадцятий раз описав детально, як можна це зробити!
  flyman написав:писав ще минулого року, "вклепай 3го", а він "фігвами малює"
Тут мова не про одного Успіха!
Ми з Бобюа піднімаємо проблему демобілізації/ротації глобальніше!
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ну то от - є ж ким замінити Успіха, Бобюа і Фріза?!

Насправді
  Bobua написав:просто десятки млн ухилянтів в тилах могли майже досконало виправдати своє ухиляння

економічно активного населення 15-65 років наявно 12 млн, з них десь половина жінки, з 6 млн чоловіків десь тільки 3 млн 25-50 (реально кого призивають), понад 1 млн вже на всякій службі, ще частину краще і не допускати до армії, частина давно заникалась, ну може 1 млн потенційно придатних є. Якось так, а не десятки млн.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:27

  cohan написав:
  fler написав:У них за червень цього року торговельний баланс становив мінус 1,4 трлн. дол.

Вы
на финансовом форуме
себе
вообще
ЦИФРУ
1.4 триллиона долларов
представляете?


Само по себе число -1.4 трлн. дол. торгового баланса, - вообще, ни о чем.
Как и любое значение торгового баланса.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:32

  Успіх написав:
  Hotab написав:Більшість країни живе мирним життям
Ну то от - є ж ким замінити Успіха, Бобюа і Фріза?!
І Бобюа, навіть, в нанадцятий раз описав детально, як можна це зробити!

Деталей там дуже мало, тільки ЗП

До речі, якщо взяти особисто тебе, який снаряди підносить, то тебе мабуть можно швидко замінити

А от якщо брати колегу freeze.
Щось мені підказуємо, що схема місяц_навчання-місяц-північ-місяц_фронт, по якій прийде новий, то цей новий не буде мати і відсотка того досвіду, який зараз має колега freeze
Тобто коллега freeze має цей досвід або його значну частину передати, а це знову час, знові витрати

А якщо такий досвід не передавати, то це дуже погано вплине на боєздатність
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:34

Є така тваринка, називається - вівця))

  fler написав:
  Hotab написав:
успіху писав ще минулого року, "вклепай 3го", а він "фігвами малює"

Дочекається, що дружина сама це питання вирішить. :D

Мабуть її влаштовує, що він на фронті (з усіма можливими наслідками). :wink:

А потім мені дивуються, чому я запитую - чим відрізняється жінка, яка стелиться під чоловіків за гроші, від жінки - яка стелиться під чоловіків за дорогі подарунки?
Типу "замаскувалась" :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:40

  budivelnik написав:От і виходить
Совкові поради створюються на основі совкового досвіду
а совковий досвід це
как би чего не вишло...

Оскільки виходить, що модератор прибрав значну частину відповіді (його право), то я поясню тобі ключове:
ти сам же тицяєш мені, що я на когось посилаюсь. А тут забув?
Коли мене щось цікавить, то я шукаю відповіді у фахівців. І часто не у одного, а у 2,3 і т.д. Обираю з них ту, яку я на підставі своїх загальних та інших знань, вважаю правильною.

Якщо мене цікавило питання розвитку, реформ ринків країн, то я і вивчав думки тих, хто фахівець в цьому. Як це бачили Кейнс, Фрідман...Бальцерович.
А ти як робиш?
Отримав загальні знання та фах у деяких сферах, досяг в підпреємництві і ... тепер на цій базі, не прислухаючись ні до кого, ліпиш свої єралашики: від Ковіду і до оцього про сучасних сержантів. Тим паче на конкретний часний випадок (коли бригада тільки формується і сам Маркус вказує які оті щойно призначені сержанти) намагаєшся натягнути загальний підхід. Да ще й той, який ти пригадуєш з свого совка.

Коротше: якби та особа, яка вже 20+ років ЗСУ займається постійно безпосередньо з особовим складом, з сержантами, почула твою оцю його оцінку про "совкові поради, совковий досвід" від с-та, прапора ГСВГ, то було б дуже смішно.

Ти там поуважніше з оцінками))
І совковою критикою (*будівельник завжди правий*), бо мій принцип ти знаєш: "краще з розумним загубити, ніж з тобою знайти".
detroytred
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