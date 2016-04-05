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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4597459845994600
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:45

  prodigy написав:
‼️ Під час заколоту пріґожина «вагнерівці» мали намір захопити ядерну зброю, розміщену на базі «Воронеж-45»

▫️ «вагнерівці» просунулися набагато далі вглиб росії, ніж вважалося спочатку;

▫️ слід однієї з груп «вагнерівців» «обривався» приблизно за 100 км від ядерної бази «Воронеж-45»;

▫️ бойовики «вагнера» дійшли набагато далі, до самої бази, маючи намір заволодіти невеликими ядерними пристроями радянських часів, щоб «підняти ставки» свого заколоту;

▫️ єдиним бар'єром між «вагнерівцями» і ядерною зброєю були двері до ядерного сховища;

▫️ двері сховища були зачинені, і до технічної частини вони не потрапили.


это только лишний раз подтверждает что все это было постановой для запада от хла - типа если меня снесут то смотрите кому ядерка в руки попадет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В контексті тривалої війни .
Хтось читав , чи бачив , чи чув про щось серйозне від реальних експертів, вчених , юристів - як у нас можна подолати корупцію в державних структурах ( від районної адміністрації до суду , прокуратури , митниці , всіляких інспекцій та міністерств ) ? Не розмусолювання , а конкретика . Не політика , а щось інше . Приклад Сінгапуру не потрібен - бо там була фактично диктатура , проти якої тоді виступав весь демократичний світ .
В наших умовах і особливо в умовах тривалої війни .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:47

  Успіх написав:Ми з Бобюа піднімаємо проблему демобілізації/ротації глобальніше!

не при слугах
flyman
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3
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:48

  Ой+ написав:у може 1 млн потенційно придатних є. Якось так, а не десятки млн.
в одессе уже некого брать одни девушки и трансвеститы
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:50

  Bobua написав:Де, на якому етапі майже повна заміна військ щотримісяця коштує дорого-дуже-дорого? На якому етапі воно взагалі хоч щось коштує?? Де ж я помилився в розрахунках?

А скажіть будь-ласка, в отой схемі де кошт логістики ?

Скільки буде коштувати нагодувати нових ? Та хто буде готувати іжу. Бо поки нова партія доіде до фронту, хтось їх повинен годувати та чимось.

Скільки буде коштувати щотримісячне перевезення тил-фронт ? Та на чому ?
pesikot
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2
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:51

  Puente написав:В контексті тривалої війни .
Хтось читав , чи бачив , чи чув про щось серйозне від реальних експертів, вчених , юристів - як у нас можна подолати корупцію в державних структурах ( від районної адміністрації до суду , прокуратури , митниці , всіляких інспекцій та міністерств ) ? Не розмусолювання , а конкретика . Не політика , а щось інше . Приклад Сінгапуру не потрібен - бо там була фактично диктатура , проти якої тоді виступав весь демократичний світ .
В наших умовах і особливо в умовах тривалої війни .

Зовнішнє керування.
Попадалась мені колись велика стаття якогось нашого експерта.
Багато багато аналізував і так, і едак, і прийшов до висновку -- ніж наша *мафія*, краще зовнішнє керування.
detroytred
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  #<1 ... 4597459845994600
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