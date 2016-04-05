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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 12 лип, 2023 18:45
prodigy написав:
‼️ Під час заколоту пріґожина «вагнерівці» мали намір захопити ядерну зброю, розміщену на базі «Воронеж-45»
▫️ «вагнерівці» просунулися набагато далі вглиб росії, ніж вважалося спочатку;
▫️ слід однієї з груп «вагнерівців» «обривався» приблизно за 100 км від ядерної бази «Воронеж-45»;
▫️ бойовики «вагнера» дійшли набагато далі, до самої бази, маючи намір заволодіти невеликими ядерними пристроями радянських часів, щоб «підняти ставки» свого заколоту;
▫️ єдиним бар'єром між «вагнерівцями» і ядерною зброєю були двері до ядерного сховища;
▫️ двері сховища були зачинені, і до технічної частини вони не потрапили.
это только лишний раз подтверждает что все это было постановой для запада от хла - типа если меня снесут то смотрите кому ядерка в руки попадет.
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Додано: Сер 12 лип, 2023 18:46
В контексті тривалої війни .
Хтось читав , чи бачив , чи чув про щось серйозне від реальних експертів, вчених , юристів - як у нас можна подолати корупцію в державних структурах ( від районної адміністрації до суду , прокуратури , митниці , всіляких інспекцій та міністерств ) ? Не розмусолювання , а конкретика . Не політика , а щось інше . Приклад Сінгапуру не потрібен - бо там була фактично диктатура , проти якої тоді виступав весь демократичний світ .
В наших умовах і особливо в умовах тривалої війни .
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Додано: Сер 12 лип, 2023 18:47
Успіх написав:
Ми з Бобюа піднімаємо проблему демобілізації/ротації глобальніше!
не при слугах
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flyman
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Додано: Сер 12 лип, 2023 18:48
Ой+ написав:
у може 1 млн потенційно придатних є. Якось так, а не десятки млн.
в одессе уже некого брать одни девушки и трансвеститы
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Додано: Сер 12 лип, 2023 18:50
Bobua написав:Де, на якому етапі майже повна заміна військ щотримісяця коштує дорого-дуже-дорого? На якому етапі воно взагалі хоч щось коштує??
Де ж я помилився в розрахунках?
А скажіть будь-ласка, в отой схемі де кошт логістики ?
Скільки буде коштувати нагодувати нових ? Та хто буде готувати іжу. Бо поки нова партія доіде до фронту, хтось їх повинен годувати та чимось.
Скільки буде коштувати щотримісячне перевезення тил-фронт ? Та на чому ?
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Додано: Сер 12 лип, 2023 18:51
Puente написав:
В контексті тривалої війни .
Хтось читав , чи бачив , чи чув про щось серйозне від реальних експертів, вчених , юристів - як у нас можна подолати корупцію в державних структурах ( від районної адміністрації до суду , прокуратури , митниці , всіляких інспекцій та міністерств ) ? Не розмусолювання , а конкретика . Не політика , а щось інше . Приклад Сінгапуру не потрібен - бо там була фактично диктатура , проти якої тоді виступав весь демократичний світ .
В наших умовах і особливо в умовах тривалої війни .
Зовнішнє керування.
Попадалась мені колись велика стаття якогось нашого експерта.
Багато багато аналізував і так, і едак, і прийшов до висновку -- ніж наша *мафія*, краще зовнішнє керування.
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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