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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 45984599460046014602 ... 4604>
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:45

  prodigy написав:
‼️ Під час заколоту пріґожина «вагнерівці» мали намір захопити ядерну зброю, розміщену на базі «Воронеж-45»

▫️ «вагнерівці» просунулися набагато далі вглиб росії, ніж вважалося спочатку;

▫️ слід однієї з груп «вагнерівців» «обривався» приблизно за 100 км від ядерної бази «Воронеж-45»;

▫️ бойовики «вагнера» дійшли набагато далі, до самої бази, маючи намір заволодіти невеликими ядерними пристроями радянських часів, щоб «підняти ставки» свого заколоту;

▫️ єдиним бар'єром між «вагнерівцями» і ядерною зброєю були двері до ядерного сховища;

▫️ двері сховища були зачинені, і до технічної частини вони не потрапили.


это только лишний раз подтверждает что все это было постановой для запада от хла - типа если меня снесут то смотрите кому ядерка в руки попадет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В контексті тривалої війни .
Хтось читав , чи бачив , чи чув про щось серйозне від реальних експертів, вчених , юристів - як у нас можна подолати корупцію в державних структурах ( від районної адміністрації до суду , прокуратури , митниці , всіляких інспекцій та міністерств ) ? Не розмусолювання , а конкретика . Не політика , а щось інше . Приклад Сінгапуру не потрібен - бо там була фактично диктатура , проти якої тоді виступав весь демократичний світ .
В наших умовах і особливо в умовах тривалої війни .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:47

  Успіх написав:Ми з Бобюа піднімаємо проблему демобілізації/ротації глобальніше!

не при слугах
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:48

  Ой+ написав:у може 1 млн потенційно придатних є. Якось так, а не десятки млн.
в одессе уже некого брать одни девушки и трансвеститы
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:50

  Bobua написав:Де, на якому етапі майже повна заміна військ щотримісяця коштує дорого-дуже-дорого? На якому етапі воно взагалі хоч щось коштує?? Де ж я помилився в розрахунках?

А скажіть будь-ласка, в отой схемі де кошт логістики ?

Скільки буде коштувати нагодувати нових ? Та хто буде готувати іжу. Бо поки нова партія доіде до фронту, хтось їх повинен годувати та чимось.

Скільки буде коштувати щотримісячне перевезення тил-фронт ? Та на чому ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:51

  Puente написав:В контексті тривалої війни .
Хтось читав , чи бачив , чи чув про щось серйозне від реальних експертів, вчених , юристів - як у нас можна подолати корупцію в державних структурах ( від районної адміністрації до суду , прокуратури , митниці , всіляких інспекцій та міністерств ) ? Не розмусолювання , а конкретика . Не політика , а щось інше . Приклад Сінгапуру не потрібен - бо там була фактично диктатура , проти якої тоді виступав весь демократичний світ .
В наших умовах і особливо в умовах тривалої війни .

Зовнішнє керування.
Попадалась мені колись велика стаття якогось нашого експерта.
Багато багато аналізував і так, і едак, і прийшов до висновку -- ніж наша *мафія*, краще зовнішнє керування.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:52

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Лакшми Миттал купил "Криворожсталь" за 4,8 млрд, не испугавшись коррупции и я не слышал сожалений.
коррупция это гопник. в крупный бизнес она не лезет - кишка тонка. Затаскают по международным судам, оплатят антирекламу в сми, а надо будет и физически устранят коррупционера.


корпорациям куррупция может быть и выгодна. если есть коррупция то например можно на том же митле отключить фильтры и тебе ниче не будет. дешевле заплатить взяточнику чем фильтры менять. так что коррупция это не всегда плохо для крупного бизнеса.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:53

  flyman написав:
  Успіх написав:Ми з Бобюа піднімаємо проблему демобілізації/ротації глобальніше!

не при слугах

Є звісно не аналогія, але: середній термін служби рядових у В'єтнамі в американців складав 6! років.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:56

Синку, це - фантастика!)))

  vt313 написав:
В Україні потрібні інвестиції в велику кількість робочих місць.
В сферу послуг, в першу чергу.

Тут у мене ряд питань:
1) чому сфера послуг є першочерговою?
2) Що робити з виробництвом? Згортати чи просто не відновлювати?

  vt313 написав: Вы проведете довольно специфические инфраструктурные проекты. Потом Интел смонтирует дорогое оборудование и это будет те самые 10 млрд. инвестиций. И они не дадут никакого мультипликатора. Затем Интел наймет 500 работников с зарплатой выше среднего, в условной Жмеринке. И это тоже не даст мультипликатора.
Затем Интел будет производить продукции на 2 млрд. долл., которая вся будет экспортироваться. Это даст приличный макроэкономический результат. Но деньги в Украину пойдут на эту, чуть выше среднего, зарплату и коммуналку, не факт, что достаточно.

До чого ці фантазії, якщо гроші на відновлення інфраструктури нам дає МВФ у повному обсязі (є офіційні домовленості)?

  vt313 написав: А если тот же Интел сформирует здесь софтверную компанию (это услуги), то это будет 1000 - 5000 чел. с зарплатой чуть выше средней по отрасли. А инвестиции будут мелкие. И прибавка к ВВП, тоже небольшой.
Но высокая зарплата большого числа людей может дать мультипликатор.

У нас 90+% ІТ-компаній працюють на аутсорс. Решта розробляють продуктові інновації та теж займаються аутсорсом. Галузь добряче зростала. Де ми бачили мультиплікатор від цього?
  vt313 написав:Если стратегически. Ставим задачу привлечь 50 млн. туристов, которые оставят в Украине по 1000 долл. Такая задача, в принципе, легко превращается в конкретику.

Да ну?! :shock: 50 млн. - це за скільки років? І як будемо "витрушувати" по 1000 дол. з кожного?
  vt313 написав:Если Вы попытаетесь оформить эти 50 млрд. чистых денег в качестве пром. производства, то вряд ли у Вас будет фантазия даже на начальной стадии, не говоря уже о бизнес планах.

Ось вам моя фантазія на 50 млрд. у промвиробництво - виробництво зброї! Бізнес-планів є купа у Міноборони, ̶х̶о̶ч̶ ̶.̶о̶п̶о̶й̶ ̶ж̶у̶й̶.̶ Як вам ідея?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:56

  Puente написав:В контексті тривалої війни .
Хтось читав , чи бачив , чи чув про щось серйозне від реальних експертів, вчених , юристів - як у нас можна подолати корупцію в державних структурах ( від районної адміністрації до суду , прокуратури , митниці , всіляких інспекцій та міністерств ) ? Не розмусолювання , а конкретика .

Виконувати закони. Просто і конкретно

А якщо "друзям - все, іншим - закон", то ніяк не подолати коррупцію, бо оті самі друзі коррупцію и роблять
pesikot
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