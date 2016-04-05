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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 459946004601460246034604>
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:58

  pesikot написав:
  Puente написав:В контексті тривалої війни .
Хтось читав , чи бачив , чи чув про щось серйозне від реальних експертів, вчених , юристів - як у нас можна подолати корупцію в державних структурах ( від районної адміністрації до суду , прокуратури , митниці , всіляких інспекцій та міністерств ) ? Не розмусолювання , а конкретика .

Виконувати закони. Просто і конкретно

Та ні.
Бо це з серії "просто перестать стрелять".
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:58

  Puente написав:В контексті тривалої війни .
Хтось читав , чи бачив , чи чув про щось серйозне від реальних експертів, вчених , юристів - як у нас можна подолати корупцію в державних структурах ( від районної адміністрації до суду , прокуратури , митниці , всіляких інспекцій та міністерств ) ? Не розмусолювання , а конкретика . Не політика , а щось інше . Приклад Сінгапуру не потрібен - бо там була фактично диктатура , проти якої тоді виступав весь демократичний світ .
В наших умовах і особливо в умовах тривалої війни .


Піти типовим шляхом, - назвати її іншим словом. :oops:
vt313
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 19:10

  detroytred написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Ми з Бобюа піднімаємо проблему демобілізації/ротації глобальніше!

не при слугах

Є звісно не аналогія, але: середній термін служби рядових у В'єтнамі в американців складав 6! років.

Бачу інші дані:
Затяжна війна негативно відображалася і на особовому складі Збройних сил США. Так, тривалість відрядження у В'єтнам становила в середньому один рік, при цьому новобранці проходили прискорену підготовку, якість якої потребувала покращення. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1 ... 0%BC%D1%96

Втрати США за всю довготривалу війну "58 286 американських військових". Це відносно чисельності населення і термінів на порядки нижчі ніж зараз маємо ми.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 19:16

Ой+
Знайшов. Тут:
*Згідно з даними незалежного Pew Research Center, 1973 року, коли США почали виводити свої війська з Індокитайського півострова, середня тривалість служби рядового складу сягала майже 6 років.*
https://hromadske.ua/posts/rotaciya-ta- ... -vijskovim

Посилаються на:
https://www.pewresearch.org/social-tren ... -military/

Там ще один дуже! цікавий момент:
«Американські військові прибували на війну у складі підрозділу: роти чи батальйону. І виходили звідти також усім підрозділом», — зазначає Якубець.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 19:21

  Ой+ написав:
  Успіх написав:Ну то от - є ж ким замінити Успіха, Бобюа і Фріза?!

Насправді
  Bobua написав:просто десятки млн ухилянтів в тилах могли майже досконало виправдати своє ухиляння

економічно активного населення 15-65 років наявно 12 млн, з них десь половина жінки, з 6 млн чоловіків десь тільки 3 млн 25-50 (реально кого призивають), понад 1 млн вже на всякій службі, ще частину краще і не допускати до армії, частина давно заникалась, ну може 1 млн потенційно придатних є. Якось так, а не десятки млн.

В РФ 68 млн М1860. А ще можуть попросити Пн.Корею. До останнього
flyman
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3
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 19:21

  fler написав:Тут у мене ряд питань:
1) чому сфера послуг є першочерговою?
2) Що робити з виробництвом? Згортати чи просто не відновлювати?
3) Де ми бачили мультиплікатор від цього?
4)І як будемо "витрушувати" по 1000 дол. з кожного?
5) Ось вам моя фантазія на 50 млрд. у промвиробництво - виробництво зброї! Бізнес-планів є купа у Міноборони, ̶х̶о̶ч̶ ̶.̶о̶п̶о̶й̶ ̶ж̶у̶й̶.̶ Як вам ідея?


1. Це найлегше і є вибір.
2. Да нічого, як буде так і буде. сфера послуг підтягне.
3. Наприклад, розвиток медицини, автосервіс, будівництво.
4. Да ніяк, це віртуальне число, приблизно так витрачають туристи в ЕС.
5. Виробництво зброї, - це затрати. Не прибуток. Якщо вступимо в НАТО, можемо вийти в нуль. Невеликий експорт можливий, але невеликий.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 19:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:що схема місяц_навчання-місяц-північ-місяц_фронт,
Схема приведе до збільшення втрат разів в пять...
Все просто
Беремо досвід Другої світової війни.
Ті хто не загинув в перших 6 місяців потрапляння на фронт - брав Берлін
А от куди ділись ті кого призивали по 200 000 в місяць на протязі практично 4 років ?
Правильно - загинули.
Тому пояснювати примітиву що професіоналізм це знання+практика, при чому
спитай Хотаба -скільки потрібно льотчику не літати - щоб перед допуском до польотів він змушений був проходити купу тренажерів ...
Думаю долярчики будуть здивовані відповіддю..

Так само як і ідеї пенсіонерів про призив у відсотках до членів сімї....
У нас середня сімя складається з 2,3 особи (мама+тато+дитина)...
Тобто щоб призвати одного з 10 призовоздатних треба якимось чином обєднати десяток сімей...
ПС
мої діти - мають свої сімї...
А моя сімя складається з мене, дочки і жінки .
В якій пропорції призивати будете?
В старшого дитина до року і жінка
І так далі і тому подібне.

Взагалі є ж народна мудрість
Будь який дурень задасть стільки запитань що і сто мудреців не знайдуть на них відповідей...

От нащі примітиви і генерують інформаційний шум.
При чому ті кого вони вибирали - також
Ті самі касові...
Навіщо з чека перетворювати документ по якому можна прослідкувати
Штрихкод
Номер акцизки
Номер карточки
Номер транзакції
ЄДРПОУ
Адреса
Назва
сума акцизного
сума пдв
розмір готівкою
розмір безготівкою
номер касового
номер термінала....
Половина цих данних витікає з інших(наприклад знаєш ЄДРПОУ - знаєш систему оподаткування, адресу,назву і так далі...)

От і виходить
674 години в рік ми витрачаємо на створення інформативного шуму( так на хвилинку це еквівалент переходу з пятиденного робочого тижня по 8 годин на чотириденний-офіційно людина працює 165 годин/місяць)
То як гетьманцеву можна флудити то чому не можна долярчику чи дейтройту?
budivelnik
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1
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 19:23

  Puente написав:В контексті тривалої війни .
Хтось читав , чи бачив , чи чув про щось серйозне від реальних експертів, вчених , юристів - як у нас можна подолати корупцію в державних структурах ( від районної адміністрації до суду , прокуратури , митниці , всіляких інспекцій та міністерств ) ? Не розмусолювання , а конкретика . Не політика , а щось інше . Приклад Сінгапуру не потрібен - бо там була фактично диктатура , проти якої тоді виступав весь демократичний світ .
В наших умовах і особливо в умовах тривалої війни .

зовнішнє управління, 51й штат
flyman
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3
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 19:26

  vt313 написав:
  fler написав:Тут у мене ряд питань:
1) чому сфера послуг є першочерговою?
2) Що робити з виробництвом? Згортати чи просто не відновлювати?
3) Де ми бачили мультиплікатор від цього?
4)І як будемо "витрушувати" по 1000 дол. з кожного?
5) Ось вам моя фантазія на 50 млрд. у промвиробництво - виробництво зброї! Бізнес-планів є купа у Міноборони, ̶х̶о̶ч̶ ̶.̶о̶п̶о̶й̶ ̶ж̶у̶й̶.̶ Як вам ідея?


1. Це найлегше і є вибір.
2. Да нічого, як буде так і буде. сфера послуг підтягне.
3. Наприклад, розвиток медицини, автосервіс, будівництво.
4. Да ніяк, це віртуальне число, приблизно так витрачають туристи в ЕС.
5. Виробництво зброї, - це затрати. Не прибуток. Якщо вступимо в НАТО, можемо вийти в нуль. Невеликий експорт можливий, але невеликий.

Все зрозуміло, питань більше немає :)
fler
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 19:29

Будівельник
Ти ж все таки уважніше читай інший, а не тільки себе.

Моя пропозиція була виключно з точки зору справедливості. І я на це чітко вказав. Навіть коли й так було зрозуміло в якій площині отоді була мова -- справедливості.

А ти почав кнопати у векторі ефективності.
Ще раз: не напружуєшся зрозуміти думку інших, то й кнопай свої, не викривляючи інших.
Скільки можна-то тебе спростовувати та виправляти?
detroytred
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  #<1 ... 459946004601460246034604>
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