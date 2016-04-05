Додано: Сер 12 лип, 2023 19:22

pesikot написав: що схема місяц_навчання-місяц-північ-місяц_фронт, що схема місяц_навчання-місяц-північ-місяц_фронт,

Схема приведе до збільшення втрат разів в пять...Все простоБеремо досвід Другої світової війни.Ті хто не загинув в перших 6 місяців потрапляння на фронт - брав БерлінА от куди ділись ті кого призивали по 200 000 в місяць на протязі практично 4 років ?Правильно - загинули.Тому пояснювати примітиву що професіоналізм це знання+практика, при чомуспитай Хотаба -скільки потрібно льотчику не літати - щоб перед допуском до польотів він змушений був проходити купу тренажерів ...Думаю долярчики будуть здивовані відповіддю..Так само як і ідеї пенсіонерів про призив у відсотках до членів сімї....У нас середня сімя складається з 2,3 особи (мама+тато+дитина)...Тобто щоб призвати одного з 10 призовоздатних треба якимось чином обєднати десяток сімей...ПСмої діти - мають свої сімї...А моя сімя складається з мене, дочки і жінки .В якій пропорції призивати будете?В старшого дитина до року і жінкаІ так далі і тому подібне.Взагалі є ж народна мудрістьБудь який дурень задасть стільки запитань що і сто мудреців не знайдуть на них відповідей...От нащі примітиви і генерують інформаційний шум.При чому ті кого вони вибирали - такожТі самі касові...Навіщо з чека перетворювати документ по якому можна прослідкуватиШтрихкодНомер акцизкиНомер карточкиНомер транзакціїЄДРПОУАдресаНазвасума акцизногосума пдврозмір готівкоюрозмір безготівкоюномер касовогономер термінала....Половина цих данних витікає з інших(наприклад знаєш ЄДРПОУ - знаєш систему оподаткування, адресу,назву і так далі...)От і виходить674 години в рік ми витрачаємо на створення інформативного шуму( так на хвилинку це еквівалент переходу з пятиденного робочого тижня по 8 годин на чотириденний-офіційно людина працює 165 годин/місяць)То як гетьманцеву можна флудити то чому не можна долярчику чи дейтройту?