Puente написав:В контексті тривалої війни . Хтось читав , чи бачив , чи чув про щось серйозне від реальних експертів, вчених , юристів - як у нас можна подолати корупцію в державних структурах ( від районної адміністрації до суду , прокуратури , митниці , всіляких інспекцій та міністерств ) ? Не розмусолювання , а конкретика .
Puente написав:В контексті тривалої війни . Хтось читав , чи бачив , чи чув про щось серйозне від реальних експертів, вчених , юристів - як у нас можна подолати корупцію в державних структурах ( від районної адміністрації до суду , прокуратури , митниці , всіляких інспекцій та міністерств ) ? Не розмусолювання , а конкретика . Не політика , а щось інше . Приклад Сінгапуру не потрібен - бо там була фактично диктатура , проти якої тоді виступав весь демократичний світ . В наших умовах і особливо в умовах тривалої війни .
Успіх написав:Ми з Бобюа піднімаємо проблему демобілізації/ротації глобальніше!
не при слугах
Є звісно не аналогія, але: середній термін служби рядових у В'єтнамі в американців складав 6! років.
Бачу інші дані:
Затяжна війна негативно відображалася і на особовому складі Збройних сил США. Так, тривалість відрядження у В'єтнам становила в середньому один рік, при цьому новобранці проходили прискорену підготовку, якість якої потребувала покращення. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1 ... 0%BC%D1%96
Втрати США за всю довготривалу війну "58 286 американських військових". Це відносно чисельності населення і термінів на порядки нижчі ніж зараз маємо ми.
Успіх написав:Ну то от - є ж ким замінити Успіха, Бобюа і Фріза?!
Насправді
Bobua написав:просто десятки млн ухилянтів в тилах могли майже досконало виправдати своє ухиляння
економічно активного населення 15-65 років наявно 12 млн, з них десь половина жінки, з 6 млн чоловіків десь тільки 3 млн 25-50 (реально кого призивають), понад 1 млн вже на всякій службі, ще частину краще і не допускати до армії, частина давно заникалась, ну може 1 млн потенційно придатних є. Якось так, а не десятки млн.
В РФ 68 млн М1860. А ще можуть попросити Пн.Корею. До останнього
fler написав:Тут у мене ряд питань: 1) чому сфера послуг є першочерговою? 2) Що робити з виробництвом? Згортати чи просто не відновлювати? 3) Де ми бачили мультиплікатор від цього? 4)І як будемо "витрушувати" по 1000 дол. з кожного? 5) Ось вам моя фантазія на 50 млрд. у промвиробництво - виробництво зброї! Бізнес-планів є купа у Міноборони, ̶х̶о̶ч̶ ̶.̶о̶п̶о̶й̶ ̶ж̶у̶й̶.̶ Як вам ідея?
1. Це найлегше і є вибір. 2. Да нічого, як буде так і буде. сфера послуг підтягне. 3. Наприклад, розвиток медицини, автосервіс, будівництво. 4. Да ніяк, це віртуальне число, приблизно так витрачають туристи в ЕС. 5. Виробництво зброї, - це затрати. Не прибуток. Якщо вступимо в НАТО, можемо вийти в нуль. Невеликий експорт можливий, але невеликий.
Схема приведе до збільшення втрат разів в пять... Все просто Беремо досвід Другої світової війни. Ті хто не загинув в перших 6 місяців потрапляння на фронт - брав Берлін А от куди ділись ті кого призивали по 200 000 в місяць на протязі практично 4 років ? Правильно - загинули. Тому пояснювати примітиву що професіоналізм це знання+практика, при чому спитай Хотаба -скільки потрібно льотчику не літати - щоб перед допуском до польотів він змушений був проходити купу тренажерів ... Думаю долярчики будуть здивовані відповіддю..
Так само як і ідеї пенсіонерів про призив у відсотках до членів сімї.... У нас середня сімя складається з 2,3 особи (мама+тато+дитина)... Тобто щоб призвати одного з 10 призовоздатних треба якимось чином обєднати десяток сімей... ПС мої діти - мають свої сімї... А моя сімя складається з мене, дочки і жінки . В якій пропорції призивати будете? В старшого дитина до року і жінка І так далі і тому подібне.
Взагалі є ж народна мудрість Будь який дурень задасть стільки запитань що і сто мудреців не знайдуть на них відповідей...
От нащі примітиви і генерують інформаційний шум. При чому ті кого вони вибирали - також Ті самі касові... Навіщо з чека перетворювати документ по якому можна прослідкувати Штрихкод Номер акцизки Номер карточки Номер транзакції ЄДРПОУ Адреса Назва сума акцизного сума пдв розмір готівкою розмір безготівкою номер касового номер термінала.... Половина цих данних витікає з інших(наприклад знаєш ЄДРПОУ - знаєш систему оподаткування, адресу,назву і так далі...)
От і виходить 674 години в рік ми витрачаємо на створення інформативного шуму( так на хвилинку це еквівалент переходу з пятиденного робочого тижня по 8 годин на чотириденний-офіційно людина працює 165 годин/місяць) То як гетьманцеву можна флудити то чому не можна долярчику чи дейтройту?
Puente написав:В контексті тривалої війни . Хтось читав , чи бачив , чи чув про щось серйозне від реальних експертів, вчених , юристів - як у нас можна подолати корупцію в державних структурах ( від районної адміністрації до суду , прокуратури , митниці , всіляких інспекцій та міністерств ) ? Не розмусолювання , а конкретика . Не політика , а щось інше . Приклад Сінгапуру не потрібен - бо там була фактично диктатура , проти якої тоді виступав весь демократичний світ . В наших умовах і особливо в умовах тривалої війни .
fler написав:Тут у мене ряд питань: 1) чому сфера послуг є першочерговою? 2) Що робити з виробництвом? Згортати чи просто не відновлювати? 3) Де ми бачили мультиплікатор від цього? 4)І як будемо "витрушувати" по 1000 дол. з кожного? 5) Ось вам моя фантазія на 50 млрд. у промвиробництво - виробництво зброї! Бізнес-планів є купа у Міноборони, ̶х̶о̶ч̶ ̶.̶о̶п̶о̶й̶ ̶ж̶у̶й̶.̶ Як вам ідея?
1. Це найлегше і є вибір. 2. Да нічого, як буде так і буде. сфера послуг підтягне. 3. Наприклад, розвиток медицини, автосервіс, будівництво. 4. Да ніяк, це віртуальне число, приблизно так витрачають туристи в ЕС. 5. Виробництво зброї, - це затрати. Не прибуток. Якщо вступимо в НАТО, можемо вийти в нуль. Невеликий експорт можливий, але невеликий.