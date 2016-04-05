Додано: Сер 12 лип, 2023 19:30

detroytred написав: Коли мене щось цікавить, то я шукаю відповіді у фахівців. І часто не у одного, а у 2,3 і т.д. Коли мене щось цікавить, то я шукаю відповіді у фахівців. І часто не у одного, а у 2,3 і т.д.

Навіть для того щоб зрозуміти відповідь фахівця - треба мати хоч якийсь досвід в галузі якою цікавишся.А чим по життю цікавився ти?Швидкість руху руки під козирьок?Ти хоч колись був звязаний з задачами в яких тобі треба було своє вкладати і приймати рішення, якість якого ти вираховував з обєму повернення вкладеного?От і виходитьЯк роблять послідовники совка? просто продукують сотню різних варіантів...Ти знаходиш 2-3 з сотні , в якій тільки один правильний і 99 невірних...і так як власного досвіду по питанню в тебе нема - то й виходить що з ймовірністю 66-99% ти будеш корисним дурнем який ретранслює думки СПЕЦІАЛЬНО створені щоб корисні дурні їх розмножували.Тому й виходитьТи можеш сперичатись про те треба чи ні викладачу політучилища бути кадровим військовимХотаб важає що ні, я також вважаю що ні...в тебе може бути своя думка бо ти 25 років варився в цьому котлі.Але стан армії і її кадрів які ти підготував, + тотальна відмова від радянських структур і переведення на натівські говорить про те що твій досвід правильний для совка і не працює в НАТО...