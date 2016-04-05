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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 12 лип, 2023 19:30
detroytred написав:
Коли мене щось цікавить, то я шукаю відповіді у фахівців. І часто не у одного, а у 2,3 і т.д.
Навіть для того щоб зрозуміти відповідь фахівця - треба мати хоч якийсь досвід в галузі якою цікавишся.
А чим по життю цікавився ти?
Швидкість руху руки під козирьок?
Ти хоч колись був звязаний з задачами в яких тобі треба було своє вкладати і приймати рішення, якість якого ти вираховував з обєму повернення вкладеного?
От і виходить
Як роблять послідовники совка? просто продукують сотню різних варіантів...Ти знаходиш 2-3 з сотні , в якій тільки один правильний і 99 невірних...і так як власного досвіду по питанню в тебе нема - то й виходить що з ймовірністю 66-99% ти будеш корисним дурнем який ретранслює думки СПЕЦІАЛЬНО створені щоб корисні дурні їх розмножували.
Тому й виходить
Ти можеш сперичатись про те треба чи ні викладачу політучилища бути кадровим військовим
Хотаб важає що ні, я також вважаю що ні...в тебе може бути своя думка бо ти 25 років варився в цьому котлі.
Але стан армії і її кадрів які ти підготував, + тотальна відмова від радянських структур і переведення на натівські говорить про те що твій досвід правильний для совка і не працює в НАТО...
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Додано: Сер 12 лип, 2023 19:34
fler написав:
Ось вам моя фантазія на 50 млрд. у промвиробництво - виробництво зброї! Бізнес-планів є купа у Міноборони, ̶х̶о̶ч̶ ̶.̶о̶п̶о̶й̶ ̶ж̶у̶й̶.̶ Як вам ідея?
СРСР-2
Як така ідея: "кожна флер має народити і виростити мінімум 5 дітей, ліпше 7".
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Додано: Сер 12 лип, 2023 19:36
Поглянув першоджерело - там є що термін служби рядових в ті роки 6 років, але це не значить, що у В'єтнамі. А є такі цифри:
Для порівняння, приблизно вдвічі більше (8,7 мільйона) було в збройних силах протягом дев’яти років війни у В’єтнамі (1964–1973).
Це взагалі то, про що тільки мріяти - можливість ротацій за 2 місяці - один раз за службу.
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Додано: Сер 12 лип, 2023 19:39
detroytred написав:
Моя пропозиція була виключно з точки зору справедливості.
Справедливість - це той жупел на який совок ловить дурнів.
1 Справедливості в еволюції планети Земля не було ні для кого.
Ефективніші виживали і НАВЯЗУВАЛИ свої правила меншефективним
2 Я кілька разів пробував пояснити що сам термін
СПРАВЕДЛИВІСТЬ у совку був викривленим
і підмінив термін рівність
Тобто совки завжди вважали що чим рівніше - тим справедливіше, вони постійно боролись з нерівністю найлегшим способом - тормозили найефективніших різними методами від буцегарні до заборони тих чи інших видів діяльності.
Насправді вклади собі в голову парочку простих твердженьПерше
Чим кращим професіоналом стає людина - тим більше зусиль вона витратила щоб досягнути цей рівеньДруге
Чим більше зусиль витрачено на досягнення якогось рівня - тим краще повинен цей рівень оплачуватись( в противному разі нафіга напружуватись?)Третє
Чим краще оплачується якийсь професійний рівень - тим багатшою стає людина , носій цього рівня.
Це справедливо....
Але тоді ніколи долярчик не зможе стати врівень з кимось профзнання якого вищі?
Це хоч зрозуміло.
Тому викинь термін справедливо - бо тобі навязали невірне його значення, а далі ти вже сам генериш фігню.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 12 лип, 2023 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 лип, 2023 19:40
budivelnik написав: detroytred написав:
Коли мене щось цікавить, то я шукаю відповіді у фахівців. І часто не у одного, а у 2,3 і т.д.
Навіть для того щоб зрозуміти відповідь фахівця - треба мати хоч якийсь досвід в галузі якою цікавишся.
А чим по життю цікавився ти?
Швидкість руху руки під козирьок?
Ти хоч колись був звязаний з задачами в яких тобі треба було своє вкладати і приймати рішення, якість якого ти вираховував з обєму повернення вкладеного?
От і виходить
Як роблять послідовники совка? просто продукують сотню різних варіантів...Ти знаходиш 2-3 з сотні , в якій тільки один правильний і 99 невірних...і так як власного досвіду по питанню в тебе нема - то й виходить що з ймовірністю 66-99% ти будеш корисним дурнем який ретранслює думки СПЕЦІАЛЬНО створені щоб корисні дурні їх розмножували.
Тому й виходить
Ти можеш сперичатись про те треба чи ні викладачу політучилища бути кадровим військовим
Хотаб важає що ні, я також вважаю що ні...в тебе може бути своя думка бо ти 25 років варився в цьому котлі.
Але стан армії і її кадрів які ти підготував, + тотальна відмова від радянських структур і переведення на натівські говорить про те що твій досвід правильний для совка і не працює в НАТО...
Відкрию таємницю тобі: у школі, виші дають базу знань та вчать вчитися.
Я й досі вчуся. В Кейнса, Фрідмана ... і у того всл, який вже 20+ років в ЗСУ з отими сержантами.
І там черпаю знання.
І тут у розумних форумчан ... по самим різним питанням.
Моєї бази знань вистачає вчитися.
А ти генериш отсеб'ятину.
Який в тебе *треба мати хоч якийсь досвід в галузі якою цікавишся* по Ковіду? Розкажи)))
А нагенерив ти і заперечував...
Ну і як завжди будуєш суто на вигадках зі стелі: про політучилище, чим по життю цікавився ти?
Швидкість руху руки під козирьок?
Без цього вигадного фундаменту в тебе нуль.
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Додано: Сер 12 лип, 2023 19:42
budivelnik написав: detroytred написав:
Моя пропозиція була виключно з точки зору справедливості.
Справедливість - це той жупел на який совок ловить дурнів.
1 Справедливості в еволюції планети Земля не було ні для кого.
Ефективніші виживали і НАВЯЗУВАЛИ свої правила меншефективним
2 Я кілька разів пробував пояснити що сам термін
СПРАВЕДЛИВІСТЬ у совку був викривленим
і підмінив термін рівність
Тобто совки завжди вважали що чим рівніше - тим справедливіше, вони постійно боролись з нерівністю найлегшим способом - тормозили найефективніших різними методами від буцегарні до заборони тих чи інших видів діяльності.
Насправді вклади собі в голову парочку простих твердженьПерше
Чим кращим професіоналом стає людина - тим більше зусиль вона витратила щоб досягнути цей рівеньДруге
Чим більше зусиль витрачено на досягнення якогось рівня - тим краще повинен цей рівень оплачуватись( в противному разі нафіга напружуватись?)Третє
Чим краще оплачується якийсь професійний рівень - тим багатшою стає людина , носій цього рівня.
Це справедливо....
Але тоді ніколи долярчик не зможе стати врівень з кимось профзнання якого вищі?
Це хоч зрозуміло.
Тому викинь термін справедливо - бо тобі навязали невірне його значення, а далі ти вже сам генериш фігню.
можна було написати двома словами: "соціальний дарвінізм"
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Додано: Сер 12 лип, 2023 19:42
Послушай, мама, это – Украина.
Здесь не Афган и даже не Чечня.
Теперь и здесь нас люто ненавидят
За наши зверства возле Ирпеня.
За бомбы, мама, что летят на Киев
За фосфор, что бросаем на детей,
За Мариуполь, Харьков, Украину
Мы будем прокляты словами матерей.
Комбат убит, а с ним четыре ротных
Мы убиваем, мамка, их мирняк.
Мы здесь ведем себя хуже животных,
Насилуя, калеча просто так.
Летит снаряд – позиция разбита
И нет БК… себе один патрон
Мы прямо в ад, на смерть, идем транзитом
Мы прямо к дьяволу колонной на поклон.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 12 лип, 2023 20:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 лип, 2023 19:44
detroytred написав:
Я й досі вчуся.
Навіть в совку не дозволяли поступати на стаціонар ВИШУ після 45 років...важали це просто неефективною витратою часу і ресурсів..
Ти звичайно можеш як хоббі читати кого хочеш
Хоч правила Пікасо при намалюванні чорного квадрата
Хоч роздуми Ейнштейна про те як повязані між собою час/швидкість/маса...але від того що ти це вивчиш ти не станеш ні експресіоністом ні фізиком ядерщиком...
А от якби почав півники з гімна ліпити ( як якась бабуся що обмалювала свою хату півниками) - то може до тебе й прийшлаб слава головного півниколіпа...і повір в цьому питанні я б з тобою не сперичався
Бо це єдине де ти ще можеш бути корисним.
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1
Додано: Сер 12 лип, 2023 19:47
budivelnik написав: detroytred написав:
Моя пропозиція була виключно з точки зору справедливості.
Справедливість - це той жупел на який совок ловить дурнів.
1 Справедливості в еволюції планети Земля не було ні для кого.
Ефективніші виживали і НАВЯЗУВАЛИ свої правила меншефективним
2 Я кілька разів пробував пояснити що сам термін
СПРАВЕДЛИВІСТЬ у совку був викривленим
і підмінив термін рівність
Тобто совки завжди вважали що чим рівніше - тим справедливіше, вони постійно боролись з нерівністю найлегшим способом - тормозили найефективніших різними методами від буцегарні до заборони тих чи інших видів діяльності.
Насправді вклади собі в голову парочку простих твердженьПерше
Чим кращим професіоналом стає людина - тим більше зусиль вона витратила щоб досягнути цей рівеньДруге
Чим більше зусиль витрачено на досягнення якогось рівня - тим краще повинен цей рівень оплачуватись( в противному разі нафіга напружуватись?)Третє
Чим краще оплачується якийсь професійний рівень - тим багатшою стає людина , носій цього рівня.
Це справедливо....
Але тоді ніколи долярчик не зможе стати врівень з кимось профзнання якого вищі?
Це хоч зрозуміло.
Тому викинь термін справедливо - бо тобі навязали невірне його значення, а далі ти вже сам генериш фігню.
Ти трошки помилився.
Якщо від мене мова йде про реальну справедливость, то в твоєму совку справедливість, якщо і десь була, то тільки на папері.
В тому числі її підмінили і рівністю.
Ти когось читаєш? Щось тут бачиш?
Тут же викладали про призов у США.
Через жеребкування!!!!
Як принцип справедливості.
І пофіг було, що ТИ ПЛАТИШ МОРЕ ПОДАТКІВ, ДОПОМАГАЄШ ФІНАНСОВО БІЛЬШЕ, ніж інші.
Пофіг на ефективність.
Зрозумів?
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Додано: Сер 12 лип, 2023 19:49
detroytred написав:
Який в тебе *треба мати хоч якийсь досвід в галузі якою цікавишся* по Ковіду? Розкажи)))
Я не навязував своє бачення по геному ковіда...але використав те що вмію
Аналітику..
Тобто взяв статистику Франції,Англії, Швеції, Норвегії,Іспанії, США і на підставі цієї статистики зробив СВІЙ висновок
За цей МІЙ висновок - ти х Хотабом наді мною насміхався...час показав що даремно.
Тепер розумієш що таке
знати все і генерити про все
Чи знати один/три інструмента і з їх допомогою аналізувати ряди данних?
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