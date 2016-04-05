Навіть в совку не дозволяли поступати на стаціонар ВИШУ після 45 років...важали це просто неефективною витратою часу і ресурсів.. Ти звичайно можеш як хоббі читати кого хочеш Хоч правила Пікасо при намалюванні чорного квадрата Хоч роздуми Ейнштейна про те як повязані між собою час/швидкість/маса...але від того що ти це вивчиш ти не станеш ні експресіоністом ні фізиком ядерщиком... А от якби почав півники з гімна ліпити ( як якась бабуся що обмалювала свою хату півниками) - то може до тебе й прийшлаб слава головного півниколіпа...і повір в цьому питанні я б з тобою не сперичався Бо це єдине де ти ще можеш бути корисним.
А що сказати-то хотів? Заперечував, що не треба вчитися постійно й досі?)))
З визначенням корисності інших, людей, громадян -- сміливо прямуй у сересере. Був такий. Там таке полюбляли.
Читай і слухай більше других... Ніж генерити своє.
detroytred написав:Який в тебе *треба мати хоч якийсь досвід в галузі якою цікавишся* по Ковіду? Розкажи)))
Я не навязував своє бачення по геному ковіда...але використав те що вмію Аналітику.. Тобто взяв статистику Франції,Англії, Швеції, Норвегії,Іспанії, США і на підставі цієї статистики зробив СВІЙ висновок За цей МІЙ висновок - ти х Хотабом наді мною насміхався...час показав що даремно. Тепер розумієш що таке знати все і генерити про все Чи знати один/три інструмента і з їх допомогою аналізувати ряди данних?
А як тільки-но співав, будував на необхідності мати досвід.
Тепер повторив мене, що достатньо мати базу та інструменти.
detroytred написав:Моя пропозиція була виключно з точки зору справедливості.
Справедливість - це той жупел на який совок ловить дурнів. 1 Справедливості в еволюції планети Земля не було ні для кого. Ефективніші виживали і НАВЯЗУВАЛИ свої правила меншефективним 2 Я кілька разів пробував пояснити що сам термін СПРАВЕДЛИВІСТЬ у совку був викривленим і підмінив термін рівність
Тобто совки завжди вважали що чим рівніше - тим справедливіше, вони постійно боролись з нерівністю найлегшим способом - тормозили найефективніших різними методами від буцегарні до заборони тих чи інших видів діяльності.
"Не понимаю вопроса. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра (Бена Уоллеса – УНИАН). Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю", – сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюс
pesikot написав:Долярчик & Bobua, а скажіть будь-ласка, в отой схемі де кошт логістики ?
Думаю Bobua, більш детально розкладе по полицях... А від себе я додам, що не настільки і великі кошти треба буде на виділення додаткових рейсів потягів і автобусів. А з паливом, як правило, за 16міс проблем майже не було...(ну може 2-3рази були труднощі) Та й можна солдатів після 3х міс відпускати додому за свій кошт (так, як і у відпустку їхали до цього часу)
pesikot написав:Скільки буде коштувати нагодувати нових ?
Думаю, з цим проблем не буде.
pesikot написав:Та хто буде готувати іжу. Бо поки нова партія доіде до фронту, хтось їх повинен годувати та чимось.
Волонтери завжди допомагають в таких справах! Он СТМ і Флер наліплять вареників, напечуть пиріжків)))
pesikot написав:Скільки буде коштувати циклічні перевезення тил-фронт ? Та на чому ?
Відповів вище.
pesikot написав:Мені щось так здається, що на фінансовому форумі рахувати лише ЗП військових, якось однобоко
Але чомусь постійно тут піднімалось питання стосовно зарплат військових, накшталт -"Караульььь, військові задокуя заробляють!" Тому Bobua пише, і я це підтримую - що значно зменшити УБДшки, за рахунок більшого перебування на фронті (хочеш УБД - іпаш рік на фронті) Ну і т.д. - читай у дописі Bobua.
detroytred написав:Моя пропозиція була виключно з точки зору справедливості.
Справедливість - це той жупел на який совок ловить дурнів. 1 Справедливості в еволюції планети Земля не було ні для кого. Ефективніші виживали і НАВЯЗУВАЛИ свої правила меншефективним 2 Я кілька разів пробував пояснити що сам термін СПРАВЕДЛИВІСТЬ у совку був викривленим і підмінив термін рівність
Тобто совки завжди вважали що чим рівніше - тим справедливіше, вони постійно боролись з нерівністю найлегшим способом - тормозили найефективніших різними методами від буцегарні до заборони тих чи інших видів діяльності. Насправді вклади собі в голову парочку простих тверджень Перше Чим кращим професіоналом стає людина - тим більше зусиль вона витратила щоб досягнути цей рівень Друге Чим більше зусиль витрачено на досягнення якогось рівня - тим краще повинен цей рівень оплачуватись( в противному разі нафіга напружуватись?) Третє Чим краще оплачується якийсь професійний рівень - тим багатшою стає людина , носій цього рівня.
Це справедливо.... Але тоді ніколи долярчик не зможе стати врівень з кимось профзнання якого вищі? Це хоч зрозуміло.
Тому викинь термін справедливо - бо тобі навязали невірне його значення, а далі ти вже сам генериш фігню.
Ти трошки помилився. Якщо від мене мова йде про реальну справедливость, то в твоєму совку справедливість, якщо і десь була, то тільки на папері. В тому числі її підмінили і рівністю. Ти когось читаєш? Щось тут бачиш? Тут же викладали про призов у США. Через жеребкування!!!! Як принцип справедливості. І пофіг було, що ТИ ПЛАТИШ МОРЕ ПОДАТКІВ, ДОПОМАГАЄШ ФІНАНСОВО БІЛЬШЕ, ніж інші. Пофіг на ефективність. Зрозумів?
Привів два приклади..і оба негативні для тебе. Була ідеологія совка, на транспорантах було написано Равенство/Братерство/Мир формула розподілу при соціалізмі(офіційна з джерел) От каждого по возможностям - каждому по труду... Так для примітива максимально можливість наприклад двірник...того від примітива треба отримати хоча б послуги двірника.. Але друга частина Кожному по труду... От тут дилема Невже праця Залужного дорівнює праці хлопця в штурмовій піхоті? Так ймовірність загинути в піхотинця в десятки тисяч разів вища( сам глянь статистику скільки загинуло рядових/сержантів і скільки генералів) але Залужному платять не за те що він може загинути...а за те що його знання повинні ЗБЕРЕГТИ якусь кількість піхотинців( при чому не всіх) при досягненні Перемоги
Тепер про досвід США Так , був такий НЕГАТИВНИЙ досвід у США і це привело до втрати Вєтнаму, революції хіппі в США і перехід на контрактну армію..
Ти ж прочитавши про НЕГАТИВНИЙ досвід 60-річної давності - пропонуєш його повторити? І що я маю про тебе подумати? Так твої пропозиції подобаються долярчикам...але ж вони не розуміють - те що ти пропонуєш це просто зменшення шансів на виживання. я ж вже писав смертність в перших три-шість місяців в кілька разів перевищує смертність в категорії яка вижила в перших три-шість місяців. Ну добре - долярчик примітив, не читає, розуміти прочитане не може але невже ти , військовий пенсіонер не знаєш про цю сумну статистику?
detroytred написав:Моя пропозиція була виключно з точки зору справедливості.
Справедливість - це той жупел на який совок ловить дурнів. 1 Справедливості в еволюції планети Земля не було ні для кого. Ефективніші виживали і НАВЯЗУВАЛИ свої правила меншефективним 2 Я кілька разів пробував пояснити що сам термін СПРАВЕДЛИВІСТЬ у совку був викривленим і підмінив термін рівність
Тобто совки завжди вважали що чим рівніше - тим справедливіше, вони постійно боролись з нерівністю найлегшим способом - тормозили найефективніших різними методами від буцегарні до заборони тих чи інших видів діяльності.
Бінго! Не розумію тільки чому ти мені дорікав про фронт?
Де там на четвертій картинці твої вказівки, твої визначення кому що робити.
detroytred написав:Який в тебе *треба мати хоч якийсь досвід в галузі якою цікавишся* по Ковіду? Розкажи)))
Я не навязував своє бачення по геному ковіда...але використав те що вмію Аналітику.. Тобто взяв статистику Франції,Англії, Швеції, Норвегії,Іспанії, США і на підставі цієї статистики зробив СВІЙ висновок За цей МІЙ висновок - ти х Хотабом наді мною насміхався...час показав що даремно. Тепер розумієш що таке знати все і генерити про все Чи знати один/три інструмента і з їх допомогою аналізувати ряди данних?
А як тільки-но співав, будував на необхідності мати досвід. Тепер повторив мене, що достатньо мати базу та інструменти.
Ти дійсно такий чи прикидаєшся? 1 Моя галузь - аналітика. 2 При чому свої аналітичні здібності, я можу використовувати будь-де Як при розрахунку точки розміщення магазину, чи ціни товару, чи розміру зарплати чи планування будинку чи....визначення оптимальної поведінки при ковіді. 3 Всі свої аналітичні висновки перевірені мною десятки разів( в тому числі в негативних результатах , яких по кількості було 70% від загальної кількості прийнятих рішень) Тобо Щось аналізуючи я використовую інструменти які давно перевірив на власній шкірі. Це не дає мені можливості використати їх на макрорівні( бо при прийняття рішень я базувався на власних ресурсах, а макрорішення потребують запозичень) а так як моя аналітика створила індивідуальні алгоритми то масштабувати їх я не можу , бо половина їх не розуміє а друга половина використовує свої..такі самі ефективні як і мої...але в своїх персональних межах.