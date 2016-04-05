Додано: Сер 12 лип, 2023 20:02

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Моя пропозиція була виключно з точки зору справедливості. Моя пропозиція була виключно з точки зору справедливості. Справедливість - це той жупел на який совок ловить дурнів.

1 Справедливості в еволюції планети Земля не було ні для кого.

Ефективніші виживали і НАВЯЗУВАЛИ свої правила меншефективним

2 Я кілька разів пробував пояснити що сам термін

СПРАВЕДЛИВІСТЬ у совку був викривленим

і підмінив термін рівність



Тобто совки завжди вважали що чим рівніше - тим справедливіше, вони постійно боролись з нерівністю найлегшим способом - тормозили найефективніших різними методами від буцегарні до заборони тих чи інших видів діяльності.

Насправді вклади собі в голову парочку простих тверджень

Перше

Чим кращим професіоналом стає людина - тим більше зусиль вона витратила щоб досягнути цей рівень

Друге

Чим більше зусиль витрачено на досягнення якогось рівня - тим краще повинен цей рівень оплачуватись( в противному разі нафіга напружуватись?)

Третє

Чим краще оплачується якийсь професійний рівень - тим багатшою стає людина , носій цього рівня.



Це справедливо....

Але тоді ніколи долярчик не зможе стати врівень з кимось профзнання якого вищі?

Це хоч зрозуміло.



Тому викинь термін справедливо - бо тобі навязали невірне його значення, а далі ти вже сам генериш фігню. Справедливість - це той жупел на який совок ловить дурнів.1 Справедливості в еволюції планети Земля не було ні для кого.Ефективніші виживали і НАВЯЗУВАЛИ свої правила меншефективним2 Я кілька разів пробував пояснити що сам термінСПРАВЕДЛИВІСТЬ у совку був викривленимі підмінив термін рівністьТобто совки завжди вважали що чим рівніше - тим справедливіше, вони постійно боролись з нерівністю найлегшим способом - тормозили найефективніших різними методами від буцегарні до заборони тих чи інших видів діяльності.Насправді вклади собі в голову парочку простих твердженьЧим кращим професіоналом стає людина - тим більше зусиль вона витратила щоб досягнути цей рівеньЧим більше зусиль витрачено на досягнення якогось рівня - тим краще повинен цей рівень оплачуватись( в противному разі нафіга напружуватись?)Чим краще оплачується якийсь професійний рівень - тим багатшою стає людина , носій цього рівня.Це справедливо....Але тоді ніколи долярчик не зможе стати врівень з кимось профзнання якого вищі?Це хоч зрозуміло.Тому викинь термін справедливо - бо тобі навязали невірне його значення, а далі ти вже сам генериш фігню.

Ти трошки помилився.

Якщо від мене мова йде про реальну справедливость, то в твоєму совку справедливість, якщо і десь була, то тільки на папері.

В тому числі її підмінили і рівністю.

Ти когось читаєш? Щось тут бачиш?

Тут же викладали про призов у США.

Через жеребкування!!!!

Як принцип справедливості.

І пофіг було, що ТИ ПЛАТИШ МОРЕ ПОДАТКІВ, ДОПОМАГАЄШ ФІНАНСОВО БІЛЬШЕ, ніж інші.

Пофіг на ефективність.

Зрозумів? Ти трошки помилився.Якщо від мене мова йде про реальну справедливость, то в твоєму совку справедливість, якщо і десь була, то тільки на папері.В тому числі її підмінили і рівністю.Ти когось читаєш? Щось тут бачиш?Тут же викладали про призов у США.Через жеребкування!!!!Як принцип справедливості.І пофіг було, що ТИ ПЛАТИШ МОРЕ ПОДАТКІВ, ДОПОМАГАЄШ ФІНАНСОВО БІЛЬШЕ, ніж інші.Пофіг на ефективність.Зрозумів?

Привів два приклади..і оба негативні для тебе.Була ідеологія совка, на транспорантах було написаноформула розподілу при соціалізмі(офіційна з джерел)Так для примітива максимально можливість наприклад двірник...тоговід примітива треба отримати хоча б послуги двірника..Але друга частинаКожному по труду...От тут дилемаНевже праця Залужного дорівнює праці хлопця в штурмовій піхоті?Так ймовірність загинути в піхотинця в десятки тисяч разів вища( сам глянь статистику скільки загинуло рядових/сержантів і скільки генералів)але Залужному платять не за те що він може загинути...а за те що його знання повинні ЗБЕРЕГТИ якусь кількість піхотинців( при чому не всіх) при досягненні ПеремогиТепер про досвід СШАТак , був такий НЕГАТИВНИЙ досвід у США і це привело до втрати Вєтнаму, революції хіппі в США і перехід на контрактну армію..Ти ж прочитавши про НЕГАТИВНИЙ досвід 60-річної давності - пропонуєш його повторити?І що я маю про тебе подумати?Так твої пропозиції подобаються долярчикам...але ж вони не розуміють - те що ти пропонуєш це просто зменшення шансів на виживання.я ж вже писавсмертність в перших три-шість місяців в кілька разів перевищує смертність в категорії яка вижила в перших три-шість місяців.Ну добре - долярчик примітив, не читає, розуміти прочитане не можеале невже ти , військовий пенсіонер не знаєш про цю сумну статистику?