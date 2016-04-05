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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 12 лип, 2023 20:18
budivelnik написав:
У нас середня сімя складається з 2,3 особи (мама+тато+дитина)...
Тобто щоб призвати одного з 10 призовоздатних треба якимось чином обєднати десяток сімей...
ПСмої діти - мають свої сімї...
А моя сімя складається з мене, дочки і жінки .
В якій пропорції призивати будете?
В старшого дитина до року і жінка
І так далі і тому подібне
#тицьпиздиць!
- мають сім'ї...
- я, дочка і жінки...
- дитина і жінка...
- і т.д., і т.п...
І лише нехай воює Успіх!!!
І пох, що в нього в сім'ї дружина і двоє неповнолітніх дітей!
Тобто - у всіх "поважна причина", а у Успіха... - та нехай воює за всіх!
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Додано: Сер 12 лип, 2023 20:18
pesikot написав:
Тобто за 16 місяців війни твій рівень так і залишився - продавець запчастинами до роверів
На жаль ні...
Професійний фах продавця велозапчастин він втратив коли погасив СВІЙ бізнес забравши з нього оборотний капітал і вивівши в купівлю житла( це хоч нейтральний крок) аж до вкладення в різні піраміди
від банкрутства по пірамідам його спасли москалі почавши агресії і Держава Україна призначивши йому 100 000 на передку.
Ці суми дали йому можливість стабілізувати фінанси ..але не додали розуму, тому він постійно третьсяч на гілках про піраміди і варіанти обмінудоларів...
Тобто так і не зрозумів
Що 100 000 йому платять за ризик втратити життя - населення України
А за ризик втратити кошти в піраміді - він заплатить особисто.
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Додано: Сер 12 лип, 2023 20:20
Будівельник
Ти такі великі єралашики не роби.
Спростовувати майже кожну комбінацію?
Да замучаюсь...
*Тепер про досвід США
Так , був такий НЕГАТИВНИЙ досвід у США і це привело до втрати Вєтнаму, революції хіппі в США і перехід на контрактну армію..*
Ага)))
З контрактною армією Штати б США перемогли))
А програли тому що мобілізація і жеребкування))
На контрактну перейшли не тому що нарешті фінанси під це з'явилися, а виключно з помилок вище))
Читай фундамент...
Почни з Гегеля.
Бо те, що тобі (й мені) в ті роки в одне ухо влетіло, в інше вилетіло.
Ти зараз спробуй відкрити новий світ.
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Додано: Сер 12 лип, 2023 20:21
pesikot написав:Успіх
Тобто ти взагалі не маєшь ніякого розуміння як і що відбувається
"немає проблем", "якось вирішиться"
Тобто за 16 місяців війни твій рівень так і залишився - продавець запчастинами до роверів
Проте почуття власної поважності - виросло в сотні разів
Навіщо мені одне і теж писати, якщо Bobua все розклав по полицях з цифрами!
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Додано: Сер 12 лип, 2023 20:24
Успіх написав: budivelnik написав:
У нас середня сімя складається з 2,3 особи (мама+тато+дитина)...
Тобто щоб призвати одного з 10 призовоздатних треба якимось чином обєднати десяток сімей...
ПСмої діти - мають свої сімї...
А моя сімя складається з мене, дочки і жінки .
В якій пропорції призивати будете?
В старшого дитина до року і жінка
І так далі і тому подібне
#тицьпиздиць!
- мають сім'ї...
- я, дочка і жінки...
- дитина і жінка...
- і т.д., і т.п...
І лише нехай воює Успіх!!!
І пох, що в нього в сім'ї дружина і двоє неповнолітніх дітей!
Тобто - у всіх "поважна причина", а у Успіха... - та нехай воює за всіх!
Будівельник інших не читає.
Але критикує.
В мене було: родина (дід-бабуся і їх діти та онуки).
Тут же він про мою пропозицію розглядає: мамо, тато, дитина.
Йому влом навіть просто прочитати думку опонента...
Так про що тоді можна говорити з ним???
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Додано: Сер 12 лип, 2023 20:25
mephala написав: prodigy написав:
‼️ Під час заколоту пріґожина «вагнерівці» мали намір захопити ядерну зброю, розміщену на базі «Воронеж-45»
▫️ «вагнерівці» просунулися набагато далі вглиб росії, ніж вважалося спочатку;
▫️ слід однієї з груп «вагнерівців» «обривався» приблизно за 100 км від ядерної бази «Воронеж-45»;
▫️ бойовики «вагнера» дійшли набагато далі, до самої бази, маючи намір заволодіти невеликими ядерними пристроями радянських часів, щоб «підняти ставки» свого заколоту;
▫️ єдиним бар'єром між «вагнерівцями» і ядерною зброєю були двері до ядерного сховища;
▫️ двері сховища були зачинені, і до технічної частини вони не потрапили.
это только лишний раз подтверждает что все это было постановой для запада от хла - типа если меня снесут то смотрите кому ядерка в руки попадет.
не так
Пригожина "кинили на бабки" еще в апреле...
крики про "снарядный голод"-театр одного лысого актера(актер среднего уровня, но не лох точно)
за 200-250км колона поделилась на 5, т.е. была вероятность, что дальше могли поделиться еще на 30-50. Техника(танки, бтр в мегаполисе были им не нужны...могли бросить где-то в лесу за 40км до москвы)
Воронеж-45 -игра на повышение, дверь толщиной 100-150см (танк точно не возьмет), но сам факт присутствия на секретном стратегическом объекте...а если бы там нашлись "единомышленники" или свои агенты(почему у пригожина не может быть своей агентуры? если генерал-полковник мезинцев и др. генералы были у него на зарплате (как в свое время генералы кгб пошли в СБ к Ходорковскому в Юкос, при том из кгб/фсб официально не увольнялись), пуйло посоветовали, что откупиться деньгами будет проще (и дешевле в итоге)
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Додано: Сер 12 лип, 2023 20:26
detroytred написав:
З контрактною армією Штати б США перемогли))
А програли тому що мобілізація і жеребкування))
На контрактну перейшли не тому що нарешті фінанси під це з'явилися, а виключно з помилок вище))
Це тільки в любителя совка є ОДНА чарівна паличка
А я аналізую десяток перемінних і дуже часто при 7 перемінних в плюс і 3 в мінус - результат може бути негативним.
Так само й США
Вони програли армією набраною жеребкуванням
Якби були такими як ти - то чекали б вказівок
Але вони були розумні - тому й почали модернізацію..і зауваж , за 60 років жодного разу не повернулись до ситеми яку ти підтримуєш.
Отже знову чергова мудрість
Розумні вчаться на чужих результатах
Дурні на своїх
А як назвати категорію яка пробує повторити чужі помилки 60-річної давнини?
подумай
Придумаєш - не забудь назвати цю категорію.
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Додано: Сер 12 лип, 2023 20:30
Успіх написав: pesikot написав:Успіх
Тобто ти взагалі не маєшь ніякого розуміння як і що відбувається
"немає проблем", "якось вирішиться"
Тобто за 16 місяців війни твій рівень так і залишився - продавець запчастинами до роверів
Проте почуття власної поважності - виросло в сотні разів
Навіщо мені одне і теж писати, якщо Bobua все розклав по полицях з цифрами!
Ще раз, не розклав він нічого
Я про це писав, де там кошт логістики ?
Тобто, ти примазався до поста Bobua, не маючи взагалі ніякого уявлення
Проте ти, з розумним копняком, щось там пишешь
Краще мовчи
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 12 лип, 2023 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 лип, 2023 20:33
У РФ завершується роззброєння приватної військової компанії "Вагнер" - у найманців забирають озброєння і військову техніку.
Засоби ураження, які мала ПВК, приймала регулярна армія РФ, повідомляє російське Міноборони в Telegram. За його даними, у найманців відібрали понад 2 тис. одиниць озброєння і техніки, зокрема, самохідні артилерійські установки, гаубиці, мінометні комплекси, стрілецьку зброю, реактивні системи залпового вогню "Град", танки, бронетранспортери та автомобільну техніку і понад 2,5 тис. тонн різних боєприпасів.
За даними Міноборони РФ, десятки переданих армії одиниць техніки ще жодного разу не застосовували на полі бою.
"Вся техніка і озброєння доставляються у тилові райони, де ремонтно-відновлювальні підрозділи збройних сил Російської Федерації проводять технічне обслуговування і підготовку для використання за призначенням", - стверджують у міністерстві.
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Додано: Сер 12 лип, 2023 20:33
detroytred написав: Успіх написав: budivelnik написав:
У нас середня сімя складається з 2,3 особи (мама+тато+дитина)...
Тобто щоб призвати одного з 10 призовоздатних треба якимось чином обєднати десяток сімей...
ПСмої діти - мають свої сімї...
А моя сімя складається з мене, дочки і жінки .
В якій пропорції призивати будете?
В старшого дитина до року і жінка
І так далі і тому подібне
#тицьпиздиць!
- мають сім'ї...
- я, дочка і жінки...
- дитина і жінка...
- і т.д., і т.п...
І лише нехай воює Успіх!!!
І пох, що в нього в сім'ї дружина і двоє неповнолітніх дітей!
Тобто - у всіх "поважна причина", а у Успіха... - та нехай воює за всіх!
Будівельник інших не читає.
Але критикує.
В мене було: родина (дід-бабуся і їх діти та онуки).
Тут же він про мою пропозицію розглядає: мамо, тато, дитина.
Йому влом навіть просто прочитати думку опонента...
Так про що тоді можна говорити з ним???
Так толку перевіряти чужу дурість..
Давай
так як в тебе було
Дідусь-Бабуся - це який вік? вони ще в призовному тобто їм менше 60? Нехай дідусю - 59.
В стандартній сімї у нас двоє дітей ( реально менше, але нехай буде двоє)
Хлопчик і Дівчинка
Якщо дідусю 59 - то хлопчику від 20 до 40 - нехай 40
Тоді в цього хлопчика також двоє ..але точно не призовного віку.
Отже сімя в трьох поколіннях має 2 військовозобовязаних...
Де ще наберемо 8 ? в Китаї.
Тому ще раз
дейтройт не псуй долярчиків, в них і так шансів менше ніж розуму - а ти їх ще більше зменшуєш
ПС
якщо я помилився намалюй мені статистично вірну сімю в якій 10 військовозобовязаних.
Я нічого не маю проти щоб ти відхилився від юридичного значення сімя..(дитина по досягненні 18 років - перестає бути членом сімї батьків) , тому може якось зєднати родиину лінію..але прохання - не залазь далі третього коліна(тобто троюрідні сестри/брати) - це не родина, це так собі...
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