У РФ завершується роззброєння приватної військової компанії "Вагнер" - у найманців забирають озброєння і військову техніку.
Засоби ураження, які мала ПВК, приймала регулярна армія РФ, повідомляє російське Міноборони в Telegram. За його даними, у найманців відібрали понад 2 тис. одиниць озброєння і техніки, зокрема, самохідні артилерійські установки, гаубиці, мінометні комплекси, стрілецьку зброю, реактивні системи залпового вогню "Град", танки, бронетранспортери та автомобільну техніку і понад 2,5 тис. тонн різних боєприпасів.
За даними Міноборони РФ, десятки переданих армії одиниць техніки ще жодного разу не застосовували на полі бою.
"Вся техніка і озброєння доставляються у тилові райони, де ремонтно-відновлювальні підрозділи збройних сил Російської Федерації проводять технічне обслуговування і підготовку для використання за призначенням", - стверджують у міністерстві.
За призначенням для кого ? Якась інша ПВК ?
Щось це схоже на "ребрендінг" ПВК "Вагнер"
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 12 лип, 2023 20:43, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:З контрактною армією Штати б США перемогли)) А програли тому що мобілізація і жеребкування)) На контрактну перейшли не тому що нарешті фінанси під це з'явилися, а виключно з помилок вище))
Це тільки в любителя совка є ОДНА чарівна паличка А я аналізую десяток перемінних і дуже часто при 7 перемінних в плюс і 3 в мінус - результат може бути негативним. Так само й США Вони програли армією набраною жеребкуванням Якби були такими як ти - то чекали б вказівок Але вони були розумні - тому й почали модернізацію..і зауваж , за 60 років жодного разу не повернулись до ситеми яку ти підтримуєш. Отже знову чергова мудрість Розумні вчаться на чужих результатах Дурні на своїх
А як назвати категорію яка пробує повторити чужі помилки 60-річної давнини? подумай Придумаєш - не забудь назвати цю категорію.
У фундамент дивись. У фундамент.
Не було грошей на контрактну, тому і ... жеребкування. А програли б у В'єтнамі з будь-якою.
Зараз є гроші на контрактну. Тому й поки контрактна. Якщо не буде, то повернуться до справедливості)).
А в нас ні справедливості, ні контрактної (бо грошей на неї нема).
budivelnik написав:1 Моя галузь - аналітика. 2 При чому свої аналітичні здібності, я можу використовувати будь-де Як при розрахунку точки розміщення магазину, чи ціни товару, чи розміру зарплати чи планування будинку чи....визначення оптимальної поведінки при ковіді. 3 Всі свої аналітичні висновки перевірені мною десятки разів( в тому числі в негативних результатах , яких по кількості було 70% від загальної кількості прийнятих рішень) Тобо Щось аналізуючи я використовую інструменти які давно перевірив на власній шкірі. Це не дає мені можливості використати їх на макрорівні( бо при прийняття рішень я базувався на власних ресурсах, а макрорішення потребують запозичень) а так як моя аналітика створила індивідуальні алгоритми то масштабувати їх я не можу , бо половина їх не розуміє а друга половина використовує свої..такі самі ефективні як і мої...але в своїх персональних межах.
detroytred написав:Ключове там, що якщо, наприклад, два сина в них - то лише одного під мобілізацію. Два онука - лише одного. Два сина, два онука - лише двох. І родина сама вирішує хто піде. Ключове слово - лише. А одинаків -- да хоч по жеребкуванню. Головне -- щоб в отакій родині залишився хоча б один чоловік 18-60.
ти армію якої чисельності комплектуєш? У нас зараз 1 млн Отже треба одного з 15 військовозобовязаних В тебе один з 2... Тобто у нас буде армія в 5-7 млн Чи ти математику не вчив?
detroytred написав:Ключове там, що якщо, наприклад, два сина в них - то лише одного під мобілізацію. Два онука - лише одного. Два сина, два онука - лише двох. І родина сама вирішує хто піде. Ключове слово - лише. А одинаків -- да хоч по жеребкуванню. Головне -- щоб в отакій родині залишився хоча б один чоловік 18-60.
ти армію якої чисельності комплектуєш? У нас зараз 1 млн Отже треба одного з 15 військовозобовязаних В тебе один з 2... Тобто у нас буде армія в 5-7 млн Чи ти математику не вчив?
Ти пару разів прочитай-то. Про що, кого мова. Бо знов *Так толку перевіряти чужу дурість.*.
detroytred написав:Ключове там, що якщо, наприклад, два сина в них - то лише одного під мобілізацію. Два онука - лише одного. Два сина, два онука - лише двох. І родина сама вирішує хто піде. Ключове слово - лише. А одинаків -- да хоч по жеребкуванню. Головне -- щоб в отакій родині залишився хоча б один чоловік 18-60.
ти армію якої чисельності комплектуєш? У нас зараз 1 млн Отже треба одного з 15 військовозобовязаних В тебе один з 2... Тобто у нас буде армія в 5-7 млн Чи ти математику не вчив?
Ти пару разів прочитай-то. Про що, кого мова. Бо знов *Так толку перевіряти чужу дурість.*.
Твоя проблема що ти ніколи не доводив нічого від початку до кінця. Тому й не можеш сформулювати свою пропозицію Якщо нам треба в 40 млн Державі , де приблизно 15 млн військовозобовязаних армію в 7,5 мльн То твій алгоритм можна розглядати якщо ж треба 1 млн - то твоїм алгоритмом можна підтерти пяту точку бо він нічого не вирішує... Тобто Можна в одній сімї (дідусь/бабуся+син/дочка/внуки) в якій ДВА військовозобовязаних - забрати одного... Але тоді треба ще алгоритм по якому в наступних 6 таких самих сімях не будуть брати нікого.
Тому якщо пропонуєш - то починай від того що є і приходь до того що треба. Якщо прийти не можеш - то це говорить що твоя пропозиція коту під хвіст і тобі треба не її оприлюднювати - а шукати іншу І так до того часу поки не найдеш.
Don’t Let Ukraine Join NATO The Costs of Expanding the Alliance Outweigh the Benefits
By Justin Logan and Joshua Shifrinson
July 7, 2023
Ukraine’s desire to join NATO is understandable. It makes perfect sense that a country that has been bullied and invaded by a stronger neighbor would seek the protection of an outside power. Still, strategy is about choice, and the United States’ choices today are stark. For much of the post–Cold War period, the United States could expand its international commitments at relatively low cost and risk. Those circumstances no longer exist. With fiscal pressures at home, a grave challenge to its position in Asia, and the prospect of escalation and an erosion of credibility vis-à-vis Moscow, keeping Ukraine out of NATO simply reflects U.S. interests. Instead of making a questionable promise that poses great dangers but would yield little in return, the United States should accept that it is high time to close NATO’s door to Ukraine.