RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 46034604460546064607>
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 20:34

  prodigy написав:
У РФ завершується роззброєння приватної військової компанії "Вагнер" - у найманців забирають озброєння і військову техніку.

Засоби ураження, які мала ПВК, приймала регулярна армія РФ, повідомляє російське Міноборони в Telegram. За його даними, у найманців відібрали понад 2 тис. одиниць озброєння і техніки, зокрема, самохідні артилерійські установки, гаубиці, мінометні комплекси, стрілецьку зброю, реактивні системи залпового вогню "Град", танки, бронетранспортери та автомобільну техніку і понад 2,5 тис. тонн різних боєприпасів.

За даними Міноборони РФ, десятки переданих армії одиниць техніки ще жодного разу не застосовували на полі бою.

"Вся техніка і озброєння доставляються у тилові райони, де ремонтно-відновлювальні підрозділи збройних сил Російської Федерації проводять технічне обслуговування і підготовку для використання за призначенням", - стверджують у міністерстві.

За призначенням для кого ?
Якась інша ПВК ?

Щось це схоже на "ребрендінг" ПВК "Вагнер"
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 12 лип, 2023 20:43, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8139
З нами з: 31.08.09
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 20:38

  budivelnik написав:
  detroytred написав:З контрактною армією Штати б США перемогли))
А програли тому що мобілізація і жеребкування))
На контрактну перейшли не тому що нарешті фінанси під це з'явилися, а виключно з помилок вище))
Це тільки в любителя совка є ОДНА чарівна паличка
А я аналізую десяток перемінних і дуже часто при 7 перемінних в плюс і 3 в мінус - результат може бути негативним.
Так само й США
Вони програли армією набраною жеребкуванням
Якби були такими як ти - то чекали б вказівок
Але вони були розумні - тому й почали модернізацію..і зауваж , за 60 років жодного разу не повернулись до ситеми яку ти підтримуєш.
Отже знову чергова мудрість
Розумні вчаться на чужих результатах
Дурні на своїх

А як назвати категорію яка пробує повторити чужі помилки 60-річної давнини?
подумай
Придумаєш - не забудь назвати цю категорію.

У фундамент дивись. У фундамент.

Не було грошей на контрактну, тому і ... жеребкування.
А програли б у В'єтнамі з будь-якою.

Зараз є гроші на контрактну. Тому й поки контрактна.
Якщо не буде, то повернуться до справедливості)).

А в нас ні справедливості, ні контрактної (бо грошей на неї нема).

Ну ти даєш...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27095
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 20:48

  budivelnik написав:1 Моя галузь - аналітика.
2 При чому свої аналітичні здібності, я можу використовувати будь-де
Як при розрахунку точки розміщення магазину, чи ціни товару, чи розміру зарплати чи планування будинку чи....визначення оптимальної поведінки при ковіді.
3 Всі свої аналітичні висновки перевірені мною десятки разів( в тому числі в негативних результатах , яких по кількості було 70% від загальної кількості прийнятих рішень)
Тобо
Щось аналізуючи я використовую інструменти які давно перевірив на власній шкірі.
Це не дає мені можливості використати їх на макрорівні( бо при прийняття рішень я базувався на власних ресурсах, а макрорішення потребують запозичень)
а так як моя аналітика створила індивідуальні алгоритми то масштабувати їх я не можу , бо
половина їх не розуміє
а друга половина використовує свої..такі самі ефективні як і мої...але в своїх персональних межах.

stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3871
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 20:49

  budivelnik написав:Так толку перевіряти чужу дурість..

Так я ж твою читаю!!!!
І не викривляю-то!!!!

Ти нарешті соізволив трошки вникнути, але так і не запитати, про мою пропозицію?
Так її суть була про будь-які яких дід-баба і т.д.
Хоч 90 літніх.

Ключове там, що якщо, наприклад, два сина в них - то лише одного під мобілізацію.
Два онука - лише одного.
Два сина, два онука - лише двох.
І родина сама вирішує хто піде.

Ключове слово - лише.

А одинаків -- да хоч по жеребкуванню.

Головне -- щоб в отакій родині залишився хоча б один чоловік 18-60.
А не як Успіх -- похилі батьки, дружини да малі онуки і обидва брата призвані.
Жодного чол. 18-60 не залишилось в родині.

Коли, наприклад, ти і двоє синів. З родини жоден не служить. Всі на місцях. Ще в сестри (яка у Польщі) твоєї хтось мабуть є.

Зрозуміло?
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27095
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 20:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:У фундамент дивись. У фундамент.
Не було грошей на контрактну, тому і ... жеребкування.
От цікаво
А ти перше ніж в черговий раз пофантазувати дивився у фундамент?
Я наприклад подивився і не побачив якогось різкого росту ВВП
рік_____ВВП в трл сьогоднішніх__ріст ВВП за 5 років
1960 _____ 1,38 _____ початок війни
1961 _____ 1,45 _____
1962 _____ 1,55 _____
1963 _____ 1,67 _____
1964 _____ 1,83 _____
1965 _____ 1,99 _____ 44%
1966 _____ 2,16 _____
1967 _____ 2,30 _____
1968 _____ 2,48 _____
1969 _____ 2,74 _____
1970 _____ 3,00 _____ 39%
1971 _____ 3,31 _____
1972 _____ 3,82 _____
1973 _____ 4,66 _____
1974 _____ 5,37 _____
1975 _____ 5,98 _____ 99% закінчення війни
1976 _____ 6,50 _____
1977 _____ 7,35 _____
1978 _____ 8,69 _____
1979 _____ 10,05 _____
1980 _____ 11,34 _____ 89%
1981 _____ 11,73 _____
1982 _____ 11,61 _____
1983 _____ 11,84 _____
1984 _____ 12,31 _____
1985 _____ 12,90 _____ 13%

Перш ніж щось морозити - вивчи хоча б статистику
Але в тебе як кажуть на Сході
Ні ума ні фантазії...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26347
З нами з: 15.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 2925 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ключове там, що якщо, наприклад, два сина в них - то лише одного під мобілізацію.
Два онука - лише одного.
Два сина, два онука - лише двох.
І родина сама вирішує хто піде.
Ключове слово - лише.
А одинаків -- да хоч по жеребкуванню.
Головне -- щоб в отакій родині залишився хоча б один чоловік 18-60.
ти армію якої чисельності комплектуєш?
У нас зараз 1 млн
Отже треба одного з 15 військовозобовязаних
В тебе один з 2...
Тобто у нас буде армія в 5-7 млн
Чи ти математику не вчив?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26347
З нами з: 15.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 2925 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 21:04

Будівельник
О же ж...

Ти суть вловив?
У них при В'єтнамі вже була контрактна. Але її не вистачало. Для ТАКОЇ війни. Тому й мобілізація. По жеребкуванню.

А ти що хотів знайти?
Що клац - з'явилися гроші, і клац - контрактна армія.
Ти у суть питання дивись.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27095
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 21:06

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ключове там, що якщо, наприклад, два сина в них - то лише одного під мобілізацію.
Два онука - лише одного.
Два сина, два онука - лише двох.
І родина сама вирішує хто піде.
Ключове слово - лише.
А одинаків -- да хоч по жеребкуванню.
Головне -- щоб в отакій родині залишився хоча б один чоловік 18-60.
ти армію якої чисельності комплектуєш?
У нас зараз 1 млн
Отже треба одного з 15 військовозобовязаних
В тебе один з 2...
Тобто у нас буде армія в 5-7 млн
Чи ти математику не вчив?

Ти пару разів прочитай-то. Про що, кого мова.
Бо знов *Так толку перевіряти чужу дурість.*.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27095
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 21:12

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ключове там, що якщо, наприклад, два сина в них - то лише одного під мобілізацію.
Два онука - лише одного.
Два сина, два онука - лише двох.
І родина сама вирішує хто піде.
Ключове слово - лише.
А одинаків -- да хоч по жеребкуванню.
Головне -- щоб в отакій родині залишився хоча б один чоловік 18-60.
ти армію якої чисельності комплектуєш?
У нас зараз 1 млн
Отже треба одного з 15 військовозобовязаних
В тебе один з 2...
Тобто у нас буде армія в 5-7 млн
Чи ти математику не вчив?
Ти пару разів прочитай-то. Про що, кого мова.
Бо знов *Так толку перевіряти чужу дурість.*.
Твоя проблема що ти ніколи не доводив нічого від початку до кінця.
Тому й не можеш сформулювати свою пропозицію
Якщо нам треба в 40 млн Державі , де приблизно 15 млн військовозобовязаних армію в 7,5 мльн
То твій алгоритм можна розглядати
якщо ж треба 1 млн - то твоїм алгоритмом можна підтерти пяту точку бо він нічого не вирішує...
Тобто
Можна в одній сімї (дідусь/бабуся+син/дочка/внуки) в якій ДВА військовозобовязаних - забрати одного...
Але тоді треба ще алгоритм по якому в наступних 6 таких самих сімях не будуть брати нікого.

Тому
якщо пропонуєш - то починай від того що є і приходь до того що треба.
Якщо прийти не можеш - то це говорить що твоя пропозиція коту під хвіст і тобі треба не її оприлюднювати - а шукати іншу
І так до того часу поки не найдеш.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26347
З нами з: 15.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 2925 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 21:12

Don’t Let Ukraine Join NATO
The Costs of Expanding the Alliance Outweigh the Benefits

By Justin Logan and Joshua Shifrinson

July 7, 2023

Ukraine’s desire to join NATO is understandable. It makes perfect sense that a country that has been bullied and invaded by a stronger neighbor would seek the protection of an outside power. Still, strategy is about choice, and the United States’ choices today are stark. For much of the post–Cold War period, the United States could expand its international commitments at relatively low cost and risk. Those circumstances no longer exist. With fiscal pressures at home, a grave challenge to its position in Asia, and the prospect of escalation and an erosion of credibility vis-à-vis Moscow, keeping Ukraine out of NATO simply reflects U.S. interests. Instead of making a questionable promise that poses great dangers but would yield little in return, the United States should accept that it is high time to close NATO’s door to Ukraine.

https://www.foreignaffairs.com/ukraine/ ... -join-nato
Honestus
 
Повідомлень: 117
З нами з: 26.12.22
Подякував: 46 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 46034604460546064607>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Starikan і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118348
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 493302
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5876
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4074)
12.07.2023 21:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.