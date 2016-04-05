Додано: Сер 12 лип, 2023 21:12

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Ключове там, що якщо, наприклад, два сина в них - то лише одного під мобілізацію.

Два онука - лише одного.

Два сина, два онука - лише двох.

І родина сама вирішує хто піде.

Ключове слово - лише.

А одинаків -- да хоч по жеребкуванню.

Головне -- щоб в отакій родині залишився хоча б один чоловік 18-60. Ключове там, що якщо, наприклад, два сина в них - то лише одного під мобілізацію.Два онука - лише одного.Два сина, два онука - лише двох.І родина сама вирішує хто піде.Ключове слово - лише.А одинаків -- да хоч по жеребкуванню.Головне -- щоб в отакій родині залишився хоча б один чоловік 18-60. ти армію якої чисельності комплектуєш?

У нас зараз 1 млн

Отже треба одного з 15 військовозобовязаних

В тебе один з 2...

Тобто у нас буде армія в 5-7 млн

Чи ти математику не вчив? ти армію якої чисельності комплектуєш?У нас зараз 1 млнОтже треба одного з 15 військовозобовязанихВ тебе один з 2...Тобто у нас буде армія в 5-7 млнЧи ти математику не вчив? Ти пару разів прочитай-то. Про що, кого мова.

Бо знов *Так толку перевіряти чужу дурість.*. Ти пару разів прочитай-то. Про що, кого мова.Бо знов *Так толку перевіряти чужу дурість.*.

Твоя проблема що ти ніколи не доводив нічого від початку до кінця.Тому й не можеш сформулювати свою пропозиціюЯкщо нам треба в 40 млн Державі , де приблизно 15 млн військовозобовязаних армію в 7,5 мльнТо твій алгоритм можна розглядатиякщо ж треба 1 млн - то твоїм алгоритмом можна підтерти пяту точку бо він нічого не вирішує...ТобтоМожна в одній сімї (дідусь/бабуся+син/дочка/внуки) в якій ДВА військовозобовязаних - забрати одного...Але тоді треба ще алгоритм по якому в наступних 6 таких самих сімях не будуть брати нікого.Томуякщо пропонуєш - то починай від того що є і приходь до того що треба.Якщо прийти не можеш - то це говорить що твоя пропозиція коту під хвіст і тобі треба не її оприлюднювати - а шукати іншуІ так до того часу поки не найдеш.