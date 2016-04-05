detroytred написав:Не було грошей на контрактну, тому і ... жеребкування.
А ти що хотів знайти?
Та хотів побачити підтвердження твоєї мокрої фантазії про різке збільшення ВВП Не побачив А те що ти перестрибнув і думаєш що важко комусь клацнути і почитати що ти писав сторінку назад - то ти ще дурніший ніж є насправді.
Letusrock написав:ідеально було б щось типу : приймаємо Україну в НАТО з 1.09.2024, але за умов що за півроку до вступу будуть вирішені наступні проблеми (і тут вже перераховуються чіткі та конкретні кроки подолання корупції, реформи, верховенство права і т.д.).
Вважаю, що ці проблеми на останньому місці.
Тоді в путіна був би час вирішити чи закруглятись якось з війною чи починати з нато "по справжньому"
А оце на першому.
Тому і такі результати. Воювати з рашкою "по справжньому" ніхто не хоче. Та й нікому, крім США.
detroytred написав:Не було грошей на контрактну, тому і ... жеребкування.
А ти що хотів знайти?
Та хотів побачити підтвердження твоєї мокрої фантазії про різке збільшення ВВП Не побачив А те що ти перестрибнув і думаєш що важко комусь клацнути і почитати що ти писав сторінку назад - то ти ще дурніший ніж є насправді.
Ти гадаєш, що складно підкоректувати думку, яка піддається цьому.
Коректую: не вистачало грошей для додаткової контрактної, тому і мобілізували, по жеребкуванню.
Суть-то від цього не змінюється. Сам принцип підходу. Зрозумів? А то я вже хотів сміятися з червоних літер (в тебе там звичайно хіт буває). В цей раз по ділу. Але нічого не міняє в моїй думці: є гроші для контрактної, то контрактна; нема - мобілізували, через жеребкування (по справедливості, а не дивилися на хто податків більше сплачує, того ні).
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 12 лип, 2023 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock написав:ідеально було б щось типу : приймаємо Україну в НАТО з 1.09.2024, але за умов що за півроку до вступу будуть вирішені наступні проблеми (і тут вже перераховуються чіткі та конкретні кроки подолання корупції, реформи, верховенство права і т.д.).
Вважаю, що ці проблеми на останньому місці.
Тоді в путіна був би час вирішити чи закруглятись якось з війною чи починати з нато "по справжньому"
А оце на першому.
Тому і такі результати. Воювати з рашкою "по справжньому" ніхто не хоче. Та й нікому, крім США.
«Буде й додаткове інженерне обладнання для розмінування»: Зеленський про зустріч з Макроном. «Обговорили подальшу оборонну підтримку. Ще раз вдячний за кожну одиницю зброї, а особливо – за далекобійну зброю». 🇺🇦Реальна Війна
Ясно що з запізненням. Воно треба вчора було.
Захід ніколи готувався до такої війни, тому і тотальне мінування для них дивина.
Успіх, Нещодавно був на сто, так один "монтьор" вкрутив мені шуруп в радіатор по саму шляпку, це я до того, що якщо їх ще і замінювати то про авто на ходу можна забути. Але все таки, вилов іде, багато кого призивають майже нікого поки що не повертають.
І питання, не однаразово де говорили, що багато людей з 14року пройшло через АТО, чи там були організовані заміни, або поміж самих військових, чи як це відбувалося? Тобто якийсь процес має бути налаштований
ЛАД написав: Не буду обсуждать противоречия между Маркусом и Шаламагой - не знаю, в чём они заключаются, а Маркус в коротком рапорте об этом, естественно, не пишет. Но очень удивили слова военного о "міфології бригади". Единственная "міфологія бригади", которую я понимаю, это описание боевого пути, кот. может быть немного приукрашена. У бригады, как понимаю, пока нет особого боевого пути, так какая ещё мифология? Точно так же не понимаю разговор о "традициях бригады", кот. только месяц назад начала свой боевой путь да и с создания бригады прошло чуть больше полугода. "Аморальный дегенерат" даже не хочу комментировать. Здесь ругают Успиха за срывы и оскорбления. Но Успих - рядовой и срывается на форуме. Маркус то ли главный сержант, то ли главный мастер-сержант, весьма известная в Украине фигура и написал официальный рапорт. Ну и несколько мнений - https://glavcom.ua/country/society/nekorektna-povedinka-defitsit-uvahi-reaktsija-ukrajintsiv-na-skandalnij-raport-markusa-941296.html Не берусь судить, но, по-моему, звёздная болезнь.
Всегда писал и буду писать: соцсети и блогеры - чума 21 века.
«Буде й додаткове інженерне обладнання для розмінування»: Зеленський про зустріч з Макроном. «Обговорили подальшу оборонну підтримку. Ще раз вдячний за кожну одиницю зброї, а особливо – за далекобійну зброю». 🇺🇦Реальна Війна
Ясно що з запізненням. Воно треба вчора було.
Захід ніколи готувався до такої війни, тому і тотальне мінування для них дивина.
Ви так постійно дорікаєте Заходу, але при цьому живете в США
Живете в пригороді Вашингтону, організуйте маленьку маніфестацію на підтримку України. Не зволікайте час