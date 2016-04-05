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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4604460546064607
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 21:45

  Starikan написав:Всегда писал и буду писать: соцсети и блогеры - чума 21 века.

Тогда, что вы здесь делаете ? :)
Форум - тоже соцсеть
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 21:46

  Starikan написав:Всегда писал и буду писать: соцсети и блогеры - чума 21 века.

Мицік більше десяти років тому визначав аля *партію піратів* Німеччини, як силу, яка змінює світ...
Тоді соцмережі та блогери були ще не так поширені.
В позитивному ключі.

А Ви -- визначаєте чумою))
Прогрес же. Обмін інформацією.
Звісно ж і негативний бік є.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 21:52

  mephala написав:это только лишний раз подтверждает что все это было постановой для запада от хла - типа если меня снесут то смотрите кому ядерка в руки попадет.

Совершенно с вами согласен. Причем незадолго до саммита.
Запад, как и ожидалось, очередной раз повёлся и наложил в штаны.

Если не ошибаюсь, подобная история с "шантажом" ЯО произошла во время Шестидневной войны, когда Голда пригрозила арабам "Иерихонами", известив США, тогда они перестали ставить палки в колеса военным действиям Израиля.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 21:57

  Starikan написав:
  mephala написав:это только лишний раз подтверждает что все это было постановой для запада от хла - типа если меня снесут то смотрите кому ядерка в руки попадет.

Совершенно с вами согласен. Причем незадолго до саммита.
Запад, как и ожидалось, очередной раз повёлся и наложил в штаны.

Матриця))
Неважлива реальність, значення має лише уявлення))

Не хотів би Захід повестися, то не повівся би.
Якщо була вистава, то виключно для піпла. Для художньогт оформлення картинки для піпла.
Це піпл у Матриці. Для нього оформляють. А можновладці в реалі.
detroytred
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  #<1 ... 4604460546064607
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