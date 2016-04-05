Тогда, что вы здесь делаете ?
Форум - тоже соцсеть
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Додано: Сер 12 лип, 2023 21:45
Додано: Сер 12 лип, 2023 21:46
Мицік більше десяти років тому визначав аля *партію піратів* Німеччини, як силу, яка змінює світ...
Тоді соцмережі та блогери були ще не так поширені.
В позитивному ключі.
А Ви -- визначаєте чумою))
Прогрес же. Обмін інформацією.
Звісно ж і негативний бік є.
Додано: Сер 12 лип, 2023 21:52
Совершенно с вами согласен. Причем незадолго до саммита.
Запад, как и ожидалось, очередной раз повёлся и наложил в штаны.
Если не ошибаюсь, подобная история с "шантажом" ЯО произошла во время Шестидневной войны, когда Голда пригрозила арабам "Иерихонами", известив США, тогда они перестали ставить палки в колеса военным действиям Израиля.
Додано: Сер 12 лип, 2023 21:57
Матриця))
Неважлива реальність, значення має лише уявлення))
Не хотів би Захід повестися, то не повівся би.
Якщо була вистава, то виключно для піпла. Для художньогт оформлення картинки для піпла.
Це піпл у Матриці. Для нього оформляють. А можновладці в реалі.
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