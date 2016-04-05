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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4605460646074608>
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 21:45

  Starikan написав:Всегда писал и буду писать: соцсети и блогеры - чума 21 века.

Тогда, что вы здесь делаете ? :)
Форум - тоже соцсеть
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 21:46

  Starikan написав:Всегда писал и буду писать: соцсети и блогеры - чума 21 века.

Мицік більше десяти років тому визначав аля *партію піратів* Німеччини, як силу, яка змінює світ...
Тоді соцмережі та блогери були ще не так поширені.
В позитивному ключі.

А Ви -- визначаєте чумою))
Прогрес же. Обмін інформацією.
Звісно ж і негативний бік є.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 21:52

  mephala написав:это только лишний раз подтверждает что все это было постановой для запада от хла - типа если меня снесут то смотрите кому ядерка в руки попадет.

Совершенно с вами согласен. Причем незадолго до саммита.
Запад, как и ожидалось, очередной раз повёлся и наложил в штаны.

Если не ошибаюсь, подобная история с "шантажом" ЯО произошла во время Шестидневной войны, когда Голда пригрозила арабам "Иерихонами", известив США, тогда они перестали ставить палки в колеса военным действиям Израиля.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 21:57

  Starikan написав:
  mephala написав:это только лишний раз подтверждает что все это было постановой для запада от хла - типа если меня снесут то смотрите кому ядерка в руки попадет.

Совершенно с вами согласен. Причем незадолго до саммита.
Запад, как и ожидалось, очередной раз повёлся и наложил в штаны.

Матриця))
Неважлива реальність, значення має лише уявлення))

Не хотів би Захід повестися, то не повівся би.
Якщо була вистава, то виключно для піпла. Для художньогт оформлення картинки для піпла.
Це піпл у Матриці. Для нього оформляють. А можновладці в реалі.

Один з моїх улюблених прикладів, пам'ятаєте?
Всі, кому треба, чудово знали, що Армстронг переливає кров навіть прям у готелі під час гонок.
Але робили вигляд...
А піпл хавал картинку.

Сорян, не так. Навіть останній механік, гонщик знав це... Але навіть преса мовчала, як риба. Всіх влаштовувало, що піпл у Матриці. Дає грошики з себе по трубрчках у Матрицю))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 12 лип, 2023 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 22:04

Talk of NATO Membership for Ukraine is a Dangerous Distraction

by Christopher A. Preble James Siebens

July 10, 2023

This war is tragic and devastating for Ukraine—that is the most important point. It is also bad for the United States, creating a heightened risk of escalation, straining finite defense funding and production capacity, and diverting resources from other priorities, including the Pacific theater and overdue investments at home. It is also bad for the global economy, contributing to high energy costs and rising food prices, and complicating an already-dire debt crisis in developing countries. U.S. policy should be focused on bringing the war to an end as soon as possible. Unfortunately, the debate over Ukraine’s membership in NATO only sustains one of Russia’s stated motivations for launching its war of aggression, and undermines the cohesion of the alliance.

https://nationalinterest.org/feature/ta ... ion-206628
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 22:13

  fler написав:
  buratinyo написав:Скажіть чесно - якби Ви були б на місці країн НАТО, то Ви не вважали би за потрібне почекати трохи ще, а не приймати формально Україну в своє коло?

Шановний, buratinyo
Почекати чого? Коли від України залишаться руїни та/або до останього українця?((
Країни-партнери утилізували стару зброю, випробують зараз нову, гарними темпами розвивають власну військову промисловість, оновлюють національні армії, вчаться на нашому досвіді ведення війни… Наші біженці вирішують їх демографічні питання та створюють їхні ВВП.. Послаблення кацапії однаково вигідне ЄС (як гарантія безпеки) та Китаю (для перетворення рф на свого сателліта). За те, щоб їм жилося добре та безпечно, Україна щодня платить життями наших людей і руйнуванням економіки (читай – руйнуванням нашого життя). Вони зацікавлені швидше закінчити війну? Ні. Їх влаштовує, що жаба вариться повільно. А я б хотіла, щоб вони себе поставили на наше місце.


Сонечко, я Вас дуже розумію, але ми намагаємось зараз думати на державному рівні.

Що нам всім хочеться, то дуже ясно. Перемога (звільнення територій), допомога світу нам у відновленні, отримання репарацій від кремля напротязі ~50 років, економічне зростання як наслідок дружби зі світовими лідерами.

Це можливо тільки коли здійсниться один із варіантів:
- на росію наваляться усі країни НАТО гуртом (ідеал), потрібні сучасні військові потужності разом із навченими солдатами,
- буде ліквідована та сама причина війни, яка ще не очевидна для всіх та викликає суперечки як на росії так і в нас,
- зацікавлені у війні особи у росії будуть усі знешкоджені або віддані під суд у Гаазі
- є ще один варіант, який не підлягає розголошенню

Чому нас не прийняли в НАТО? А тому що ситий голодного не дуже порозуміє. Війна - це коли ситий може стати голодним, та навпаки. Тому помогати голодному у розумних межах це благо, а підставляти голову під ракети ситий ніколи не спішить.

Тому ...

  fler написав:
  buratinyo написав:Максимум, що можно було очікувати, це скорочення формального шляху вступу України у НАТО. І це досягнуто.

Не впевнена, що це максимум наших очікувань.


Вважаю, що це максимум реальних очікувань.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 22:48

  Hotab написав:Але ціна як штани))
Успіх, знов будеш ображатись коли хтось не втримається. Нема тут відповідей. І не буде. Або питай конкретно у кого хочеш «чому ти ні..» Але ж пошлють все одно.

Більшість країни живе мирним життям. Під Одесою всі номери до 2.5 тисяч за добу зайняті. Під Києвом всякі Грибовки котеджі зайняті, є лише бюджетні номери отельні , за 2.5 кгрн номер за добу. На кордонах черги з відпочивальників.
Хто важко працює, той важко відпочиває.

Считаете, что это правильно?
Страна ведёт тяжёлую войну , в которой решается её судьба? :roll:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 22:49

Кому некрасііий Чаплига, той може любуватися Ланою 40 хв

flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 23:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:
  Bobua написав:Де, на якому етапі майже повна заміна військ щотримісяця коштує дорого-дуже-дорого? На якому етапі воно взагалі хоч щось коштує?? Де ж я помилився в розрахунках?

А скажіть будь-ласка, в отой схемі де кошт логістики ?

Скільки буде коштувати нагодувати нових ? Та хто буде готувати іжу. Бо поки нова партія доіде до фронту, хтось їх повинен годувати та чимось.

Скільки буде коштувати щотримісячне перевезення тил-фронт ? Та на чому ?


О, це так приємно, що на фін.форумі ще є любителі математики...

Отже, як я писав, щодня треба мобілізовувати 7тис.осіб.
Якщо в країні 40млн по перепису, то отже 7осіб на кожні 40тис.
Якщо у Києві 4млн живе -- то з них зберуть 700.
І в перший місяць їх ще не треба кудись далеко возити. Досить буде порозпихати по блокпостах, військоматах і що там ще є військове у місті. Чи у найближчі ВЧ. На стажування і на знайомство з раціями, зброєю, графіком праці.
А от 700 попередників поїдуть на північ. До кордону. Найкраще -- автобусами. Крупними.
Також НП і УП віддаватимуть на мобілізацію частку своїх працівників і ті займуться логістикою.
Всього 7000 осіб в країні поїде. Скільки це бусів? 100 чи 140? Якщо ми страшно бідні й не маємо бусів відвезти солдатів на фронт -- можна попросити у союзників.
Хоча торік автобуси були. Нас дві, дві(!) доби везли з Черкащини на Донбас... Тупою військ.колоною. :( Без колон буде краще. І швидше. І безпечніше...
БК везти майже не треба -- усе вже є на фронті. Хіба що поповнення може якесь треба.
Їжу везти майже не треба -- там, на фронті, вже всі давно навчились їсти.

Треба просто привезти новеньких, забрати старих, і повезти їх або на наступний місяць служби, або в рідну область.
Київські автобуси віялом йтимуть на північ, звідти на півд.схід, а далі -- в Київ. Я вже от зараз хотів зайти в карти і порахувати відстані, час, знайти норми витрат палива й амортизації автобусів... -- але, на жаль, я не вдома зависаю, і не десь у “фьордах і саванах з wifi”, а у задуп`ї, без електрики, без норм.інету, і без можливості гратись на першу вимогу в таку цікаву тилову гру “завантажую коли і що заманеться”.

Бригади оновлюватимуться щодня на 1/30 складу. Свіжими людьми. Боєздатість буде довготривало незмінна (тобто, набагато краща аніж у суч.бригад, де люди казяться і допиваються до чортиків вже понад рік...)
І як я вже писав 100500разів з власного досвіду -- саме оці перші місяці люди міцні, стійкі й ще нема аватарів-смертників...


Але все що вище -- несуттєво.
Бо відмовки можна виколупувати нескінченно. Це як гребля -- я заткну дірочку, а ви колективно зробите нову. Стрибатимете в часі й просторі як ошпарені. І все це буде -- тупо непродуктивна витрата ресурсу.
Можна довго досліджувати історію і зрозуміти, що з ІІ світової все докорінно змінилось у питаннях озброєння і смертності, можна усе прорахувати і з`ясувати, що ніяких перевитрат від заміни не буде, і що ті нещасні півтори сотні бусів і паливо подарують союзники..., але якщо навіть і влада офіційно пише відмазки, що “це дорого” ( https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zak ... bilizatsii ), то що тут може зробити простий народ -- прості, “маленькі люди”. Не можуть же ж вони йти у військомати для заміни, якщо влада проти? Якщо вона від початку мріє загнобити наявних солдатів і залишити країну без захисту.

Тому значно важливішою є друга частина мого попереднього повідомлення! (тиць на якірець)
Саме там глибинні потреби одразу всіх 3х дійових осіб цієї трагедії:
1) ЗСУ (аби перестали хоча би заколупувати),
2) тилового народу (аби безболісно, без ризику, без затрат зробити щось справді корисне, вартісне, і мати можливість відчути себе людьми, героями),
3) влади (яка від початку хотіла й цілеспрямовано здавала південь так швидко як лише могла..., хоча вже визнає тепер, що про все знала за місяці наперед).

І наразі зі своєю роллю прогальмовують лише тили.
Бо це саме той випадок, коли телемарафон і його ляльководи не можуть вплинути. Бо бояться.
Саме той випадок, коли “мудрий народ” мав би таки знятись з ручника і вгадати потреби влади і ЗСУ. І перестати дзявуліти коли визначні люди Землі (як-от Ілон Маск) дають цінні підказки.
Пора, пора нарешті просто знятись з ручника...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 23:14

  Ой+ написав:
  Успіх написав:Ну то от - є ж ким замінити Успіха, Бобюа і Фріза?!

Насправді
  Bobua написав:просто десятки млн ухилянтів в тилах могли майже досконало виправдати своє ухиляння

економічно активного населення 15-65 років наявно 12 млн, з них десь половина жінки, з 6 млн чоловіків десь тільки 3 млн 25-50 (реально кого призивають), понад 1 млн вже на всякій службі, ще частину краще і не допускати до армії, частина давно заникалась, ну може 1 млн потенційно придатних є. Якось так, а не десятки млн.

С расчётами Вы несколько преувеличили. Точнее, преуменьшили. :)
Всё-таки, при всех "левых" выездах большинство подавляющее выехало легально, т.е. в основном, выехали женщины, дети и старики.
Поэтому среди оставшихся должно быть больше экономически активного населения, из них существенно больше половины мужчин.
По итогу, конечно, не буде десятков млн., но и не 1 млн.
ЛАД
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