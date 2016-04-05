Тогда, что вы здесь делаете ?
Форум - тоже соцсеть
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Додано: Сер 12 лип, 2023 21:45
Додано: Сер 12 лип, 2023 21:46
Мицік більше десяти років тому визначав аля *партію піратів* Німеччини, як силу, яка змінює світ...
Тоді соцмережі та блогери були ще не так поширені.
В позитивному ключі.
А Ви -- визначаєте чумою))
Прогрес же. Обмін інформацією.
Звісно ж і негативний бік є.
Додано: Сер 12 лип, 2023 21:52
Совершенно с вами согласен. Причем незадолго до саммита.
Запад, как и ожидалось, очередной раз повёлся и наложил в штаны.
Если не ошибаюсь, подобная история с "шантажом" ЯО произошла во время Шестидневной войны, когда Голда пригрозила арабам "Иерихонами", известив США, тогда они перестали ставить палки в колеса военным действиям Израиля.
Додано: Сер 12 лип, 2023 21:57
Матриця))
Неважлива реальність, значення має лише уявлення))
Не хотів би Захід повестися, то не повівся би.
Якщо була вистава, то виключно для піпла. Для художньогт оформлення картинки для піпла.
Це піпл у Матриці. Для нього оформляють. А можновладці в реалі.
Один з моїх улюблених прикладів, пам'ятаєте?
Всі, кому треба, чудово знали, що Армстронг переливає кров навіть прям у готелі під час гонок.
Але робили вигляд...
А піпл хавал картинку.
Сорян, не так. Навіть останній механік, гонщик знав це... Але навіть преса мовчала, як риба. Всіх влаштовувало, що піпл у Матриці. Дає грошики з себе по трубрчках у Матрицю))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 12 лип, 2023 22:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 лип, 2023 22:04
Talk of NATO Membership for Ukraine is a Dangerous Distraction
by Christopher A. Preble James Siebens
July 10, 2023
Додано: Сер 12 лип, 2023 22:13
Сонечко, я Вас дуже розумію, але ми намагаємось зараз думати на державному рівні.
Що нам всім хочеться, то дуже ясно. Перемога (звільнення територій), допомога світу нам у відновленні, отримання репарацій від кремля напротязі ~50 років, економічне зростання як наслідок дружби зі світовими лідерами.
Це можливо тільки коли здійсниться один із варіантів:
- на росію наваляться усі країни НАТО гуртом (ідеал), потрібні сучасні військові потужності разом із навченими солдатами,
- буде ліквідована та сама причина війни, яка ще не очевидна для всіх та викликає суперечки як на росії так і в нас,
- зацікавлені у війні особи у росії будуть усі знешкоджені або віддані під суд у Гаазі
- є ще один варіант, який не підлягає розголошенню
Чому нас не прийняли в НАТО? А тому що ситий голодного не дуже порозуміє. Війна - це коли ситий може стати голодним, та навпаки. Тому помогати голодному у розумних межах це благо, а підставляти голову під ракети ситий ніколи не спішить.
Тому ...
Вважаю, що це максимум реальних очікувань.
Додано: Сер 12 лип, 2023 22:48
Считаете, что это правильно?
Страна ведёт тяжёлую войну , в которой решается её судьба?
Додано: Сер 12 лип, 2023 22:49
Кому некрасііий Чаплига, той може любуватися Ланою 40 хв
Додано: Сер 12 лип, 2023 23:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
О, це так приємно, що на фін.форумі ще є любителі математики...
Отже, як я писав, щодня треба мобілізовувати 7тис.осіб.
Якщо в країні 40млн по перепису, то отже 7осіб на кожні 40тис.
Якщо у Києві 4млн живе -- то з них зберуть 700.
І в перший місяць їх ще не треба кудись далеко возити. Досить буде порозпихати по блокпостах, військоматах і що там ще є військове у місті. Чи у найближчі ВЧ. На стажування і на знайомство з раціями, зброєю, графіком праці.
А от 700 попередників поїдуть на північ. До кордону. Найкраще -- автобусами. Крупними.
Також НП і УП віддаватимуть на мобілізацію частку своїх працівників і ті займуться логістикою.
Всього 7000 осіб в країні поїде. Скільки це бусів? 100 чи 140? Якщо ми страшно бідні й не маємо бусів відвезти солдатів на фронт -- можна попросити у союзників.
Хоча торік автобуси були. Нас дві, дві(!) доби везли з Черкащини на Донбас... Тупою військ.колоною. Без колон буде краще. І швидше. І безпечніше...
БК везти майже не треба -- усе вже є на фронті. Хіба що поповнення може якесь треба.
Їжу везти майже не треба -- там, на фронті, вже всі давно навчились їсти.
Треба просто привезти новеньких, забрати старих, і повезти їх або на наступний місяць служби, або в рідну область.
Київські автобуси віялом йтимуть на північ, звідти на півд.схід, а далі -- в Київ. Я вже от зараз хотів зайти в карти і порахувати відстані, час, знайти норми витрат палива й амортизації автобусів... -- але, на жаль, я не вдома зависаю, і не десь у “фьордах і саванах з wifi”, а у задуп`ї, без електрики, без норм.інету, і без можливості гратись на першу вимогу в таку цікаву тилову гру “завантажую коли і що заманеться”.
Бригади оновлюватимуться щодня на 1/30 складу. Свіжими людьми. Боєздатість буде довготривало незмінна (тобто, набагато краща аніж у суч.бригад, де люди казяться і допиваються до чортиків вже понад рік...)
І як я вже писав 100500разів з власного досвіду -- саме оці перші місяці люди міцні, стійкі й ще нема аватарів-смертників...
Але все що вище -- несуттєво.
Бо відмовки можна виколупувати нескінченно. Це як гребля -- я заткну дірочку, а ви колективно зробите нову. Стрибатимете в часі й просторі як ошпарені. І все це буде -- тупо непродуктивна витрата ресурсу.
Можна довго досліджувати історію і зрозуміти, що з ІІ світової все докорінно змінилось у питаннях озброєння і смертності, можна усе прорахувати і з`ясувати, що ніяких перевитрат від заміни не буде, і що ті нещасні півтори сотні бусів і паливо подарують союзники..., але якщо навіть і влада офіційно пише відмазки, що “це дорого” (
Тому значно важливішою є друга частина мого попереднього повідомлення! (тиць на якірець)
Саме там глибинні потреби одразу всіх 3х дійових осіб цієї трагедії:
1) ЗСУ (аби перестали хоча би заколупувати),
2) тилового народу (аби безболісно, без ризику, без затрат зробити щось справді корисне, вартісне, і мати можливість відчути себе людьми, героями),
3) влади (яка від початку хотіла й цілеспрямовано здавала південь так швидко як лише могла..., хоча вже визнає тепер, що про все знала за місяці наперед).
І наразі зі своєю роллю прогальмовують лише тили.
Бо це саме той випадок, коли телемарафон і його ляльководи не можуть вплинути. Бо бояться.
Саме той випадок, коли “мудрий народ” мав би таки знятись з ручника і вгадати потреби влади і ЗСУ. І перестати дзявуліти коли визначні люди Землі (як-от Ілон Маск) дають цінні підказки.
Пора, пора нарешті просто знятись з ручника...
Додано: Сер 12 лип, 2023 23:14
С расчётами Вы несколько преувеличили. Точнее, преуменьшили.
Всё-таки, при всех "левых" выездах большинство подавляющее выехало легально, т.е. в основном, выехали женщины, дети и старики.
Поэтому среди оставшихся должно быть больше экономически активного населения, из них существенно больше половины мужчин.
По итогу, конечно, не буде десятков млн., но и не 1 млн.
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