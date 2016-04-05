Додано: Сер 12 лип, 2023 23:00

pesikot написав: Bobua написав: Де, на якому етапі майже повна заміна військ щотримісяця коштує дорого-дуже-дорого? На якому етапі воно взагалі хоч щось коштує?? Де ж я помилився в розрахунках? Де ж я помилився в розрахунках?

А скажіть будь-ласка, в отой схемі де кошт логістики ?



Скільки буде коштувати нагодувати нових ? Та хто буде готувати іжу. Бо поки нова партія доіде до фронту, хтось їх повинен годувати та чимось.



Скільки буде коштувати щотримісячне перевезення тил-фронт ? Та на чому ? А скажіть будь-ласка, в отой схемі де кошт логістики ?Скільки буде коштувати нагодувати нових ? Та хто буде готувати іжу. Бо поки нова партія доіде до фронту, хтось їх повинен годувати та чимось.Скільки буде коштувати щотримісячне перевезення тил-фронт ? Та на чому ?

О, це так приємно, що на фін.форумі ще є любителі математики...Отже, як я писав, щодня треба мобілізовувати 7тис.осіб.Якщо в країні 40млн по перепису, то отже 7осіб на кожні 40тис.Якщо у Києві 4млн живе -- то з них зберуть 700.І в перший місяць їх ще не треба кудись далеко возити. Досить буде порозпихати по блокпостах, військоматах і що там ще є військове у місті. Чи у найближчі ВЧ. На стажування і на знайомство з раціями, зброєю, графіком праці.А от 700 попередників поїдуть на північ. До кордону. Найкраще -- автобусами. Крупними.Також НП і УП віддаватимуть на мобілізацію частку своїх працівників і ті займуться логістикою.Всього 7000 осіб в країні поїде. Скільки це бусів? 100 чи 140? Якщо ми страшно бідні й не маємо бусів відвезти солдатів на фронт -- можна попросити у союзників.Хоча торік автобуси були. Нас дві, дві(!) доби везли з Черкащини на Донбас... Тупою військ.колоною.Без колон буде краще. І швидше. І безпечніше...БК везти майже не треба -- усе вже є на фронті. Хіба що поповнення може якесь треба.Їжу везти майже не треба -- там, на фронті, вже всі давно навчились їсти.Треба просто привезти новеньких, забрати старих, і повезти їх або на наступний місяць служби, або в рідну область.Київські автобуси віялом йтимуть на північ, звідти на півд.схід, а далі -- в Київ. Я вже от зараз хотів зайти в карти і порахувати відстані, час, знайти норми витрат палива й амортизації автобусів... -- але, на жаль, я не вдома зависаю, і не десь у “фьордах і саванах з wifi”, а у задуп`ї, без електрики, без норм.інету, і без можливості гратись на першу вимогу в таку цікаву тилову гру “завантажую коли і що заманеться”.Бригади оновлюватимуться щодня на 1/30 складу. Свіжими людьми. Боєздатість буде довготривало незмінна (тобто, набагато краща аніж у суч.бригад, де люди казяться і допиваються до чортиків вже понад рік...)І як я вже писав 100500разів з власного досвіду -- саме оці перші місяці люди міцні, стійкі й ще нема аватарів-смертників...Бо відмовки можна виколупувати нескінченно. Це як гребля -- я заткну дірочку, а ви колективно зробите нову. Стрибатимете в часі й просторі як ошпарені. І все це буде -- тупо непродуктивна витрата ресурсу.Можна довго досліджувати історію і зрозуміти, що з ІІ світової все докорінно змінилось у питаннях озброєння і смертності, можна усе прорахувати і з`ясувати, що ніяких перевитрат від заміни не буде, і що ті нещасні півтори сотні бусів і паливо подарують союзники..., але якщо навіть і влада офіційно пише відмазки, що “це дорого” (), то що тут може зробити простий народ -- прості, “маленькі люди”. Не можуть же ж вони йти у військомати для заміни, якщо влада проти? Якщо вона від початку мріє загнобити наявних солдатів і залишити країну без захисту.ТомуСаме там глибинні потреби одразу всіх 3х дійових осіб цієї трагедії:1) ЗСУ (аби перестали хоча би заколупувати),2) тилового народу (аби3) влади (яка від початку хотіла й цілеспрямовано здавала південь так швидко як лише могла..., хоча вже визнає тепер, що про все знала за місяці наперед).І наразі зі своєю роллю прогальмовують лише тили.Бо це саме той випадок, коли телемарафон і його ляльководи не можуть вплинути. Бо бояться.Саме той випадок, коли “мудрий народ” мав би таки знятись з ручника і вгадати потреби влади і ЗСУ. І перестати дзявуліти коли визначні люди Землі (як-от Ілон Маск) дають цінні підказки.Пора, пора нарешті просто знятись з ручника...