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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 12 лип, 2023 23:15
flyman написав:
Чаплыга сегодня хорош.
Виключення с законів = корупція) це ж правда
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Додано: Сер 12 лип, 2023 23:26
budivelnik написав:
.....
Я не навязував своє бачення по геному ковіда...але використав те що вмію
Аналітику..
Тобто взяв статистику Франції,Англії, Швеції, Норвегії,Іспанії, США і на підставі цієї статистики зробив СВІЙ висновок
За цей МІЙ висновок - ти х Хотабом наді мною насміхався...час показав що даремно.
Тепер розумієш що таке
знати все і генерити про все
Чи знати один/три інструмента і з їх допомогою аналізувати ряди данних?
Интересный метод!
Через 1
5 года, когда всё уже подзабылось, вместо того, чтобы признать грубую ошибку, можно рассказывать об успешных прогнозах и правильных утверждениях.
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