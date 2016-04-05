Успіх написав:Ну то от - є ж ким замінити Успіха, Бобюа і Фріза?!
Насправді
Bobua написав:просто десятки млн ухилянтів в тилах могли майже досконало виправдати своє ухиляння
економічно активного населення 15-65 років наявно 12 млн, з них десь половина жінки, з 6 млн чоловіків десь тільки 3 млн 25-50 (реально кого призивають), понад 1 млн вже на всякій службі, ще частину краще і не допускати до армії, частина давно заникалась, ну може 1 млн потенційно придатних є. Якось так, а не десятки млн.
С расчётами Вы несколько преувеличили. Точнее, преуменьшили. Всё-таки, при всех "левых" выездах большинство подавляющее выехало легально, т.е. в основном, выехали женщины, дети и старики. Поэтому среди оставшихся должно быть больше экономически активного населения, из них существенно больше половины мужчин. По итогу, конечно, не буде десятков млн., но и не 1 млн.
Странно, очень странно. Здесь обвиняют ЛАД'а, Успіх'а, detroytred'а (кого еще забыл?) то в защите орков, то в "очернении" ЗСУ, но никто, за исключением Hotab'а (и то, его пост был удален), "не замечает" постов Honestus'а, то ли никто не владеет английским, то ли лень посмотреть его посты в Гугл-переводчике:
Honestus Добавлено: Ср 12 июл, 2023 20:12 ... the United States should accept that it is high time to close NATO’s door to Ukraine.
(Соединенным Штатам следует признать, что пора закрыть дверь НАТО для Украины.)
Honestus Добавлено: Ср 12 июл, 2023 21:04 ... Unfortunately, the debate over Ukraine’s membership in NATO only sustains one of Russia’s stated motivations for launching its war of aggression, and undermines the cohesion of the alliance.
(К сожалению, дебаты о членстве Украины в НАТО лишь поддерживают один из мотивов, заявленных Россией для начала агрессивной войны, и подрывают сплоченность альянса.)
Стиль и смысл этих постов в духе заблокированного сторонника московитов Игнесиуса (Honestus его клон ).
Любопытно, что на этих авторов ссылки в Инете с московитских сайтов, ни одного украинского:
Bobua написав:Досить буде порозпихати по блокпостах, військоматах і що там ще є військове у місті.
Там давно все места заняты бойцами, восстанавливающимися после ранений. Все боеспособные давно на фронте. Да и по признанию самих служащих военкомата, их служба совершенно бесполезна с точки зрения военной подготовки. Мобилизация идет весьма активно, но "распихивают" сразу по учебным центрам и вновь формирующимся частям для полноценной подготовки. Возят иногда на достаточно большие расстояния, видимых проблем с транспортом не наблюдается. Это все не по слухам, а наблюдения "постоянного клиента" военкомата.
Bobua написав:Бригади оновлюватимуться щодня на 1/30 складу. Свіжими людьми. Боєздатість буде довготривало незмінна (тобто, набагато краща аніж у суч.бригад, де люди казяться і допиваються до чортиків вже понад рік...) І як я вже писав 100500разів з власного досвіду -- саме оці перші місяці люди міцні, стійкі й ще нема аватарів-смертників...
Есть одна проблема. Когда новичок попадет в пьющий коллектив, посвящение в аватары произойдет при первом знакомстве. Передачи боевого опыта при этом не получится.
Hotab написав:Але ціна як штани)) Успіх, знов будеш ображатись коли хтось не втримається. Нема тут відповідей. І не буде. Або питай конкретно у кого хочеш «чому ти ні..» Але ж пошлють все одно.
Більшість країни живе мирним життям. Під Одесою всі номери до 2.5 тисяч за добу зайняті. Під Києвом всякі Грибовки котеджі зайняті, є лише бюджетні номери отельні , за 2.5 кгрн номер за добу. На кордонах черги з відпочивальників. Хто важко працює, той важко відпочиває.
Считаете, что это правильно? Страна ведёт тяжёлую войну , в которой решается её судьба?
Не вважаю. Констатую. Хтось не розуміє, що вирішується доля. Хтось вважає, що виїде і випетляє. А нерухомість потім продасть. Юридло наприклад працює на кацапів. Переконує тут нас на вухо: «вас зрадили…в НАТО не візьмуть.. ваш друг Росія! Зрозумійте!» Жаль, що ніхто не знає його особисто. Я б задушив сволоту.
"Не понимаю вопроса. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра (Бена Уоллеса – УНИАН). Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю", – сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюс
І у мене стійке враження, особливо після хвилинки в калькуляторі, що ідея “дорожнечі” створена переляканою колективною свідомістю ухилянтів та ін. хитродупенків, які чомусь вирішили вічно кататись на нашому горбу, пожирати і піддавати ризику наші життя...
Надеюсь, меня Вы в таком не заподозрите. Хотя бы потому, что мне в силу возраста призыв в любом случае не угрожает.
Лише не треба знову нудити, що “готувати треба довго...” Це просто гидко. Мені і тисячам інших які за 3тижні і після 57патронів вже були на фронті. Хай навіть і не дуже активному.
То, что так сложилось, это наша беда. Тем не менее, месяц на подготовку и слаживание это всё же маловато. Или даже два, с учётом "спокійного кордону (північн.)". Если даже не предполагать возможность неожиданного обострения на этом "спокійному кордоні (північн.)" как раз при размещении там этих слегка обученных за месяц "воинов". Особенно, если учесть, что призывают не молодёжь, а зачастую людей в возрасте, которым надо хоть немного подтянуть физическую форму, а не только обучиться воинскому делу. Боюсь, что при такой частой замене солдат мы не сбережём жизни "3360 солдатів", а, наоборот, увеличим количество погибших и раненых. Не буду говорить о таких "мелочах", как то, что на армию тратятся деньги не только на зарплату, но и на питание и обмундирование. Хотя на 200 тыс. дополнительных солдат тоже выйдет приличная сумма. На эти дополнительные 200 тыс. солдат нужны ещё инструкторы, кот. будут заниматься их подготовкой. Надо ещё и обеспечить их размещение. Ну и хоть как-то вооружить. Пусть не надо танк на каждый экипаж, но хотя бы один на несколько экипажей нужен. Это "на первый месяц".
Далее. Надеюсь, ни Вы, ни Успих не будете спорить и доказывать, что через месяц-два Вы были такими же опытными и подготовленными солдатами, как, например, через 3-4 месяца. Отпускать подготовленного бойца после одного месяца на фронте, скажем так, не рационально. Другое дело, отвести часть на отдых и переформирование на какое-то время.
Ещё. Если говорить о справедливости, то есть разница между районами, где ведутся активные боевые действия, и относительно спокойными районами, где, условно говоря, просто сидят в окопах и слегка перестреливаются. В первом случае и месяц может быть очень много и часть следует отвести в тыл гораздо раньше. Во втором случае, отвести в тыл для отдыха, вероятно, тоже не помешает, но уж точно не отпускать домой.
Отпуска. Насколько понимаю, сегодня 10-дневные отпуска не правило. Далеко не все в такие отпуска сходили. Отпускает командир, когда есть возможность. При этом никакой замены на это время нет и лишних людей в части тоже нет. Т.е. на эти 10 дней дополнительная нагрузка просто ложится на оставшихся. 10 дней они как-то справляются. При 40-дневном отпуске придётся отпускать больше людей и на больший срок. Оставшимся справляться будет тяжелее и сложнее. В этом случае уже точно потребуется замена или, скорее, постоянно иметь какой-то избыточный штат в части. Т.е. дополнительная численность армии.
Это всё так, на вскидку. Я всё-таки не армейский финансист и уверен, что учёл далеко не всё.
При этом из сказанного не следует, что проблему не надо решать. Просто вряд ли подойдут предложенные Вами простые решения. Ротация, безусловно, необходима. Как минимум. Не годится, чтобы солдат находился на нуле и поблизости месяцами без отдыха. Но для этого всё же нужно увеличить численность армии и "бесплатно" это сделать не получится.
И ещё один вопрос как "припахать" тех, кто сейчас в тылу. Для этого надо заниматься производством оружия. Думаю, если бы солдаты видели, что в тылу "вкалывают" для того, чтобы обеспечить их, а не живут так, как будто войны вовсе нет, то и воспринимали ситуацию иначе.