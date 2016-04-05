Додано: Чет 13 лип, 2023 00:56

І у мене стійке враження, особливо після хвилинки в калькуляторі, що ідея “дорожнечі” створена переляканою колективною свідомістю ухилянтів та ін. хитродупенків, які чомусь вирішили вічно кататись на нашому горбу, пожирати і піддавати ризику наші життя...

Лише не треба знову нудити, що “готувати треба довго...” Це просто гидко. Мені і тисячам інших які за 3тижні і після 57патронів вже були на фронті. Хай навіть і не дуже активному.

Арифметика здесь не очень работает.Надеюсь, меня Вы в таком не заподозрите. Хотя бы потому, что мне в силу возраста призыв в любом случае не угрожает.То, что так сложилось, это наша беда. Тем не менее, месяц на подготовку и слаживание это всё же маловато. Или даже два, с учётом "спокійного кордону (північн.)". Если даже не предполагать возможность неожиданного обострения на этом "спокійному кордоні (північн.)" как раз при размещении там этих слегка обученных за месяц "воинов".Особенно, если учесть, что призывают не молодёжь, а зачастую людей в возрасте, которым надо хоть немного подтянуть физическую форму, а не только обучиться воинскому делу.Боюсь, что при такой частой замене солдат мы не сбережём жизни "3360 солдатів", а, наоборот, увеличим количество погибших и раненых.Не буду говорить о таких "мелочах", как то, что на армию тратятся деньги не только на зарплату, но и на питание и обмундирование. Хотя на 200 тыс. дополнительных солдат тоже выйдет приличная сумма.На эти дополнительные 200 тыс. солдат нужны ещё инструкторы, кот. будут заниматься их подготовкой. Надо ещё и обеспечить их размещение. Ну и хоть как-то вооружить. Пусть не надо танк на каждый экипаж, но хотя бы один на несколько экипажей нужен. Это "на первый месяц".Далее.Надеюсь, ни Вы, ни Успих не будете спорить и доказывать, что через месяц-два Вы были такими же опытными и подготовленными солдатами, как, например, через 3-4 месяца. Отпускать подготовленного бойца после одного месяца на фронте, скажем так, не рационально. Другое дело, отвести часть на отдых и переформирование на какое-то время.Ещё.Если говорить о справедливости, то есть разница между районами, где ведутся активные боевые действия, и относительно спокойными районами, где, условно говоря, просто сидят в окопах и слегка перестреливаются. В первом случае и месяц может быть очень много и часть следует отвести в тыл гораздо раньше.Во втором случае, отвести в тыл для отдыха, вероятно, тоже не помешает, но уж точно не отпускать домой.Отпуска.Насколько понимаю, сегодня 10-дневные отпуска не правило. Далеко не все в такие отпуска сходили. Отпускает командир, когда есть возможность. При этом никакой замены на это время нет и лишних людей в части тоже нет. Т.е. на эти 10 дней дополнительная нагрузка просто ложится на оставшихся. 10 дней они как-то справляются. При 40-дневном отпуске придётся отпускать больше людей и на больший срок. Оставшимся справляться будет тяжелее и сложнее. В этом случае уже точно потребуется замена или, скорее, постоянно иметь какой-то избыточный штат в части. Т.е. дополнительная численность армии.Это всё так, на вскидку.Я всё-таки не армейский финансист и уверен, что учёл далеко не всё.При этом из сказанного не следует, что проблему не надо решать. Просто вряд ли подойдут предложенные Вами простые решения. Ротация, безусловно, необходима. Как минимум. Не годится, чтобы солдат находился на нуле и поблизости месяцами без отдыха. Но для этого всё же нужно увеличить численность армии и "бесплатно" это сделать не получится.И ещё один вопрос как "припахать" тех, кто сейчас в тылу. Для этого надо заниматься производством оружия. Думаю, если бы солдаты видели, что в тылу "вкалывают" для того, чтобы обеспечить их, а не живут так, как будто войны вовсе нет, то и воспринимали ситуацию иначе.