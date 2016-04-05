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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4596459745984599
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 01:35

  Hotab написав:
  pesikot написав:Зеленский ответил британскому министру, хотевшему "щепотку благодарности" Украины (видео)
"Не понимаю вопроса. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра (Бена Уоллеса – УНИАН). Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю", – сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюс

Бубочка продолжает хамить, вместо благодарности

Згодний. Нажаль.

Не згоден.
Благодарит он каждый раз. Но при этом и каждый раз просит/требует оружие.
Уоллесу, конечно, хотелось бы, чтобы Зеленский чаще и больше благодарил и меньше просил и говорил о недостаточной поддержке. Просьбы/требования Зеленского усиливают давление на правительства и, в частности, на Уоллесса со стороны той (весьма значительной) части общества, которая поддерживает Украину.
Если бы Зеленский больше рассыпался в благодарностях, то люди считали бы, что у нас всё в порядке, всего хватает, ну а то, что нам не удаётся победить... Ну что ж, сильный враг, Украина намного меньше, ничего не поделаешь.

А ещё, я хорошо помню, как здесь чуть больше года назад одобряли реально хамские заявления нашего бывшего посла в Германии Мельника. И почему-то не говорили: "продолжает хамить, вместо благодарности", а восторгались. Посмотрим, чего ему сейчас удастся добиться в Бразилии. Подозреваю, что если он там будет выступать так же, как в Германии, то Лула не Штайнмайер и долго не выдержит.
Двойные стандарты или что?

Ещё и поэтому я резко против хамства в адрес Президента - "клоун", "жулик" и т.п.
Такие выпады против Президента внутри страны ослабляют его позиции на международной арене. А он там просит и требует то, что нам действительно необходимо как воздух.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 13 лип, 2023 01:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 01:44

  Starikan написав:Спільна декларація про підтримку України

https://president.gov.ua/news/spilna-de ... yini-84277

Спасибо за ссылку.
Не понятно только, почему G7.
Сейчас, вроде, не встреча семёрки.
Остальные не все захотели присоединиться? Их не пригласили подписать?
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 01:53

  ЛАД написав:И ещё один вопрос как "припахать" тех, кто сейчас в тылу. Для этого надо заниматься производством оружия. Думаю, если бы солдаты видели, что в тылу "вкалывают" для того, чтобы обеспечить их, а не живут так, как будто войны вовсе нет, то и воспринимали ситуацию иначе.


А понятия "вкалывают" и "живут так как будто войны нет" как то взаимоисключают друг друга? Днем вкалываешь - вечером идешь пиво пить, или на маникюр, или просто сидишь на лавочке и смеешься. А если завод работает круглосуточно, то на графике "день-ночь-двое суток выходной" можно три дня подряд в середине дня по городу гулять, ну если здоровья хватит конечно.
katso
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 02:12

  hume написав:Не много ли чести два дня обсуждать сержанта, который месяц как приехал зону боевых действий и уже успел дров наломать. Мировозрение целого сержанта не совпадает с действиями командования. Вся страна затаила дыхание и смотрит чем же это закончится, понизят ли целого сержанта до желаемой должности водителя ббм, или нет.

Не много.
Он публичная и довольно известная фигура.
С помощью наших же СМИ хорошо раскрутил себя. И СМИ проще раскручивать человека с хорошо подвешенным языком, чем какого-нибудь героя, который не умеет или не любит говорить. Это, к сожалению, не первый случай.
Савченко, Семенченко, ...
Не берусь утверждать, что Маркус из той же оперы, но тем не менее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 02:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Еле детей успел в коридор выкинуть. Жахнуло конкретно.
beee
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 02:16

  katso написав:
  ЛАД написав:И ещё один вопрос как "припахать" тех, кто сейчас в тылу. Для этого надо заниматься производством оружия. Думаю, если бы солдаты видели, что в тылу "вкалывают" для того, чтобы обеспечить их, а не живут так, как будто войны вовсе нет, то и воспринимали ситуацию иначе.


А понятия "вкалывают" и "живут так как будто войны нет" как то взаимоисключают друг друга? Днем вкалываешь - вечером идешь пиво пить, или на маникюр, или просто сидишь на лавочке и смеешься. А если завод работает круглосуточно, то на графике "день-ночь-двое суток выходной" можно три дня подряд в середине дня по городу гулять, ну если здоровья хватит конечно.

Верная оговорка "если здоровья хватит". :)
Если отработать часов 10, то вряд ли.
На заводах не помню режима "день-ночь-двое суток выходной". Это не работа вахтёра/охранника. Обычно бывало при 8-часовом рабочем дне неделя первая смена, неделя - вторая. неделя - третья.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 02:28

  detroytred написав:
  Starikan написав:Всегда писал и буду писать: соцсети и блогеры - чума 21 века.

Мицік більше десяти років тому визначав аля *партію піратів* Німеччини, як силу, яка змінює світ...
Тоді соцмережі та блогери були ще не так поширені.
В позитивному ключі.
А Ви -- визначаєте чумою))
Прогрес же. Обмін інформацією.
Звісно ж і негативний бік є.

Пример Маркуса вас не разочаровал? Даже известные мне (по другим форумам) отъявленные противники нынешней власти его критикуют. Это не обмен информацией, а просто раздувание скандала.

Предвыборную обстановку в 2019м припоминаете?

Я вообще не признаю никаких "властителей дум", на которых клюёт масса во всем мире. Гитлер и путин своими "харизматическими" выступлениями довели свои народы до безумства. Популярные политблогеры ничем не лучше.
Starikan
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