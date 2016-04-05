Додано: Чет 13 лип, 2023 01:35

Hotab написав: pesikot написав: Зеленский ответил британскому министру, хотевшему "щепотку благодарности" Украины (видео)

"Не понимаю вопроса. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра (Бена Уоллеса – УНИАН). Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю", – сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюс

Бубочка продолжает хамить, вместо благодарности Бубочка продолжает хамить, вместо благодарности

Згодний. Нажаль. Згодний. Нажаль.

Не згоден.Благодарит он каждый раз. Но при этом и каждый раз просит/требует оружие.Уоллесу, конечно, хотелось бы, чтобы Зеленский чаще и больше благодарил и меньше просил и говорил о недостаточной поддержке. Просьбы/требования Зеленского усиливают давление на правительства и, в частности, на Уоллесса со стороны той (весьма значительной) части общества, которая поддерживает Украину.Если бы Зеленский больше рассыпался в благодарностях, то люди считали бы, что у нас всё в порядке, всего хватает, ну а то, что нам не удаётся победить... Ну что ж, сильный враг, Украина намного меньше, ничего не поделаешь.А ещё, я хорошо помню, как здесь чуть больше года назад одобряли реально хамские заявления нашего бывшего посла в Германии Мельника. И почему-то не говорили: "продолжает хамить, вместо благодарности", а восторгались. Посмотрим, чего ему сейчас удастся добиться в Бразилии. Подозреваю, что если он там будет выступать так же, как в Германии, то Лула не Штайнмайер и долго не выдержит.Двойные стандарты или что?Ещё и поэтому я резко против хамства в адрес Президента - "клоун", "жулик" и т.п.Такие выпады против Президента внутри страны ослабляют его позиции на международной арене. А он там просит и требует то, что нам действительно необходимо как воздух.