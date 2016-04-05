Додано: Чет 13 лип, 2023 03:35

vt313 написав: ..............

Вы проведете довольно специфические инфраструктурные проекты. Потом Интел смонтирует дорогое оборудование и это будет те самые 10 млрд. инвестиций. И они не дадут никакого мультипликатора. Затем Интел наймет 500 работников с зарплатой выше среднего, в условной Жмеринке. И это тоже не даст мультипликатора.

Затем Интел будет производить продукции на 2 млрд. долл., которая вся будет экспортироваться. Это даст приличный макроэкономический результат. Но деньги в Украину пойдут на эту, чуть выше среднего, зарплату и коммуналку, не факт, что достаточно. ..............Вы проведете довольно специфические инфраструктурные проекты. Потом Интел смонтирует дорогое оборудование и это будет те самые 10 млрд. инвестиций. И они не дадут никакого мультипликатора. Затем Интел наймет 500 работников с зарплатой выше среднего, в условной Жмеринке. И это тоже не даст мультипликатора.Затем Интел будет производить продукции на 2 млрд. долл., которая вся будет экспортироваться. Это даст приличный макроэкономический результат. Но деньги в Украину пойдут на эту, чуть выше среднего, зарплату и коммуналку, не факт, что достаточно.

А если тот же Интел сформирует здесь софтверную компанию (это услуги), то это будет 1000 - 5000 чел. с зарплатой чуть выше средней по отрасли. А инвестиции будут мелкие. И прибавка к ВВП, тоже небольшой.

Но высокая зарплата большого числа людей может дать мультипликатор.



Если стратегически. Ставим задачу привлечь 50 млн. туристов, которые оставят в Украине по 1000 долл. Такая задача, в принципе, легко превращается в конкретику.

Тут самое сложное вступление в ЕС или что-то близкое к этому.

Расходы иностранных путешественников на посещение Италии достигли нового рекорда – сумма затрат составила почти €40 миллиардов в 2017 году.

Если Вы попытаетесь оформить эти 50 млрд. чистых денег в качестве пром. производства, то вряд ли у Вас будет фантазия даже на начальной стадии, не говоря уже о бизнес планах.

Я, к сожалению, не знаю, сколько людей занято на производстве микросхем. Понимаю, что это одно их самых автоматизированных производств, но всё же сомневаюсь, что инвестиции в 33 млрд. долл. обеспечат работой всего 500 человек (66 млн. долл. за одно рабочее место).Мультипликатора в обычном смысле это, действительно, не даст, такой завод вряд ли будет потреблять заметное количество украинской продукции, основные его потребности будут импортные. Но заработок его работников пойдёт в сферу услуг.Налоги, уплаченные таким предприятием пойдут в украинский бюджет (а суммы будут не маленькие).По этому поводуВам правильно ответила.Наши айтишники и так работают на Запад. Но при этом они, в принципе, легко могут сняться и уехать завтра на тот же Запад, а завод Интела никуда не уедет. И налогов он заплатит куда больше, чем айтишные ФОПы.Таки это Италия, где значительно (несравнимо) больше культурных памятников, зачительно больше пляжей, длиннее курортный сезон.А Вы хотите 50 млрд. в Украине. На чём?Согласен, что сегодня это сложная задача. Но решать её необходимо.