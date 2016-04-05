vt313 написав:..............
Вы проведете довольно специфические инфраструктурные проекты. Потом Интел смонтирует дорогое оборудование и это будет те самые 10 млрд. инвестиций. И они не дадут никакого мультипликатора. Затем Интел наймет 500 работников с зарплатой выше среднего, в условной Жмеринке. И это тоже не даст мультипликатора.
Затем Интел будет производить продукции на 2 млрд. долл., которая вся будет экспортироваться. Это даст приличный макроэкономический результат. Но деньги в Украину пойдут на эту, чуть выше среднего, зарплату и коммуналку, не факт, что достаточно.
Я, к сожалению, не знаю, сколько людей занято на производстве микросхем. Понимаю, что это одно их самых автоматизированных производств, но всё же сомневаюсь, что инвестиции в 33 млрд. долл. обеспечат работой всего 500 человек (66 млн. долл. за одно рабочее место).
Мультипликатора в обычном смысле это, действительно, не даст, такой завод вряд ли будет потреблять заметное количество украинской продукции, основные его потребности будут импортные. Но заработок его работников пойдёт в сферу услуг.
Налоги, уплаченные таким предприятием пойдут в украинский бюджет (а суммы будут не маленькие).
А если тот же Интел сформирует здесь софтверную компанию (это услуги), то это будет 1000 - 5000 чел. с зарплатой чуть выше средней по отрасли. А инвестиции будут мелкие. И прибавка к ВВП, тоже небольшой.
Но высокая зарплата большого числа людей может дать мультипликатор.
По этому поводу fler Вам правильно ответила.
Наши айтишники и так работают на Запад. Но при этом они, в принципе, легко могут сняться и уехать завтра на тот же Запад, а завод Интела никуда не уедет. И налогов он заплатит куда больше, чем айтишные ФОПы.
Если стратегически. Ставим задачу привлечь 50 млн. туристов, которые оставят в Украине по 1000 долл. Такая задача, в принципе, легко превращается в конкретику.
Тут самое сложное вступление в ЕС или что-то близкое к этому.
Расходы иностранных путешественников на посещение Италии достигли нового рекорда – сумма затрат составила почти €40 миллиардов в 2017 году.
Таки это Италия, где значительно (несравнимо) больше культурных памятников, зачительно больше пляжей, длиннее курортный сезон.
А Вы хотите 50 млрд. в Украине. На чём?
Если Вы попытаетесь оформить эти 50 млрд. чистых денег в качестве пром. производства, то вряд ли у Вас будет фантазия даже на начальной стадии, не говоря уже о бизнес планах.
Согласен, что сегодня это сложная задача. Но решать её необходимо.