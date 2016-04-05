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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4597459845994600
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 03:35

  vt313 написав:..............
Вы проведете довольно специфические инфраструктурные проекты. Потом Интел смонтирует дорогое оборудование и это будет те самые 10 млрд. инвестиций. И они не дадут никакого мультипликатора. Затем Интел наймет 500 работников с зарплатой выше среднего, в условной Жмеринке. И это тоже не даст мультипликатора.
Затем Интел будет производить продукции на 2 млрд. долл., которая вся будет экспортироваться. Это даст приличный макроэкономический результат. Но деньги в Украину пойдут на эту, чуть выше среднего, зарплату и коммуналку, не факт, что достаточно.

Я, к сожалению, не знаю, сколько людей занято на производстве микросхем. Понимаю, что это одно их самых автоматизированных производств, но всё же сомневаюсь, что инвестиции в 33 млрд. долл. обеспечат работой всего 500 человек (66 млн. долл. за одно рабочее место).
Мультипликатора в обычном смысле это, действительно, не даст, такой завод вряд ли будет потреблять заметное количество украинской продукции, основные его потребности будут импортные. Но заработок его работников пойдёт в сферу услуг.
Налоги, уплаченные таким предприятием пойдут в украинский бюджет (а суммы будут не маленькие).

А если тот же Интел сформирует здесь софтверную компанию (это услуги), то это будет 1000 - 5000 чел. с зарплатой чуть выше средней по отрасли. А инвестиции будут мелкие. И прибавка к ВВП, тоже небольшой.
Но высокая зарплата большого числа людей может дать мультипликатор.

По этому поводу fler Вам правильно ответила.
Наши айтишники и так работают на Запад. Но при этом они, в принципе, легко могут сняться и уехать завтра на тот же Запад, а завод Интела никуда не уедет. И налогов он заплатит куда больше, чем айтишные ФОПы.

Если стратегически. Ставим задачу привлечь 50 млн. туристов, которые оставят в Украине по 1000 долл. Такая задача, в принципе, легко превращается в конкретику.
Тут самое сложное вступление в ЕС или что-то близкое к этому.

Расходы иностранных путешественников на посещение Италии достигли нового рекорда – сумма затрат составила почти €40 миллиардов в 2017 году.

https://internationalinvestment.biz/tourism/689-v-2017-godu-turisty-potratili-v-italii-pochti-40-milliardov.html
Таки это Италия, где значительно (несравнимо) больше культурных памятников, зачительно больше пляжей, длиннее курортный сезон.
А Вы хотите 50 млрд. в Украине. На чём?

Если Вы попытаетесь оформить эти 50 млрд. чистых денег в качестве пром. производства, то вряд ли у Вас будет фантазия даже на начальной стадии, не говоря уже о бизнес планах.

Согласен, что сегодня это сложная задача. Но решать её необходимо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 03:40

  yanyura написав:Вроде об этом подробно никто не писал:
Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки на заході України протягом 3 місяців
10.07.23

Німецький концерн Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів, не звертаючи уваги на побоювання інших західних оборонних компаній, які, як повідомляється, мають місце в країні, поки вона перебуває у стані війни з Росією.

Найбільший в Німеччині виробник зброї також буде навчати українців обслуговувати танки та іншу бронетехніку, вироблену на заводі, який буде розташований в західній частині країни, заявив в ексклюзивному інтерв'ю CNN генеральний директор Армін Паппергер.
..........

https://www.unian.ua/weapons/nimeckiy-v ... 23463.html

Полный текст (оригинал) - https://edition.cnn.com/2023/07/10/busi ... index.html

Спасибо.
Собственно, как я и предполагал - судя по сообщению, крупноузловая сборка и ремонт.
И, естественно, на западе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 04:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  beee написав:Еле детей успел в коридор выкинуть. Жахнуло конкретно.
Раненных вывозят. Два этажа вынесло

в ваш дом попало? :shock: :shock: :shock:
https://t.me/Bratchuk_Sergey/46237
Да в мой
beee
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 05:35

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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 06:53

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:
  Успіх написав:Ну то от - є ж ким замінити Успіха, Бобюа і Фріза?!

Насправді
  Bobua написав:просто десятки млн ухилянтів в тилах могли майже досконало виправдати своє ухиляння

економічно активного населення 15-65 років наявно 12 млн, з них десь половина жінки, з 6 млн чоловіків десь тільки 3 млн 25-50 (реально кого призивають), понад 1 млн вже на всякій службі, ще частину краще і не допускати до армії, частина давно заникалась, ну може 1 млн потенційно придатних є. Якось так, а не десятки млн.

С расчётами Вы несколько преувеличили. Точнее, преуменьшили. :)
Всё-таки, при всех "левых" выездах большинство подавляющее выехало легально, т.е. в основном, выехали женщины, дети и старики.
Поэтому среди оставшихся должно быть больше экономически активного населения, из них существенно больше половины мужчин.
По итогу, конечно, не буде десятков млн., но и не 1 млн.

Опирався на:
Зображення
https://inshe.tv/important/2023-07-03/776536/
Ще коли війна почалась і побачив безкінечні каравани на виїзд, то застерігав, що це катастрофа.
Самі бачити на графіку 12 млн економічно активних. До війни жінок у цій цифрі було більше, але і виїхало їх припустимо більше, тому припускаю, що зараз 50/50. "Ліві" виїзди не знаю як де, але тільки взнаю, що з числа знайомих, то той, то цей чухнув, користуючись різними дирами. Ну і чисто також локальний досвід з скажімо з жителів моєї вулиці є загиблі, поранені, ті що служать, ті хто відвалив і вкрай мало таких кого потенційно ще б могли призвати. Не претендую на якусь надточність припущень, але впевнений, що моя цифра значно ближча до істини ніж "десятки млн ухилянтів".
Ой+
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