vt313 написав:.............. Вы проведете довольно специфические инфраструктурные проекты. Потом Интел смонтирует дорогое оборудование и это будет те самые 10 млрд. инвестиций. И они не дадут никакого мультипликатора. Затем Интел наймет 500 работников с зарплатой выше среднего, в условной Жмеринке. И это тоже не даст мультипликатора. Затем Интел будет производить продукции на 2 млрд. долл., которая вся будет экспортироваться. Это даст приличный макроэкономический результат. Но деньги в Украину пойдут на эту, чуть выше среднего, зарплату и коммуналку, не факт, что достаточно.
Я, к сожалению, не знаю, сколько людей занято на производстве микросхем. Понимаю, что это одно их самых автоматизированных производств, но всё же сомневаюсь, что инвестиции в 33 млрд. долл. обеспечат работой всего 500 человек (66 млн. долл. за одно рабочее место). Мультипликатора в обычном смысле это, действительно, не даст, такой завод вряд ли будет потреблять заметное количество украинской продукции, основные его потребности будут импортные. Но заработок его работников пойдёт в сферу услуг. Налоги, уплаченные таким предприятием пойдут в украинский бюджет (а суммы будут не маленькие).
А если тот же Интел сформирует здесь софтверную компанию (это услуги), то это будет 1000 - 5000 чел. с зарплатой чуть выше средней по отрасли. А инвестиции будут мелкие. И прибавка к ВВП, тоже небольшой. Но высокая зарплата большого числа людей может дать мультипликатор.
По этому поводу fler Вам правильно ответила. Наши айтишники и так работают на Запад. Но при этом они, в принципе, легко могут сняться и уехать завтра на тот же Запад, а завод Интела никуда не уедет. И налогов он заплатит куда больше, чем айтишные ФОПы.
Если стратегически. Ставим задачу привлечь 50 млн. туристов, которые оставят в Украине по 1000 долл. Такая задача, в принципе, легко превращается в конкретику. Тут самое сложное вступление в ЕС или что-то близкое к этому.
Расходы иностранных путешественников на посещение Италии достигли нового рекорда – сумма затрат составила почти €40 миллиардов в 2017 году.
yanyura написав:Вроде об этом подробно никто не писал:
Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки на заході України протягом 3 місяців 10.07.23
Німецький концерн Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів, не звертаючи уваги на побоювання інших західних оборонних компаній, які, як повідомляється, мають місце в країні, поки вона перебуває у стані війни з Росією.
Найбільший в Німеччині виробник зброї також буде навчати українців обслуговувати танки та іншу бронетехніку, вироблену на заводі, який буде розташований в західній частині країни, заявив в ексклюзивному інтерв'ю CNN генеральний директор Армін Паппергер. ..........
Успіх написав:Ну то от - є ж ким замінити Успіха, Бобюа і Фріза?!
Насправді
Bobua написав:просто десятки млн ухилянтів в тилах могли майже досконало виправдати своє ухиляння
економічно активного населення 15-65 років наявно 12 млн, з них десь половина жінки, з 6 млн чоловіків десь тільки 3 млн 25-50 (реально кого призивають), понад 1 млн вже на всякій службі, ще частину краще і не допускати до армії, частина давно заникалась, ну може 1 млн потенційно придатних є. Якось так, а не десятки млн.
С расчётами Вы несколько преувеличили. Точнее, преуменьшили. Всё-таки, при всех "левых" выездах большинство подавляющее выехало легально, т.е. в основном, выехали женщины, дети и старики. Поэтому среди оставшихся должно быть больше экономически активного населения, из них существенно больше половины мужчин. По итогу, конечно, не буде десятков млн., но и не 1 млн.
Опирався на: https://inshe.tv/important/2023-07-03/776536/ Ще коли війна почалась і побачив безкінечні каравани на виїзд, то застерігав, що це катастрофа. Самі бачити на графіку 12 млн економічно активних. До війни жінок у цій цифрі було більше, але і виїхало їх припустимо більше, тому припускаю, що зараз 50/50. "Ліві" виїзди не знаю як де, але тільки взнаю, що з числа знайомих, то той, то цей чухнув, користуючись різними дирами. Ну і чисто також локальний досвід з скажімо з жителів моєї вулиці є загиблі, поранені, ті що служать, ті хто відвалив і вкрай мало таких кого потенційно ще б могли призвати. Не претендую на якусь надточність припущень, але впевнений, що моя цифра значно ближча до істини ніж "десятки млн ухилянтів".
Ой+ написав:Опирався на: https://inshe.tv/important/2023-07-03/776536/ "Ліві" виїзди не знаю як де, але тільки взнаю, що з числа знайомих, то той, то цей чухнув, користуючись різними дирами. Ну і чисто також локальний досвід з скажімо з жителів моєї вулиці є загиблі, поранені, ті що служать, ті хто відвалив і вкрай мало таких кого потенційно ще б могли призвати. Не претендую на якусь надточність припущень, але впевнений, що моя цифра значно ближча до істини ніж "десятки млн ухилянтів".
Погоджуюсь. Сидіти без діла понад 16 місяців - мало хто зможе. Не виходити на вулицю - теж. У мене в Києві сусід - юрист, після отриманя повістки пішов на медкомісію - хромав, з паличкою. Потім став на костилях ходити. І паличку, і костилі використовував не дуже часто, було видно, що йому невдобно з цим ходити. Симулянт, коротше. Минулого понеділка він отримав повістку до суду і з тих пір його не бачили.
От відчуваю, що зараз накидають, що чіпляюся до слів, але - "було видно, що йому невдобно з цим ходити. Симулянт, коротше." Жодним чином не намагаюсь захищати ту людину, але поцікавтесь, будь ласка, у людей на милицях, які точно без них не можуть, чи їм "вдобно"...
"Не понимаю вопроса. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра (Бена Уоллеса – УНИАН). Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю", – сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюс
Бубочка продолжает хамить, вместо благодарности
Згодний. Нажаль.
не згоден. Зе просто потролив Волеса...це нормально, Порошенко навряд би так себе поповодив, тому що "дипломат", але нахабство Зе працює на порядок краще ніж дипломатія По
не згоден. Зе просто потролив Волеса...це нормально, Порошенко навряд би так себе поповодив, тому що "дипломат", але нахабство Зе працює на порядок краще ніж дипломатія По
наступним тролінгом буде, коли він попрсить танки з ракетами у заходу, а йому у відповідь - "з асфальту з великого будівництва танки з ракетами ліпи". оце потролять так потролять. так навіть в 95 кварталі не вміють. взагалі, схоже що зе вже забронзовів, що забув як на на хамство на мікрорайноі імені "95 кварталу" на подібні вислови реагували. в дипломатії теж не люблять такого і теж вміють відповідати. тільки обличчя там будуть консолідовані, і його, і ваше, і моє, і всіх інших разом.