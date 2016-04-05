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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 13 лип, 2023 10:14
katso написав: ЛАД написав:
И ещё один вопрос как "припахать" тех, кто сейчас в тылу. Для этого надо заниматься производством оружия. Думаю, если бы солдаты видели, что в тылу "вкалывают" для того, чтобы обеспечить их, а не живут так, как будто войны вовсе нет, то и воспринимали ситуацию иначе.
А понятия "вкалывают" и "живут так как будто войны нет" как то взаимоисключают друг друга? Днем вкалываешь - вечером идешь пиво пить, или на маникюр, или просто сидишь на лавочке и смеешься. А если завод работает круглосуточно, то на графике "день-ночь-двое суток выходной" можно три дня подряд в середине дня по городу гулять, ну если здоровья хватит конечно.
внука свого (та/чи його батьків) з німеччини нехай "припаше", нехай приїде(уть) звідти в тил і відразу на завод.
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wild.tomcat
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Додано: Чет 13 лип, 2023 10:14
wild.tomcat написав:
наступним тролінгом буде, коли він попрсить танки з ракетами у заходу, а йому у відповідь - "з асфальту з великого будівництва танки з ракетами ліпи". оце потролять так потролять. так навіть в 95 кварталі не вміють.
взагалі, схоже що зе вже забронзовів, що забув як на на хамтсво на мікрорайноі імені "95 кварталу" на подібні вислови реагували. в дипломатії теж не люблять такого і теж вміють відповідати. тільки обличчя там будуть консолідовані, і його, і ваше, і моє, і всіх інших разом.
когда на форуме пишут, что помощь союзников будет вечной, это норм. А когда Зеленский пытается воплотить ожидания в реальные поставки, это называют наглостью. Где трусы и где крестик? Президент наемный менеджер, он не для себя просит.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 13 лип, 2023 10:20
vitaliiangel написав: wild.tomcat написав:
наступним тролінгом буде, коли він попрсить танки з ракетами у заходу, а йому у відповідь - "з асфальту з великого будівництва танки з ракетами ліпи". оце потролять так потролять. так навіть в 95 кварталі не вміють.
взагалі, схоже що зе вже забронзовів, що забув як на на хамтсво на мікрорайноі імені "95 кварталу" на подібні вислови реагували. в дипломатії теж не люблять такого і теж вміють відповідати. тільки обличчя там будуть консолідовані, і його, і ваше, і моє, і всіх інших разом.
когда на форуме пишут, что помощь союзников будет вечной, это норм. А когда Зеленский пытается воплотить ожидания в реальные поставки, это называют наглостью. Где трусы и где крестик? Президент наемный менеджер, он не для себя просит. И кстати не 1й случай. Была инфа когда они по телефону с Байденом поругались, из-за наглости Зеленского. Не помню то слил, найду выложу.
просять чемно, з повагою і без зайвого бикування. так чомусь у цивілізованих людей прийнято. бо інакше посилають кудись за горизонт, і добре, якщо без рукоприкладства. якщо у вас щось просять і при цьому дозволяють собі бичити, і ви вважаєте це нормою, то це виключно ваша проблема світосприйняття.
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Додано: Чет 13 лип, 2023 10:22
wild.tomcat написав:
просять чемно, з повагою і без зайвого бикування. т
невозможно находиться на иждивенческих позициях и одновременно соблюдать дипломатические рамки приличия (то есть ждать когда тебе сами всё предложат). Его настырность яркий пример.
wild.tomcat написав:
виключно ваша проблемв світосприйняття.
Бога ради, если вам легче.
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Додано: Чет 13 лип, 2023 10:29
vitaliiangel
, імхо треба розрізняти до кого як.
Орбану можна і прямо сказати хто воно є. Зі старою Європою, да ще «джентельменами»
краще зберігати рамки. Просити, вимагати, але не оце «по-пацанські»: «ты мне в глаза скажи!»
Може спрацює, побачимо. Головне результат. А якщо зламаються стосунки?
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Hotab
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Додано: Чет 13 лип, 2023 10:33
Hotab написав:
Просити, вимагати, але не оце «по-пацанські»: «ты мне в глаза скажи!»
министр обороны Британии ниже по статусу, чем Президент Украины. Бену Уоллесу следовало бы троллить Юру Резникова. Кое кто прыгнул через голову Сунака. Почему это никто не заметил? Правильно было вообще не отвечать.
В этой ситуации оба хороши. 1:1
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Додано: Чет 13 лип, 2023 10:41
vitaliiangel написав:
Бену Уоллесу следовало бы троллить Юру Резникова. Кое кто прыгнул через голову Сунака. Почему это никто не заметил?
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Додано: Чет 13 лип, 2023 10:45
wild.tomcat написав:
просять чемно, з повагою і без зайвого бикування. так чомусь у цивілізованих людей прийнято.
Ви щось чули про будапешський меморандум?
Чи вас більше влаштує глибоке занепокоєння 2014-го року?
У "джентельменів" прийнято підписувати папери які ніхто навіть не думає виконувати?
Дійсно, ніхто "не бикував" у 2014-му і результат був тільки шольківське "думками ми з вами, тримайтеся".
Червоні лінії ніхто не перейде, не хвилюйтесь, якщо буде треба, то президент вибачиться, він без корони на голові...
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Додано: Чет 13 лип, 2023 10:46
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Просити, вимагати, але не оце «по-пацанські»: «ты мне в глаза скажи!»
министр обороны Британии ниже по статусу, чем Президент Украины. Бену Уоллесу следовало бы троллить Юру Резникова. Кое кто прыгнул через голову Сунака. Почему это никто не заметил? Правильно было вообще не отвечать.
В этой ситуации оба хороши. 1:1
з чогось видно, що британець звертався конкретно до зе і пропонував, щоб саме зе дякував? навіщо додумувати те, чого не було?
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wild.tomcat
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Додано: Чет 13 лип, 2023 10:49
somilitark написав: wild.tomcat написав:
просять чемно, з повагою і без зайвого бикування. так чомусь у цивілізованих людей прийнято.
Ви щось чули про будапешський меморандум?
Чи вас більше влаштує глибоке занепокоєння 2014-го року?
У "джентельменів" прийнято підписувати папери які ніхто навіть не думає виконувати?
Дійсно, ніхто "не бикував" у 2014-му і результат був тільки шольківське "думками ми з вами, тримайтеся".
Червоні лінії ніхто не перейде, не хвилюйтесь, якщо буде треба, то президент вибачиться, він без корони на голові...
так, звісно, ми памятаємо "я вам нічєго нє должєн" (с)
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wild.tomcat
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