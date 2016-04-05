wild.tomcat написав:з чогось видно, що британець звертався конкретно до зе і пропонував, щоб саме зе дякував? навіщо додумувати те, чого не було?
еще хуже:
Британский министр обороны считает, что Украине следует больше благодарить Запад за оказанную помощь в войне с Россией.
Кто представляет Украину на международной арене, может быть Вы? Если бы посыл был к кому то лично, можно было бы предположить личную неприязнь, а здесь посыл к 30ти млн. аудитории. У него точно есть такие полномочия, а Сунак тогда кто?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 13 лип, 2023 11:02, всього редагувалось 2 разів.
wild.tomcat написав:з чогось видно, що британець звертався конкретно до зе і пропонував, щоб саме зе дякував? навіщо додумувати те, чого не було?
Британский министр обороны считает, что Украине следует больше благодарить Запад за оказанную помощь в войне с Россией.
Кто представляет Украину на международной арене, может быть Вы?
якби то покоректніше відповісти... зовсім з розумінням погано, так? україну на міжнародній арені прдестваляють багато хто - і президент, і міністри, і просто чиновники, і громадські діячі, і можливо навіть я , звідки вам знати. але питання просте як двері - де в цьому зверення вказано, що звертабться саме до зе? там звертають знеособлено, до держави україна, яку предсталяти можуть чимало осіб (читайте вище). але якщо зе вважає як людовік (не памятаю який там по рахунку), "що держава це я" (с) (і ви так вважаєте?), ну то висновки очевидні.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Чет 13 лип, 2023 11:08, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Дуже прикро, що навіть не хочуть коментувати допис Bobua А було б цікаво почути думки різних форумчан... Тут все вже розжовано/розкладено по полицях... - тому і цікаво - "що ще їм не так?"
Тобто, усього лиш 3міс.... І економія на виплатах 15лямів... І УБД значно менша половина б мали!(а хочете УБД - служіть довше) - тут теж економія...
(і ще від себе додам) Та і військові форми не треба наштамповувати значно більше, так як далеко не всі зношують, навіть штани, за 3міс.! Тобто, після 3х міс здали форму - її попрали і видали наступній партії призовникам.
Висновок - ВСЕ можна зробити - було б лише бажання! ... бажання у хитродупенків
там сумбурно було, я так зрозумів що пропонується ротація що 3 місяці по якійсь хитрій схемі типу з передка на північний кордон куди вперших тримісці призивають мобілізованих на вулиці яких заштовхали в бус і силоміць привезли в ТЦК , а потім що з ними робити не ясно
Ой+ написав:Опирався на: https://inshe.tv/important/2023-07-03/776536/ "Ліві" виїзди не знаю як де, але тільки взнаю, що з числа знайомих, то той, то цей чухнув, користуючись різними дирами. Ну і чисто також локальний досвід з скажімо з жителів моєї вулиці є загиблі, поранені, ті що служать, ті хто відвалив і вкрай мало таких кого потенційно ще б могли призвати. Не претендую на якусь надточність припущень, але впевнений, що моя цифра значно ближча до істини ніж "десятки млн ухилянтів".
Погоджуюсь. Сидіти без діла понад 16 місяців - мало хто зможе. Не виходити на вулицю - теж. У мене в Києві сусід - юрист, після отриманя повістки пішов на медкомісію - хромав, з паличкою. Потім став на костилях ходити. І паличку, і костилі використовував не дуже часто, було видно, що йому невдобно з цим ходити. Симулянт, коротше. Минулого понеділка він отримав повістку до суду і з тих пір його не бачили.
Британский министр обороны считает, что Украине следует больше благодарить Запад за оказанную помощь в войне с Россией.
Можна потролити це тонкіше: Чому Захід не вимагає "благодарностей" від РФ? Адже це Захід 20+ років купляв їх енергоресурси, це Захід забезпечував їх високотехнологічною продукцією, це Захід прийняв РФ в G-8 і т.д. А благодарностей від РФ немає чомусь.... Дивно.