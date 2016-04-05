Додано: Чет 13 лип, 2023 12:24

vitaliiangel написав: Hotab написав: Просити, вимагати, але не оце «по-пацанські»: «ты мне в глаза скажи!» Просити, вимагати, але не оце «по-пацанські»: «ты мне в глаза скажи!» министр обороны Британии ниже по статусу, чем Президент Украины. Бену Уоллесу следовало бы троллить Юру Резникова. Кое кто прыгнул через голову Сунака. Почему это никто не заметил? Правильно было вообще не отвечать.

В этой ситуации оба хороши. 1:1 министр обороны Британии ниже по статусу, чем Президент Украины. Бену Уоллесу следовало бы троллить Юру Резникова. Кое кто прыгнул через голову Сунака. Почему это никто не заметил? Правильно было вообще не отвечать.В этой ситуации оба хороши. 1:1

Зеленський не особисто був свідком як Бен Уоллесу "скаржився" на відсутність подяки і на лист(того що терміново потрібно), його це "приподали" радники в такому вигляді, він людина емоційнатому не бачу проблеми і тому як відповівз власного досвіду (працював з британцями близько 15 років): вони різні як і ми, але дещо схожі в поведінці, як приклад-мій капітан наказав під час візиту супер інтенданта (ремонт на тиждень) до каюткомпанії офіцерам тільки по формі (тобто сорочка, краватка, погони, туфлі, штани відпрасовані), після сніданку я мав бути о 07.50 з боцманом на ранковому інструктажі,тобто вдягнув форму-потім сніданок-потім передягся в комбез (це зайві 15хв і 3 рази на день) після двох днів всі офіцера не ходили до кают компанії а харчувались нижче разом з матросами- проблема не в тому щоб виконувати мануаль-носити форму при "візиті з офісу", а тому що супер (який був мого року народження), на флоті був невдахою (закінчив кар'єру 3м механіком),в офісі починав з клерка(папери читав), як супер був слабкийі невихований як людина: ми приходим всі в формі і еполетах, а він в труханах(з плямами) і майці(як у бомжа)-ще один випадок з британцями: судно перевозило військову техніку (танки, бтр) з Німкччини(Емден) до Туреччини(Ізмір), 7 військових були на борту(як охорона і супровід вантажа)-старший був сержант, наступного разу -старшим був вже лейтенанткапітан питає лейтенанта-а де той сержант? відповідає: він напився і почав домагатися до моряків у спаринг з ним (типу він з спецназу), ваші матроси його важко побили і він опинився в лікарніа по факту він п'яний визвав на бій всіх 6х солдатів молодих, ті його добре відхерачили а потім щоб не сісти у в'язницю сказали що це не вони, а моряки з судна (переважно були з рф)я дуже добре знаю яке реально відношення у бритів/німців/французів навіть до поляків/балтійців не кажучи про румун і болгар, тому не бачу трагедії в поведінці Зе