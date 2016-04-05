wild.tomcat написав:з чогось видно, що британець звертався конкретно до зе і пропонував, щоб саме зе дякував? навіщо додумувати те, чого не було?
еще хуже:
Британский министр обороны считает, что Украине следует больше благодарить Запад за оказанную помощь в войне с Россией.
Кто представляет Украину на международной арене, может быть Вы? Если бы посыл был к кому то лично, можно было бы предположить личную неприязнь, а здесь посыл к 30ти млн. аудитории. У него точно есть такие полномочия, а Сунак тогда кто?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 13 лип, 2023 11:02, всього редагувалось 2 разів.
wild.tomcat написав:з чогось видно, що британець звертався конкретно до зе і пропонував, щоб саме зе дякував? навіщо додумувати те, чого не було?
Британский министр обороны считает, что Украине следует больше благодарить Запад за оказанную помощь в войне с Россией.
Кто представляет Украину на международной арене, может быть Вы?
якби то покоректніше відповісти... зовсім з розумінням погано, так? україну на міжнародній арені прдестваляють багато хто - і президент, і міністри, і просто чиновники, і громадські діячі, і можливо навіть я , звідки вам знати. але питання просте як двері - де в цьому зверення вказано, що звертабться саме до зе? там звертають знеособлено, до держави україна, яку предсталяти можуть чимало осіб (читайте вище). але якщо зе вважає як людовік (не памятаю який там по рахунку), "що держава це я" (с) (і ви так вважаєте?), ну то висновки очевидні.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Чет 13 лип, 2023 11:08, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Дуже прикро, що навіть не хочуть коментувати допис Bobua А було б цікаво почути думки різних форумчан... Тут все вже розжовано/розкладено по полицях... - тому і цікаво - "що ще їм не так?"
Тобто, усього лиш 3міс.... І економія на виплатах 15лямів... І УБД значно менша половина б мали!(а хочете УБД - служіть довше) - тут теж економія...
(і ще від себе додам) Та і військові форми не треба наштамповувати значно більше, так як далеко не всі зношують, навіть штани, за 3міс.! Тобто, після 3х міс здали форму - її попрали і видали наступній партії призовникам.
Висновок - ВСЕ можна зробити - було б лише бажання! ... бажання у хитродупенків
там сумбурно було, я так зрозумів що пропонується ротація що 3 місяці по якійсь хитрій схемі типу з передка на північний кордон куди вперших тримісці призивають мобілізованих на вулиці яких заштовхали в бус і силоміць привезли в ТЦК , а потім що з ними робити не ясно
Ой+ написав:Опирався на: https://inshe.tv/important/2023-07-03/776536/ "Ліві" виїзди не знаю як де, але тільки взнаю, що з числа знайомих, то той, то цей чухнув, користуючись різними дирами. Ну і чисто також локальний досвід з скажімо з жителів моєї вулиці є загиблі, поранені, ті що служать, ті хто відвалив і вкрай мало таких кого потенційно ще б могли призвати. Не претендую на якусь надточність припущень, але впевнений, що моя цифра значно ближча до істини ніж "десятки млн ухилянтів".
Погоджуюсь. Сидіти без діла понад 16 місяців - мало хто зможе. Не виходити на вулицю - теж. У мене в Києві сусід - юрист, після отриманя повістки пішов на медкомісію - хромав, з паличкою. Потім став на костилях ходити. І паличку, і костилі використовував не дуже часто, було видно, що йому невдобно з цим ходити. Симулянт, коротше. Минулого понеділка він отримав повістку до суду і з тих пір його не бачили.
Британский министр обороны считает, что Украине следует больше благодарить Запад за оказанную помощь в войне с Россией.
Можна потролити це тонкіше: Чому Захід не вимагає "благодарностей" від РФ? Адже це Захід 20+ років купляв їх енергоресурси, це Захід забезпечував їх високотехнологічною продукцією, це Захід прийняв РФ в G-8 і т.д. А благодарностей від РФ немає чомусь.... Дивно.
fler написав:Співчуваю, пан beee. Чула той вибух - сумніваюся, що то були уламки, як пишуть.
Вся квартира в пороховом дыму. оглохли слегонца. На машине куски грунта. Черт зна, що то за уламки. Я слышал как подбили, слышал падение
Тоді я інший вибух чула Людей відселяють з будинку чи всі самі вирішують свої проблеми? Що ви будете робити?
Дякую fler. Служби працюють круто. Як в якомусь голівудському фільмі. Такої кількості різних служб в одному місці я ще не бачив. Вже приїхали авто для прибирання. Кароч будет так: Поменяют окна в 4 квартирах и завтра никто ничего не вспомнит. Никого не выселяют.
Hotab написав:Просити, вимагати, але не оце «по-пацанські»: «ты мне в глаза скажи!»
министр обороны Британии ниже по статусу, чем Президент Украины. Бену Уоллесу следовало бы троллить Юру Резникова. Кое кто прыгнул через голову Сунака. Почему это никто не заметил? Правильно было вообще не отвечать. В этой ситуации оба хороши. 1:1
Зеленський не особисто був свідком як Бен Уоллесу "скаржився" на відсутність подяки і на лист(того що терміново потрібно), його це "приподали" радники в такому вигляді, він людина емоційнатому не бачу проблеми і тому як відповів
з власного досвіду (працював з британцями близько 15 років): вони різні як і ми, але дещо схожі в поведінці, як приклад
-мій капітан наказав під час візиту супер інтенданта (ремонт на тиждень) до каюткомпанії офіцерам тільки по формі (тобто сорочка, краватка, погони, туфлі, штани відпрасовані), після сніданку я мав бути о 07.50 з боцманом на ранковому інструктажі, тобто вдягнув форму-потім сніданок-потім передягся в комбез (це зайві 15хв і 3 рази на день) після двох днів всі офіцера не ходили до кают компанії а харчувались нижче разом з матросами - проблема не в тому щоб виконувати мануаль-носити форму при "візиті з офісу", а тому що супер (який був мого року народження), на флоті був невдахою (закінчив кар'єру 3м механіком),в офісі починав з клерка(папери читав), як супер був слабкий і невихований як людина: ми приходим всі в формі і еполетах, а він в труханах(з плямами) і майці(як у бомжа)
-ще один випадок з британцями: судно перевозило військову техніку (танки, бтр) з Німкччини(Емден) до Туреччини(Ізмір), 7 військових були на борту(як охорона і супровід вантажа)-старший був сержант, наступного разу -старшим був вже лейтенант капітан питає лейтенанта-а де той сержант? відповідає: він напився і почав домагатися до моряків у спаринг з ним (типу він з спецназу), ваші матроси його важко побили і він опинився в лікарні а по факту він п'яний визвав на бій всіх 6х солдатів молодих, ті його добре відхерачили а потім щоб не сісти у в'язницю сказали що це не вони, а моряки з судна (переважно були з рф) я дуже добре знаю яке реально відношення у бритів/німців/французів навіть до поляків/балтійців не кажучи про румун і болгар, тому не бачу трагедії в поведінці Зе
як був молодим часто їздив до Києва на авто і мав проблеми -де запакуватись на 4-6 днів, потім ще у далекому 2005-2006 побачив, що кияни залишаюсь навіть 500ті мерси біля вікон і не паряться з парковками ("парковки", як правило в 2-3км від твого будинку, або взагалі не має вільних місць) під час війни-великий ризик втратити авто від уламків, да, авто це не квартира, тим більше не життя
ЛАД написав:И ещё один вопрос как "припахать" тех, кто сейчас в тылу. Для этого надо заниматься производством оружия. Думаю, если бы солдаты видели, что в тылу "вкалывают" для того, чтобы обеспечить их, а не живут так, как будто войны вовсе нет, то и воспринимали ситуацию иначе.
А понятия "вкалывают" и "живут так как будто войны нет" как то взаимоисключают друг друга? Днем вкалываешь - вечером идешь пиво пить, или на маникюр, или просто сидишь на лавочке и смеешься. А если завод работает круглосуточно, то на графике "день-ночь-двое суток выходной" можно три дня подряд в середине дня по городу гулять, ну если здоровья хватит конечно.
Верная оговорка "если здоровья хватит". Если отработать часов 10, то вряд ли. На заводах не помню режима "день-ночь-двое суток выходной". Это не работа вахтёра/охранника. Обычно бывало при 8-часовом рабочем дне неделя первая смена, неделя - вторая. неделя - третья.
Ну а для того чтоб "здоровья НЕхватило" надо наверно с "припаханными" на вытачивании башен ТТ34 из болванок на трофейных немецких станках рассчитываться не нормальной зарплатой, а фронтовыми 125гр хлеба с опилками и пездюлями от надсмотрщиков с НКВД?