"Не понимаю вопроса. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра (Бена Уоллеса – УНИАН). Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю", – сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюс
Бубочка продолжает хамить, вместо благодарности
Згодний. Нажаль.
Такі да, представник країни підписанта Будапештського меморандуму заслуговує найщирішої, я б так сказав особливої подяки, з точку зору сьогодняшніх подій.
d44 , точно є необхідність зараз по надцятому колу розбирати , що той меморандум - фікція від початку ?? Бо в ньому ні слова про обовʼязки захищати Україну. Я вже не кажу, що і словарним пінпонгом зараз займаються не підписанти того папірця. Може вже потрібно винести урок з того меморандуму, запамʼятати, ЩО треба підписувати в майбутньому , щоб воно працювало, і забути той меморандум, як страшну дурну помилку?
Важливо розуміти, що меморандум — це декларація про наміри, а не договір, він не несе юридичних наслідків.
ЛАД написав:И ещё один вопрос как "припахать" тех, кто сейчас в тылу. Для этого надо заниматься производством оружия. Думаю, если бы солдаты видели, что в тылу "вкалывают" для того, чтобы обеспечить их, а не живут так, как будто войны вовсе нет, то и воспринимали ситуацию иначе.
А понятия "вкалывают" и "живут так как будто войны нет" как то взаимоисключают друг друга? Днем вкалываешь - вечером идешь пиво пить, или на маникюр, или просто сидишь на лавочке и смеешься. А если завод работает круглосуточно, то на графике "день-ночь-двое суток выходной" можно три дня подряд в середине дня по городу гулять, ну если здоровья хватит конечно.
внука свого (та/чи його батьків) з німеччини нехай "припаше", нехай приїде(уть) звідти в тил і відразу на завод.
Давайте так. Как только Вы отработаете хоть одну смену, так сразу заберу 12-летнего внука из Германии, где он находится с бабушкой без родителей и отправлю на завод (если найду, где у нас на заводе нужны люди). Вы ещё экран компа слюной не забрызгали?
Hotab написав:vitaliiangel , імхо треба розрізняти до кого як. Орбану можна і прямо сказати хто воно є. Зі старою Європою, да ще «джентельменами» краще зберігати рамки. Просити, вимагати, але не оце «по-пацанські»: «ты мне в глаза скажи!» Може спрацює, побачимо. Головне результат. А якщо зламаються стосунки?
як був молодим часто їздив до Києва на авто і мав проблеми -де запакуватись на 4-6 днів, потім ще у далекому 2005-2006 побачив, що кияни залишаюсь навіть 500ті мерси біля вікон і не паряться з парковками ("парковки", як правило в 2-3км від твого будинку, або взагалі не має вільних місць) під час війни-великий ризик втратити авто від уламків, да, авто це не квартира, тим більше не життя
В мене такий корч, шо не жалко. Ще й битий с зими. При цьому я тут ненадовго, поки продаю квартиру. Хороша машина була в минулому житті. Більше його нема
як був молодим часто їздив до Києва на авто і мав проблеми -де запакуватись на 4-6 днів, потім ще у далекому 2005-2006 побачив, що кияни залишаюсь навіть 500ті мерси біля вікон і не паряться з парковками ("парковки", як правило в 2-3км від твого будинку, або взагалі не має вільних місць) під час війни-великий ризик втратити авто від уламків, да, авто це не квартира, тим більше не життя
В мене такий корч, шо не жалко. Ще й битий с зими. При цьому я тут ненадовго, поки продаю квартиру. Хороша машина була в минулому житті. Більше його нема
beee написав:[ ............. Служби працюють круто. Як в якомусь голівудському фільмі. Такої кількості різних служб в одному місці я ще не бачив. Вже приїхали авто для прибирання. Кароч будет так: Поменяют окна в 4 квартирах и завтра никто ничего не вспомнит. Никого не выселяют.
Сочувствую. У нас окна не меняли, просто забивали фанерой или ДСП. Или люди ремонтировали сами. Позже, вроде, начали ремонтировать.