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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 460146024603460446054606>
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 12:47

  Hotab написав:
  pesikot написав:Зеленский ответил британскому министру, хотевшему "щепотку благодарности" Украины (видео)
"Не понимаю вопроса. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра (Бена Уоллеса – УНИАН). Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю", – сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюс

Бубочка продолжает хамить, вместо благодарности

Згодний. Нажаль.

Такі да, представник країни підписанта Будапештського меморандуму заслуговує найщирішої, я б так сказав особливої подяки, з точку зору сьогодняшніх подій.
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 12:52

d44 , точно є необхідність зараз по надцятому колу розбирати , що той меморандум - фікція від початку ?? Бо в ньому ні слова про обовʼязки захищати Україну.
Я вже не кажу, що і словарним пінпонгом зараз займаються не підписанти того папірця.
Може вже потрібно винести урок з того меморандуму, запамʼятати, ЩО треба підписувати в майбутньому , щоб воно працювало, і забути той меморандум, як страшну дурну помилку?

Важливо розуміти, що меморандум — це декларація про наміри, а не договір, він не несе юридичних наслідків.

Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:09

  wild.tomcat написав:
  katso написав:
  ЛАД написав:И ещё один вопрос как "припахать" тех, кто сейчас в тылу. Для этого надо заниматься производством оружия. Думаю, если бы солдаты видели, что в тылу "вкалывают" для того, чтобы обеспечить их, а не живут так, как будто войны вовсе нет, то и воспринимали ситуацию иначе.


А понятия "вкалывают" и "живут так как будто войны нет" как то взаимоисключают друг друга? Днем вкалываешь - вечером идешь пиво пить, или на маникюр, или просто сидишь на лавочке и смеешься. А если завод работает круглосуточно, то на графике "день-ночь-двое суток выходной" можно три дня подряд в середине дня по городу гулять, ну если здоровья хватит конечно.


внука свого (та/чи його батьків) з німеччини нехай "припаше", нехай приїде(уть) звідти в тил і відразу на завод.

Давайте так.
Как только Вы отработаете хоть одну смену, так сразу заберу 12-летнего внука из Германии, где он находится с бабушкой без родителей и отправлю на завод (если найду, где у нас на заводе нужны люди).
Вы ещё экран компа слюной не забрызгали?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:12

  Hotab написав:vitaliiangel , імхо треба розрізняти до кого як.
Орбану можна і прямо сказати хто воно є. Зі старою Європою, да ще «джентельменами» :P краще зберігати рамки. Просити, вимагати, але не оце «по-пацанські»: «ты мне в глаза скажи!» :mrgreen:
Може спрацює, побачимо. Головне результат. А якщо зламаються стосунки?

Уже 1,5 года работает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:13

  ЛАД написав:заберу 12-летнего внука из Германии, где он находится с бабушкой без родителей и отправлю на завод (если найду, где у нас на заводе нужны люди).

viewtopic.php?p=5597550#p5597550
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:16

ЛАД ,
Уже 1,5 года


Хамить?
Ні, більше. Але то Петру. Західним діячам ще не було.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:18

  Hotab написав:ЛАД ,
Уже 1,5 года


Хамить?
Ні, більше. Але то Петру. Західним діячам ще не було.

https://hromadske.ua/ru/posts/smi-bajde ... -otricayut

https://www.dw.com/ru/spiegel-shtajnmaj ... a-62416917
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

prodigy написав:
  beee написав:На машине куски грунта.
як був молодим часто їздив до Києва на авто і мав проблеми -де запакуватись на 4-6 днів, потім ще у далекому 2005-2006 побачив, що кияни залишаюсь навіть 500ті мерси біля вікон і не паряться з парковками ("парковки", як правило в 2-3км від твого будинку, або взагалі не має вільних місць)
під час війни-великий ризик втратити авто від уламків,
да, авто це не квартира, тим більше не життя
В мене такий корч, шо не жалко. Ще й битий с зими.
При цьому я тут ненадовго, поки продаю квартиру.
Хороша машина була в минулому житті. Більше його нема
beee
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:28

  beee написав:
prodigy написав:
  beee написав:На машине куски грунта.
як був молодим часто їздив до Києва на авто і мав проблеми -де запакуватись на 4-6 днів, потім ще у далекому 2005-2006 побачив, що кияни залишаюсь навіть 500ті мерси біля вікон і не паряться з парковками ("парковки", як правило в 2-3км від твого будинку, або взагалі не має вільних місць)
під час війни-великий ризик втратити авто від уламків,
да, авто це не квартира, тим більше не життя
В мене такий корч, шо не жалко. Ще й битий с зими.
При цьому я тут ненадовго, поки продаю квартиру.
Хороша машина була в минулому житті. Більше його нема

Ніби ж не виїзний?
Минулого життя, чи корча?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:29

  beee написав:[
.............
Служби працюють круто. Як в якомусь голівудському фільмі. Такої кількості різних служб в одному місці я ще не бачив.
Вже приїхали авто для прибирання.
Кароч будет так:
Поменяют окна в 4 квартирах и завтра никто ничего не вспомнит.
Никого не выселяют.

Сочувствую.
У нас окна не меняли, просто забивали фанерой или ДСП.
Или люди ремонтировали сами.
Позже, вроде, начали ремонтировать.
ЛАД
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  #<1 ... 460146024603460446054606>
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