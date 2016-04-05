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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 46024603460446054606>
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  beee написав:
prodigy написав:[quote="5597626:beee"]На машине куски грунта.
як був молодим часто їздив до Києва на авто і мав проблеми -де запакуватись на 4-6 днів, потім ще у далекому 2005-2006 побачив, що кияни залишаюсь навіть 500ті мерси біля вікон і не паряться з парковками ("парковки", як правило в 2-3км від твого будинку, або взагалі не має вільних місць)
під час війни-великий ризик втратити авто від уламків,
да, авто це не квартира, тим більше не життя
В мене такий корч, шо не жалко. Ще й битий с зими.
При цьому я тут ненадовго, поки продаю квартиру.
Хороша машина була в минулому житті. Більше його нема

Ніби ж не виїзний?
Минулого життя, чи корча?[/quote]Маю на увазі що ненадовго в цьому будинку
Минулого життя. Воно закінчилося 24 лютого 2022 року. В військовий час їздити на автомобілі за 40 куе - неприпустимо імхо.
beee
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:46

Проблеми контрнаступу

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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:46

  Hotab написав:d44 , точно є необхідність зараз по надцятому колу розбирати , що той меморандум - фікція від початку ?? Бо в ньому ні слова про обовʼязки захищати Україну.

А може і "демократичні цінності" це фікція від початку??
Може Захід нам вішає лапшу про "цінності" а насправді ніяких "західних цінностей" не існує?
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 13 лип, 2023 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:46

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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:48

andrijk777 ,
А може і "демократичні цінності" це фікція від початку??


Які у вас є кращі цінності?


Віталя , згадався твій батл з кимось про укр/рус мову))

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Востаннє редагувалось Hotab в Чет 13 лип, 2023 13:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:49

  Hotab написав:andrijk777 ,
А може і "демократичні цінності" це фікція від початку??


Які у вас є кращі цінності?

Так, була краща "цінність" - ядерна зброя.
Набагато надійніша ніж "демократичні цінності", як показала реальність.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 13 лип, 2023 13:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Роман Шрайк:
Бен Уоллес был министром обороны Британии во время премьерства Бориса Джонсона, он остался на этом посту при Лиз Трасс и Риши Сунаке.

И он не просто присутствовал, а был мотором помощи, которую Британия поставляла Украине. Да, лица премьеров мы видим чаще, аплодируем им. Но есть и те, кто "таскает рояль".

Ок, забыли, что Британия сделала для нас в прошлом году, но что было в 2023 можно запомнить?

Британия первой объявила о передаче нам западных танков, что помогло принять решение Байдену, а затем и Шольцу. Британия первой передала нам дальнобойные ракеты, что помогло принять решение Макрону и, надеюсь, поможет Байдену.

Бен Уоллес дважды пожертвовал карьерой ради Украины.

Первый раз год назад, когда он при хороших шансах на победу отказался участвовать в гонке за премьерство, сказав, что сосредоточен на вопросах безопасности. Не сложно понять, каких именно.

До недавнего времени Уоллес рассматривался как один из основных кандидатов на пост генсека НАТО. Но решение побыстрее передать Украине Storm Shadow не было согласовано с Вашингтоном (иначе не вышло бы побыстрее), и разозлило Байдена. В итоге Белый дом заблокировал его кандидатуру и Столтенберг остался на посту еще на год.

Сколько бы мы ни благодарили Бена Уоллеса, этого никогда не будет много.

Поэтому, когда я вчера читал (и, к сожалению, слушал) хамство в его адрес, мне было очень и очень стыдно.

Спасибо, Бен, за то, что сделано. Надеюсь, ваш энтузиазм помогать Украине не угаснет.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Аркадий Бабченко:
Шутка по то, что британцу наступишь на ногу, а он и извинится — это не шутка. Они реально каждый раз извиняются, если их толкнешь. Это — остатки того чопорного английского менталитета, который мы все себе представляли по советским фильмам. Вот в этом моменте — да, в точку. Самоирония, принижение своих достижений и готовность первым признать свою вину, хотя всем вокруг совершенно очевидно, кто виноват — это основная часть британского менталитета.

Вы спилили дерево, дерево упала на гараж соседа — сосед выйдет и скажет вам, какой же он дурак, что построил гараж именно здесь и сделал неудобным ваше пилиния дерева. Попросит прощения за неудобства. Позовет в гости и угостит чаем. Не даст вам и слова сказать в свое оправдание.
Но только вот это вообще ни разу не отражает реальность.

А реальное отношение вашего соседа к себе вы узнаете, когда к вам придет полиция, потому что он позвонил и заявил о нанесении ущерба.
Или во время голосования по бюджету поставок оружия. И, не исключаю, что вы офигеете от позиции того же Сунака.
Или во время выборов. Где победят какие-то консерваторы с требованием сокращения поставок.

Потому что британцы, извиняясь, ожидают от другого ровно такого же поведения. Два рассыпающихся друг перед другом в извинениях британца — это нормальная модель поведения.
И это вообще нормальная модель поведения во все Европе. У британцев просто она наиболее отчетливо выражена.
А когда вторая сторона в ответ на извинения открывает хабалистый рот — для британца это крайне неприемлемая модель поведения.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:54

andrijk777 країна з зарплатою 30 доларів , яку затримують по кілька місяців, не може мати , зберігати, обслуговувати ядерну зброю та засоби її доставки. Не потрібно ці дурниці знов вазюкати. Камази в армії для вивозу сміття та прання білизни (відвезти в пральню) не було чим заправити. А взводний ваня зі своєї зарплати купував ризикові патрубки для системи охолодження камазу, бо радянські згнили, а нових не давали. Ядерна зброя ти…

Віталя, я про примус тебе перейти на укр.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 13 лип, 2023 13:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:55

  Hotab написав:Віталя , згадався твій батл з кимось про укр/рус мову))
я ничё не понял (почему у тебя такая ассоциация) ну и ладно
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