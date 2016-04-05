2805 написав:

Аркадий Бабченко:Шутка по то, что британцу наступишь на ногу, а он и извинится — это не шутка. Они реально каждый раз извиняются, если их толкнешь. Это — остатки того чопорного английского менталитета, который мы все себе представляли по советским фильмам. Вот в этом моменте — да, в точку. Самоирония, принижение своих достижений и готовность первым признать свою вину, хотя всем вокруг совершенно очевидно, кто виноват — это основная часть британского менталитета.Вы спилили дерево, дерево упала на гараж соседа — сосед выйдет и скажет вам, какой же он дурак, что построил гараж именно здесь и сделал неудобным ваше пилиния дерева. Попросит прощения за неудобства. Позовет в гости и угостит чаем. Не даст вам и слова сказать в свое оправдание.Но только вот это вообще ни разу не отражает реальность.А реальное отношение вашего соседа к себе вы узнаете, когда к вам придет полиция, потому что он позвонил и заявил о нанесении ущерба.Или во время голосования по бюджету поставок оружия. И, не исключаю, что вы офигеете от позиции того же Сунака.Или во время выборов. Где победят какие-то консерваторы с требованием сокращения поставок.Потому что британцы, извиняясь, ожидают от другого ровно такого же поведения. Два рассыпающихся друг перед другом в извинениях британца — это нормальная модель поведения.И это вообще нормальная модель поведения во все Европе. У британцев просто она наиболее отчетливо выражена.А когда вторая сторона в ответ на извинения открывает хабалистый рот — для британца это крайне неприемлемая модель поведения.