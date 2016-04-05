katso написав:------------------- ЛАД И ещё один вопрос как "припахать" тех, кто сейчас в тылу. Для этого надо заниматься производством оружия. Думаю, если бы солдаты видели, что в тылу "вкалывают" для того, чтобы обеспечить их, а не живут так, как будто войны вовсе нет, то и воспринимали ситуацию иначе. ------------------- А понятия "вкалывают" и "живут так как будто войны нет" как то взаимоисключают друг друга? Днем вкалываешь - вечером идешь пиво пить, или на маникюр, или просто сидишь на лавочке и смеешься. А если завод работает круглосуточно, то на графике "день-ночь-двое суток выходной" можно три дня подряд в середине дня по городу гулять, ну если здоровья хватит конечно.
Верная оговорка "если здоровья хватит". Если отработать часов 10, то вряд ли. На заводах не помню режима "день-ночь-двое суток выходной". Это не работа вахтёра/охранника. Обычно бывало при 8-часовом рабочем дне неделя первая смена, неделя - вторая. неделя - третья.
Ну а для того чтоб "здоровья НЕхватило" надо наверно с "припаханными" на вытачивании башен ТТ34 из болванок на трофейных немецких станках рассчитываться не нормальной зарплатой, а фронтовыми 125гр хлеба с опилками и пездюлями от надсмотрщиков с НКВД?
Персонально с Вами, видимо, именно так. Возможно тогда Вы поймёте, что новая шуба во время войны не предмет первой необходимости. А солдат на фронте важнее удовлетворения избалованной дамочки. А незнание истории человека не украшает. Расплачивались вполне нормальной зарплатой. А карточная система была не только в Союзе, но и в Германии. И даже в Англии и (о, ужас!) даже в США.
Последние продуктовые карточки,в частности - на конфеты и сладости, в Англии были отменены в 1954 году.
Хамить? Ні, більше. Але то Петру. Західним діячам ще не було.
Требует оружие в каждом выступлении/обращении. Требует достаточно резко, а не расшаркиваясь на каждом слове. Хамства в данном случае не вижу. Я в ночном посте напоминал о Мельнике. Что-то не помню, чтобы Вы осуждали его откровенное хамство.
Надоело обсуждать потребность в продавцах-менеджерах во время войны.
Як не зрозуміти прихильникам "партії війни", що як у ВВВ вільнолюдь не хоче і не буде, і голосуватиме проти ногами і чим тільки зможе і як не називайте: уклоністи, саботажники, колаборанти, уставшіотвайни ... хіба що ВРУ у всьому складі піде визволяти Крим в перших рядах піхоти, тоді і пересічений пройметься цінностями