katso написав:------------------- ЛАД И ещё один вопрос как "припахать" тех, кто сейчас в тылу. Для этого надо заниматься производством оружия. Думаю, если бы солдаты видели, что в тылу "вкалывают" для того, чтобы обеспечить их, а не живут так, как будто войны вовсе нет, то и воспринимали ситуацию иначе. ------------------- А понятия "вкалывают" и "живут так как будто войны нет" как то взаимоисключают друг друга? Днем вкалываешь - вечером идешь пиво пить, или на маникюр, или просто сидишь на лавочке и смеешься. А если завод работает круглосуточно, то на графике "день-ночь-двое суток выходной" можно три дня подряд в середине дня по городу гулять, ну если здоровья хватит конечно.
Верная оговорка "если здоровья хватит". Если отработать часов 10, то вряд ли. На заводах не помню режима "день-ночь-двое суток выходной". Это не работа вахтёра/охранника. Обычно бывало при 8-часовом рабочем дне неделя первая смена, неделя - вторая. неделя - третья.
Ну а для того чтоб "здоровья НЕхватило" надо наверно с "припаханными" на вытачивании башен ТТ34 из болванок на трофейных немецких станках рассчитываться не нормальной зарплатой, а фронтовыми 125гр хлеба с опилками и пездюлями от надсмотрщиков с НКВД?
Персонально с Вами, видимо, именно так. Возможно тогда Вы поймёте, что новая шуба во время войны не предмет первой необходимости. А солдат на фронте важнее удовлетворения избалованной дамочки. А незнание истории человека не украшает. Расплачивались вполне нормальной зарплатой. А карточная система была не только в Союзе, но и в Германии. И даже в Англии и (о, ужас!) даже в США.
Последние продуктовые карточки,в частности - на конфеты и сладости, в Англии были отменены в 1954 году.
Хамить? Ні, більше. Але то Петру. Західним діячам ще не було.
Требует оружие в каждом выступлении/обращении. Требует достаточно резко, а не расшаркиваясь на каждом слове. Хамства в данном случае не вижу. Я в ночном посте напоминал о Мельнике. Что-то не помню, чтобы Вы осуждали его откровенное хамство.
Надоело обсуждать потребность в продавцах-менеджерах во время войны.
Як не зрозуміти прихильникам "партії війни", що як у ВВВ вільнолюдь не хоче і не буде, і голосуватиме проти ногами і чим тільки зможе і як не називайте: уклоністи, саботажники, колаборанти, уставшіотвайни ... хіба що ВРУ у всьому складі піде визволяти Крим в перших рядах піхоти, тоді і пересічений пройметься цінностями
який сенс в цьому опитуванні ? я не розумію хто голосував чий телеграм канал і вибірка 5 тис ... кого українців москалів білорусів ?
в опросе уже 7 тыс. аудитория канала 32 тыс. вам не интересно мнение этих людей? так это ваши проблемы. Какие претензии к данному каналу и опросу?
полистайте контент, чтобы понять аудиторию, много ума тут не надо
москали врядли будут читать украинский канал, где их поносят с ног до головы. Открою секрет, русские пэрэсичные уже не интересуются войной, примерно после сдачи Херсона, у кого iq80+ понимает, что война дэ факто ими проиграна. Хотели ж Киев за 3 дня. А получили Бахмут за 1,5года.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 13 лип, 2023 15:06, всього редагувалось 7 разів.
2805 написав:Аркадий Бабченко: Шутка по то, что британцу наступишь на ногу, а он и извинится — это не шутка. Они реально каждый раз извиняются, если их толкнешь. Это — остатки того чопорного английского менталитета, который мы все себе представляли по советским фильмам. Вот в этом моменте — да, в точку. Самоирония, принижение своих достижений и готовность первым признать свою вину, хотя всем вокруг совершенно очевидно, кто виноват — это основная часть британского менталитета.
Вы спилили дерево, дерево упала на гараж соседа — сосед выйдет и скажет вам, какой же он дурак, что построил гараж именно здесь и сделал неудобным ваше пилиния дерева. Попросит прощения за неудобства. Позовет в гости и угостит чаем. Не даст вам и слова сказать в свое оправдание. Но только вот это вообще ни разу не отражает реальность.
А реальное отношение вашего соседа к себе вы узнаете, когда к вам придет полиция, потому что он позвонил и заявил о нанесении ущерба. Или во время голосования по бюджету поставок оружия. И, не исключаю, что вы офигеете от позиции того же Сунака. Или во время выборов. Где победят какие-то консерваторы с требованием сокращения поставок.
Потому что британцы, извиняясь, ожидают от другого ровно такого же поведения. Два рассыпающихся друг перед другом в извинениях британца — это нормальная модель поведения. И это вообще нормальная модель поведения во все Европе. У британцев просто она наиболее отчетливо выражена. А когда вторая сторона в ответ на извинения открывает хабалистый рот — для британца это крайне неприемлемая модель поведения.
маячня
пост премьера-сидение на сковородке, как долго удастся просидеть не ясно британцы давно не извиняются, это фейк посмотрите на нижнюю палату парламента-там белых людей меньше половины, вторая половина индусы, пакистанцы, арабы-вот они точно будут извиняться? к тому же практически больше половины из женщины
пост секретаря НАТО для Бена не светил, он был одним из "кандидатов широкого круга"... по факту, когда война -шутки заканчиваются, в мирное время могли заменить Столтенберга женщиной из Румынии, а что? как раз в духе времени
не думал, что Бен такой ранимый, просто как девушка пубертального возраста
весь украинский народ говорит ему "Thank You< Ben>! Thank You so much!Thank You to The British from all Ukrainians