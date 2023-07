Додано: Чет 13 лип, 2023 14:56

2805 написав: Аркадий Бабченко:

Шутка по то, что британцу наступишь на ногу, а он и извинится — это не шутка. Они реально каждый раз извиняются, если их толкнешь. Это — остатки того чопорного английского менталитета, который мы все себе представляли по советским фильмам. Вот в этом моменте — да, в точку. Самоирония, принижение своих достижений и готовность первым признать свою вину, хотя всем вокруг совершенно очевидно, кто виноват — это основная часть британского менталитета.



Вы спилили дерево, дерево упала на гараж соседа — сосед выйдет и скажет вам, какой же он дурак, что построил гараж именно здесь и сделал неудобным ваше пилиния дерева. Попросит прощения за неудобства. Позовет в гости и угостит чаем. Не даст вам и слова сказать в свое оправдание.

Но только вот это вообще ни разу не отражает реальность.



А реальное отношение вашего соседа к себе вы узнаете, когда к вам придет полиция, потому что он позвонил и заявил о нанесении ущерба.

Или во время голосования по бюджету поставок оружия. И, не исключаю, что вы офигеете от позиции того же Сунака.

Или во время выборов. Где победят какие-то консерваторы с требованием сокращения поставок.



Потому что британцы, извиняясь, ожидают от другого ровно такого же поведения. Два рассыпающихся друг перед другом в извинениях британца — это нормальная модель поведения.

И это вообще нормальная модель поведения во все Европе. У британцев просто она наиболее отчетливо выражена.

маячняпост премьера-сидение на сковородке, как долго удастся просидеть не яснобританцы давно не извиняются, это фейкпосмотрите на нижнюю палату парламента-там белых людей меньше половины, вторая половина индусы, пакистанцы, арабы-вот они точно будут извиняться? к тому же практически больше половины из женщиныпост секретаря НАТО для Бена не светил, он был одним из "кандидатов широкого круга"...по факту, когда война -шутки заканчиваются, в мирное время могли заменить Столтенберга женщиной из Румынии, а что? как раз в духе временине думал, что Бен такой ранимый, просто как девушка пубертального возраставесь украинский народ говорит ему "Thank You< Ben>! Thank You so much!Thank You to The British from all Ukrainians