Додано: Чет 13 лип, 2023 15:02

ЛАД написав: Что-то не помню, чтобы Вы осуждали его откровенное хамство. Что-то не помню, чтобы Вы осуждали его откровенное хамство.

тему Мельника обговорювали рік тому-він зробив такий пас не з власної думки, на це було 200% вказівка з ОП (навіть не Кулеба)те, що Мельника потім підняли з до рівня зама Кулеби було демонстративно показано німеччині, что хамство міністра МІД Німеччини для України не прийнятнещо стало потім? Німеччина почала робити роботу над помилкамитак можно казати, что Україна не в тому стані, щоб диктувати великим країнамале в нас не має іншого вибору, або дадуть більше-або дадуть, но будуть чекати на "ПОДЯКУ"(персональну)в 2013 у Пуерто-Мадрин() приїхав з аудитом поляк супер інтендант (на той час у мене був поляк сменщик, який ще не мав досвіду капітана(екс старпом), і перше що я почув від супера "який я молодець, який я герой, що наважився прилетіти з Гамбурга до вас за 4000км.Для мене така поведінка була дивною, кажу краще спитай мене, як ми тут працюємо відірвані від цивілізації-в портах немає буксирів, а вітри інколи до 9 балів саме в акваторії (запчастин немає, продукти дорогі але не якісні(окрім риби)супер навіть не подякував (мабуть забув) за те, що в Альхесірасі він помилково замовив нам замість Lub oil in bulk 30tons (30тон масла привозить один трак і прийом займає 30хвл) а нам привели 150 бочок по 200л і ватажили 4 години, але проблема була не в цьому, а в тому що для такої кількості бочок немає місця, тому стармех став качати масло з бочок в танк і пусті бочки носити і кріпити, тому що майже відразу судно вийшло з Гібралтара в Атлантику і ці бочки мали шанс бути змитими за борт, моряки ще 6 годин тягали ці бочки до 2400, замість того щоб піїти відпочивати