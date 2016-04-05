Успіх написав:Ну то от - є ж ким замінити Успіха, Бобюа і Фріза?!
Насправді
Bobua написав:просто десятки млн ухилянтів в тилах могли майже досконало виправдати своє ухиляння
економічно активного населення 15-65 років наявно 12 млн, з них десь половина жінки, з 6 млн чоловіків десь тільки 3 млн 25-50 (реально кого призивають), понад 1 млн вже на всякій службі, ще частину краще і не допускати до армії, частина давно заникалась, ну може 1 млн потенційно придатних є. Якось так, а не десятки млн. --------------- С расчётами Вы несколько преувеличили. Точнее, преуменьшили. Всё-таки, при всех "левых" выездах большинство подавляющее выехало легально, т.е. в основном, выехали женщины, дети и старики. Поэтому среди оставшихся должно быть больше экономически активного населения, из них существенно больше половины мужчин. По итогу, конечно, не буде десятков млн., но и не 1 млн.
Опирався на: https://inshe.tv/important/2023-07-03/776536/ Ще коли війна почалась і побачив безкінечні каравани на виїзд, то застерігав, що це катастрофа. Самі бачити на графіку 12 млн економічно активних. До війни жінок у цій цифрі було більше, але і виїхало їх припустимо більше, тому припускаю, що зараз 50/50. "Ліві" виїзди не знаю як де, але тільки взнаю, що з числа знайомих, то той, то цей чухнув, користуючись різними дирами. Ну і чисто також локальний досвід з скажімо з жителів моєї вулиці є загиблі, поранені, ті що служать, ті хто відвалив і вкрай мало таких кого потенційно ще б могли призвати. Не претендую на якусь надточність припущень, але впевнений, що моя цифра значно ближча до істини ніж "десятки млн ухилянтів".
Проблема в том, что данные с потолка. Не совсем, конечно, но точностью наверняка не отличаются. И женщин было до войны не настолько больше, а выехали в подавляющем большинстве женщины, дети и старики. Возможно, я наивный чукотский юноша. Поэтому думаю, что осталось больше экономически активного населения и среди них больше мужчин. Но согласен с Вами, что Ваша "цифра значно ближча до істини ніж "десятки млн ухилянтів". Но, думаю, и не миллион, но и не в разы больше.
ЛАД написав:Что-то не помню, чтобы Вы осуждали его откровенное хамство.
тему Мельника обговорювали рік тому-він зробив такий пас не з власної думки, на це було 200% вказівка з ОП (навіть не Кулеба)
те, що Мельника потім підняли з до рівня зама Кулеби було демонстративно показано німеччині, что хамство міністра МІД Німеччини для України не прийнятне що стало потім? Німеччина почала робити роботу над помилками
так можно казати, что Україна не в тому стані, щоб диктувати великим країнам але в нас не має іншого вибору, або дадуть більше-або дадуть, но будуть чекати на "ПОДЯКУ"(персональну)
в 2013 у Пуерто-Мадрин( https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B8%D0%BD) приїхав з аудитом поляк супер інтендант (на той час у мене був поляк сменщик, який ще не мав досвіду капітана(екс старпом), і перше що я почув від супера "який я молодець, який я герой, що наважився прилетіти з Гамбурга до вас за 4000км. Для мене така поведінка була дивною, кажу краще спитай мене, як ми тут працюємо відірвані від цивілізації-в портах немає буксирів, а вітри інколи до 9 балів саме в акваторії (запчастин немає, продукти дорогі але не якісні(окрім риби) супер навіть не подякував (мабуть забув) за те, що в Альхесірасі він помилково замовив нам замість Lub oil in bulk 30tons (30тон масла привозить один трак і прийом займає 30хвл) а нам привели 150 бочок по 200л і ватажили 4 години, але проблема була не в цьому, а в тому що для такої кількості бочок немає місця, тому стармех став качати масло з бочок в танк і пусті бочки носити і кріпити, тому що майже відразу судно вийшло з Гібралтара в Атлантику і ці бочки мали шанс бути змитими за борт, моряки ще 6 годин тягали ці бочки до 2400, замість того щоб піїти відпочивати
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 13 лип, 2023 15:31, всього редагувалось 2 разів.