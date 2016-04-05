Абсолютна більшість опитаних (95%) впевнена, що Україна зможе відбити напад росії. Як і у попередні місяці, близько 60% зазначили, що для перемоги у війні необхідний досить тривалий час: 25% вважають, що необхідно більше року, 37% - півроку-рік. Водночас, майже 20% оцінюють необхідний для перемоги час до кількох місяців, ще близько 20% наразі не можуть дати відповідь. Спостерігається зростання кількості тих, хто оцінює терміни для перемоги як тривалі (більше року). Найбільше таких – серед наймолодших респондентів 18-35 років (38%).
Ваши цитаты - допустимые высказывания. Это критика. То, что я привёл, это чистые оскорбления, унижающие личное достоинство. Разницу не видите?
це для вас така градація. Для мене «клоун», «барига», «алкаш», «наркоман» - це мішура і оціночні судження. Тут можна дискутувати і навіть в суді довести правоту. (Хтось в суді довів, що гандон - це було імʼя царя чи ще там когось.. і це не образа) А от чи працює Рошен , чи ні - це факт або брехня. Чи є в законі про заборону підвищувати тарифи згадка про е/е?? Це факт, що нема. І так далі. .
Мене теліпає, коли брешуть на факти. Бо тут «так», або «ні». Не може бути напівтонів. І відверта брехня бісить. А оті всі образи, то таке…
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 13 лип, 2023 15:45, всього редагувалось 2 разів.
Ваши цитаты - допустимые высказывания. Это критика. То, что я привёл, это чистые оскорбления, унижающие личное достоинство. Разницу не видите?
це для вас така градація. Для мене «клоун», «барига», «алкаш», «наркоман» - це мішура і оціночні судження. Тут можна дискутувати і навіть в суді довести правоту. (Хтось в суді довів, що гандон - це було імʼя царя чи ще там когось.. і це не образа) А от чи працює Рошен , чи ні - це факт або брехня. Чи є в законі про заборону підвищувати тарифи згадка про е/е?? Це факт, що нема. І так далі. .
Мене теліпає, коли брешуть на факти. Бо тут «так», або «ні». Не може бути напівтонів. І відверта брехня бісить. А оті всі образи, то таке…
Двойная мораль? На Успиха и на "подругу" Вы реагировали иначе.