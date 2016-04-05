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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4606460746084609>
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 15:29

Вот опрос "Рейтинга":
Абсолютна більшість опитаних (95%) впевнена, що Україна зможе відбити напад росії. Як і у попередні місяці, близько 60% зазначили, що для перемоги у війні необхідний досить тривалий час: 25% вважають, що необхідно більше року, 37% - півроку-рік. Водночас, майже 20% оцінюють необхідний для перемоги час до кількох місяців, ще близько 20% наразі не можуть дати відповідь. Спостерігається зростання кількості тих, хто оцінює терміни для перемоги як тривалі (більше року). Найбільше таких – серед наймолодших респондентів 18-35 років (38%).

https://ratinggroup.ua/research/ukraine/dvadcyat_druge_zagalnonaconalne_opituvanny_nastro_ta_ekonom_chne_stanovisch_naselennya_1-2_chervnya.html
Подробнее, кто хочет, поищите сами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 15:31

  Hotab написав:flyman ,

who has not obeyed an official order to join the armed forces.


Ти просто навіть не дав можливості довести тобі цей наказ. :mrgreen:
Ти clever (don’t mix up with “smart”!! :lol: ) draft dodger.

ростеш, скоро будеш майстром з софістики міжнародного класу
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 15:36

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Hotab
Кстати, ни разу не видел от Вас возмущения от эпитетов "клоун", "бубочка" по адресу своего президента.

А за образи Петра багато бачили?
Я свою думку про хейтерство діючого президента сказав давно. Періодично (нещодавно Миколі) повторюю. Мені мало батлів , які вже є? :lol:

Я реагую лише на відверту брехню. Причому в обидва боки.
«Не закрив фабрики Рошен в росіі»
«Обіцяв не підвищувати тарифи на е/е»
А в батли По vs Зе прихильників я не влажу.

В батлы влазить и не нужно.
Ваши цитаты - допустимые высказывания. Это критика.
То, что я привёл, это чистые оскорбления, унижающие личное достоинство.
Разницу не видите?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 15:37

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Он лично сообщил об этом?

ты что идиот?

Очень красноречивый ответ. :)
Растёте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 15:38

  vitaliiangel написав:yama https://t.me/RomanShrike/2093

от більш цікаве москальске опитування серед тих москалів які вміють користуватися компютером і сидять на "технічному" форумі ixbt.com там велика аудиторія
https://ibb.co/ZzfC5G9
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 15:40

  beee написав:
vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Віталя , згадався твій батл з кимось про укр/рус мову))
я ничё не понял (почему у тебя такая ассоциация) ну и ладно
Мне сегодня один чиновник сообщил, что принят план вооружения до 2027 года.
Тут профи поправят, но тенденция понятна

Вітальян що, нік собі змінив? :) Цікаво, навіщо? Блеклисти мабуть по id користувача працюють.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 15:40

ЛАД ,
Ваши цитаты - допустимые высказывания. Это критика.
То, что я привёл, это чистые оскорбления, унижающие личное достоинство.
Разницу не видите?




це для вас така градація. Для мене «клоун», «барига», «алкаш», «наркоман» - це мішура і оціночні судження. Тут можна дискутувати і навіть в суді довести правоту. (Хтось в суді довів, що гандон - це було імʼя царя чи ще там когось.. і це не образа) А от чи працює Рошен , чи ні - це факт або брехня. Чи є в законі про заборону підвищувати тарифи згадка про е/е?? Це факт, що нема. І так далі. .

Мене теліпає, коли брешуть на факти. Бо тут «так», або «ні». Не може бути напівтонів. І відверта брехня бісить. А оті всі образи, то таке…
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 13 лип, 2023 15:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 15:43

  yama написав:
  vitaliiangel написав:yama https://t.me/RomanShrike/2093

який сенс в цьому опитуванні ? я не розумію хто голосував чий телеграм канал і вибірка 5 тис ... кого українців москалів білорусів ?

Він це робить від початку війни та просто будує график суспільних очікувань щодо її тривалості.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 15:45

  yama написав:
  vitaliiangel написав:yama https://t.me/RomanShrike/2093

от більш цікаве москальске опитування серед тих москалів які вміють користуватися компютером і сидять на "технічному" форумі ixbt.com там велика аудиторія
https://ibb.co/ZzfC5G9

"велика аудиторія" - 500-600 проголосовавших?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 15:57

  Hotab написав:ЛАД ,
Ваши цитаты - допустимые высказывания. Это критика.
То, что я привёл, это чистые оскорбления, унижающие личное достоинство.
Разницу не видите?




це для вас така градація. Для мене «клоун», «барига», «алкаш», «наркоман» - це мішура і оціночні судження. Тут можна дискутувати і навіть в суді довести правоту. (Хтось в суді довів, що гандон - це було імʼя царя чи ще там когось.. і це не образа) А от чи працює Рошен , чи ні - це факт або брехня. Чи є в законі про заборону підвищувати тарифи згадка про е/е?? Це факт, що нема. І так далі. .

Мене теліпає, коли брешуть на факти. Бо тут «так», або «ні». Не може бути напівтонів. І відверта брехня бісить. А оті всі образи, то таке…

Двойная мораль?
На Успиха и на "подругу" Вы реагировали иначе. :)
ЛАД
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  #<1 ... 4606460746084609>
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