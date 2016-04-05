от більш цікаве москальске опитування серед тих москалів які вміють користуватися компютером і сидять на "технічному" форумі ixbt.com там велика аудиторія https://ibb.co/ZzfC5G9
они читают русские сми и верят русской пропаганде. Я не удивляюсь таким результатам. Плыть против течения не каждая щепка может. У нас в этом смысле вариативность (Variance) ответов шире. В их случае ни Функция ГАУССа ни Контрольные карты Шухарта не работают, поскольку их модель восприятия картины мира искажена однобокостью доступной информации .
Мої кордони. Хто мені Зе і По, щоб я рубався за них? Я навіть частину правди не знаю, хто з них які скелети має. Я колись за Юща всім горло гриз. А він виявився безхребетною ганчіркою. Більше такі війни не цікаві.
yama написав:от більш цікаве москальске опитування серед тих москалів які вміють користуватися компютером і сидять на "технічному" форумі ixbt.com там велика аудиторія https://ibb.co/ZzfC5G9
"велика аудиторія" - 500-600 проголосовавших?
Якщо москалі так впевнені (згідно з тим опитуванням), що рф переможе та встановить контроль над усією (Карл!) Україною, то чому ж вони так само одностайно виють (скрізь) за найшвидше закінчення їхньої СВО та вивід військ з України? ПС. Моя думка - війна закінчиться до кінця цього року. Причина - ресурси. У кацапів закінчуються гроші та техніка, а також терпець у підсанкційних олігархів та політиків.
yama написав:от більш цікаве москальске опитування серед тих москалів які вміють користуватися компютером і сидять на "технічному" форумі ixbt.com там велика аудиторія https://ibb.co/ZzfC5G9
"велика аудиторія" - 500-600 проголосовавших?
Якщо москалі так впевнені (згідно з тим опитуванням), що рф переможе та встановить контроль над усією (Карл!) Україною, то чому ж вони так само одностайно виють (скрізь) за найшвидше закінчення їхньої СВО та вивід військ з України? ПС. Моя думка - війна закінчиться до кінця цього року. Причина - ресурси. У кацапів закінчуються гроші та техніка, а також терпець у підсанкційних олігархів та політиків.
Hotab написав:andrijk777 країна з зарплатою 30 доларів , яку затримують по кілька місяців, не може мати , зберігати, обслуговувати ядерну зброю та засоби її доставки. Не потрібно ці дурниці знов вазюкати. Камази в армії для вивозу сміття та прання білизни (відвезти в пральню) не було чим заправити. А взводний ваня зі своєї зарплати купував ризикові патрубки для системи охолодження камазу, бо радянські згнили, а нових не давали. Ядерна зброя ти…
Це ви пишете дурниці. Яка проблема в зарплаті 30$? В РФ хіба не аналогічна зарплата була в ті часи? І якось 15 атомних реакторів ваня обслужив "зі своєї зарплати", а ЯЗ ну ніяк би не зміг. Розказуєте пропагандизькі казки Заходу.